Объявлены победители фармацевтической премии Smartpharma Awards 2022

В Москве состоялось вручение ежегодной фармацевтической премии Smartpharma Awards 2022 — единственной в России премии, где победителей выбирают только специалисты аптечного дела. К голосованию были приглашены более 28 000 сотрудников аптек — участников профессионального сообщества «Смартфарма». Организатор премии — компания «Доктор на работе».

В этом году премия проводится в пятый раз. За это время она получила статус уважаемой и престижной награды. В 2022 году компанией года впервые была выбрана российская фармацевтическая компания «Фармстандарт», а аптекой года стала активно развивающаяся аптечная сеть «Апрель». Эмоциями от победы поделились заместитель директора департамента маркетинга «Фармстандарт» Арина Рославцева и начальник отдела маркетинга «Фармстандарт» Сергей Белов: «Мы очень признательны профессиональному сообществу за столь высокую оценку нашей работы и работы нашей компании! Со своей стороны мы будем максимально работать на результат и качество».

Вручантами премии стали фармацевты — участники голосования, а также руководители аптечных сетей и ведущие фармблогеры России.

Со списком победителей и призеров премии можно ознакомиться на сайте.