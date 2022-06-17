Мария Захарова: Запад обхаживает Украину не для того, чтобы принять ее на равных в Евросоюз, а чтобы порвать все ее связи с Россией

Официальный представитель МИД России дала интервью в открытой радиостудии "Комсомольской правды" на Петербургском Международном экономическом форуме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

УКРАИНОЙ РУЛИТ НЕ КИЕВ, А ВАШИНГТОН

- Мария Владимировна, здравствуйте. Как вам форум?

- Он вовсю кипит. Вижу много первых лиц, которые заключают сделки, выступают, проводят презентации. Здорово все организовано, очень хорошая атмосфера.

- Но некоторые события происходят и за пределами Петербургского экономического форума. Вот вчера одним из самых обсуждаемых тем был политический десант в Киеве, туда приехали на поезде президент Франции Макрон, германский канцлер Шольц, премьер-министр Италии Драги и примкнувший к ним президент Румынии Йоханнис. Сегодня немецкое издание Die Welt написало о том, что они пытались уговорить Зеленского сесть за стол переговоров в Россией. Насколько Россия готова к такому сценарию?

- Нам опять что-то навязывают. Ну да, они поехали вчера к Зеленскому, все это выглядело как элемент некого шоу. Ведь переговоры можно прекрасно вести и по закрытой видеосвязи, западники занимаются этим, начиная с пандемии. Так нет, нужна была картинка - садиться в какие-то разукрашенные занавесками вагоны, куда-то ехать…

- Прекрасное фото, которое вы сегодня опубликовали - Макрон обнимает Зеленского.

- После того, как я ее увидела, я поняла, почему у Путина такой длинный стол для переговоров с некоторыми его гостями… Следует один вывод – это все сделано на камеры, чтобы изобразить некое действо. Они "работу работают" – вот я бы так это назвала. Потому что есть миллион других вариантов решить вопрос с переговорами, с контактами. Но самое главное даже не это. Не понимать, кто стоит и кто руководит киевским режимом, ни Макрон, ни Шольц, ни Драги, ни примкнувший к ним представитель Румынии, не могут. То есть, если они этого не понимают, тогда о чем вообще здесь разговор? Они, конечно, осознают, что за спиной у Зеленского стоят вашингтонские ребята, которые его руками все и творят на территории Украины. Соответственно, если европейцы уж чего-то и хотят добиться, надо не в Киев ехать, а, наверное, лететь Вашингтон.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь о нашей позиции. Вы помните, Киев запросил переговоры сразу после начала специальной военной операции. Москва сказала – раз вы так хотите, пожалуйста, мы готовы. Сформирована была команда переговорщиков и дальше, как это всегда бывает с киевским режимом -несамостоятельным и проводящим чужую волю, начались чудеса. То страна не та, то город не тот, то не на том летим, то не так сидим. И пошли вот эти бесконечные проблемы. Но самое страшное началось затем, когда люди из переговорной команды киевского режима начали погибать при странных обстоятельствах, их стали убивать. Кто? Непосредственно силовики украинских спецслужб. Причем, не тайно, а публично. И закончилось это все – я имею в виду вот эти потуги с переговорным процессом, который запросил Киев, примерно в середине апреля. Наверное, они не сами по себе замолчали, у нас есть достоверная информация, что у них было прямое указание из Вашингтона все это дело свернуть.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КИЕВУ ПРЕДЛОЖАТ "ЧЛЕНСТВО В ЧЛЕНЫ"

- В случае, если переговоры возобновятся, наша позиция уже будет не та, что в апреле?

- Так нельзя ставить вопрос: а что будет, если они ответят? Во-первых, надо будет понять, что они направят, ну и дальше уже отталкиваться от момента дня.

- Сегодня ожидается, что Еврокомиссия предоставит статус кандидата в члены Евросоюза Украине, а также Молдавии и Грузии…

- Накануне телеведущая Рада Зейналова задала вопрос главе МИД Сергею Лаврову, назвав это «членством в члены». Мне кажется, это самая правильная формулировка, если мы возьмем всю ситуацию в комплексе. Поэтому вот это членство в члены – оно, наверное, и будет рассматриваться.

Я даже сейчас не хочу говорить никакими политическими терминами, я скажу обычным русским языком. Страшная кровавая, грязная даже не игра, а возня, в которую затянули много лет назад Украину, придумывая несуществующее, навязывая нереальное, маня в какое-то прекрасное будущее, а на самом деле все больше и больше подвигая к обрыву, куда потом все это дело и свалилось. Вот и все. Ведь когда созревает какое-то решение, оно принимается и формируется. Но вот Украину и украинцев все куда-то приглашали, бесконечно рассказывали о преимуществах – как бы сыпали эти крошечки, а жизнь людей с каждым годом становилась все страшнее и страшнее. Мало того - все это было сопряжено с бесконечными переворотами в стране, майданами, антиконституционными путчами. И тогда возникает вопрос об истинности этих самых обещаний. Конечно, это все делается не для того, чтобы включить Украину на равных в интеграционное европейское объединение, а только, чтобы максимально ее оторвать от всех, с кем она традиционно исторически и географически была связана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

АНГЛОСАКСЫ ТОПЯТ ЕВРОСОЮЗ

- А сохранится ли Евросоюз через несколько лет, когда они обещают принять Украину?

- Сейчас мы видим, что это не столько добровольное объединение, сколько невозможность для участников реализовывать без единой воли интеграционных структур свою политику. Это немножко напоминает какие-то в большей степени навязанные обязательства, нежели права и возможности. Учитывая, что пару лет назад Британия покинула Евросоюз, то теперь англосаксы или этот тандем Лондона и Вашингтона отделился и сплотился на фоне проседающего Европейского союза, когда каждая страна не имеет права, а теперь уже и фактически не может выплыть из любой кризисной ситуации поодиночке, потому что они связаны друг с другом. А учитывая, что Британия вышла и не связана никакими обязательствами, и руки свободны и развязаны, мало того, они еще эти руки скрепили с США, то это же в их интересах – максимально ослаблять Европейский союз. Что, собственно, сейчас и происходит.

Вашингтон заставляет Европейский союз принимать антироссийские санкции, сам их не принимая. Ведь санкции 2014 года Вашингтон не принял, а развивал отношения с Россией, мало того, получая еще экономическую выгоду. Потому что торговый оборот у нас с Америкой с 2014 года рос, а с Европейским союзом все начинало рушиться… И об этом говорил лично Байден в качестве своей просто заслуги, уговорил, будучи вице-президентом США, европейцев принять невыгодные для них санкции.

Что вы хотите, если несколько десятилетий их связывали внутренними обязательствами, которые не предполагали проведения самостоятельного внешнеполитического курса? Им просто отбили любую возможность в принципе проявлять ту самую свободу внутри Европейского союза, которая, по-моему, обязательна, если речь идет о странах демократических.

- Спасибо, Мария Владимировна.

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