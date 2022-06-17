Поматросили и бросили: «Евровидение-2023» перенесли из Украины в Великобританию. Так решили в EBU

Победители "Евровидения 2022" украинская группа Kalush Orchestra. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отчитался о старте кампании по подготовке к «Евровидению», которое должно было пройти в стране в 2023 году после победы группы Kalush Orchestra.

— Украина уже начинает подготовку финала «Евровидения-2023», — написал чиновник в соцсетях. — Главный вопрос для нас и Европейского вещательного союза — безопасность. Министерство обороны и министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к «Евровидению-2023».

Но ликование длилось недолго. Европейский вещательный союз (EBU) официально сообщил, что конкурс на Украине не состоится. Организаторы конкурса решили, что страна не в состоянии принять шоу «из-за сложившейся ситуации».

И теперь планируется отдать мероприятие Великобритании, представитель которой Сэм Райдер занял в этом году на «Евровидении» второе место.