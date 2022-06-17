Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды17 июня 2022 10:52

Поматросили и бросили: «Евровидение-2023» перенесли из Украины в Великобританию. Так решили в EBU

Страна уже начала готовиться к проведению шоу, но тут постучали организаторы
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Победители "Евровидения 2022" украинская группа Kalush Orchestra.

Победители "Евровидения 2022" украинская группа Kalush Orchestra.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отчитался о старте кампании по подготовке к «Евровидению», которое должно было пройти в стране в 2023 году после победы группы Kalush Orchestra.

— Украина уже начинает подготовку финала «Евровидения-2023», — написал чиновник в соцсетях. — Главный вопрос для нас и Европейского вещательного союза — безопасность. Министерство обороны и министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к «Евровидению-2023».

Но ликование длилось недолго. Европейский вещательный союз (EBU) официально сообщил, что конкурс на Украине не состоится. Организаторы конкурса решили, что страна не в состоянии принять шоу «из-за сложившейся ситуации».

И теперь планируется отдать мероприятие Великобритании, представитель которой Сэм Райдер занял в этом году на «Евровидении» второе место.

Музыкант Сэм Райдер, представлявший Великобританию на "Евровидении 2022".

Музыкант Сэм Райдер, представлявший Великобританию на "Евровидении 2022".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯ