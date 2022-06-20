Клещи любят людей в белом, определенную группу крови и не кусают пьяных: топ мифов о клещах

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“Клещпросвет”: рассказываем о самых популярных мифах о клещах и о том, как защититься от укусов

Сезон активности клещей начинается с первым весенним потеплением и продолжается до поздней осени. Укусы этих коварных членистоногих могут быть крайне опасными: помимо известных всем боррелиоза и энцефалита, они могут вызвать сыпной тиф, туляремию, геморрагическую лихорадку, эрлихиоз и ряд других заболеваний. Чтобы защититься, нужно не только носить закрытую одежду в лесу, но и знать о мифах, связанных с клещами - собрали для вас самые популярные. Расскажем, как защититься от этой неприятности, и вместе с Яндекс Маркетом подскажем, какие средства для этого нужны.

Миф 1. Клещи водятся только в лесу

Главное заблуждение — встретить клеща можно только в глубоком лесу и только в некоторых регионах. Это не так. Клещи могут быть в городских парках, во дворах, на дачном газоне или на берегу пруда. Большинство из них любит высокую влажность, но некоторые виды способны выжить в сухой местности и на опушках. В городской черте они появляются чаще всего из-за собак или птиц, поэтому после длительных прогулок не забывайте осматривать не только себя, но и питомцев.

Миф 2. Одежда белого цвета может приманить клеща

Этот миф появился только из-за того, что на светлой одежде люди чаще замечают всех насекомых, и клещи не стали исключением. Однако выбирать жертву по цвету одежды клещ не может просто физически — у него нет глаз. В природе эти членистоногие ориентируются в основном при помощи осязания и обоняния. Исследования показали, что почувствовать запах жертвы клещи могут уже на расстоянии 20 метров.

Миф 3. Клещи не кусают пьяных

Никаких исследований, которые бы подтвердили этот миф, не проводилось — да они и не нужны. Клещи реагируют только на определенные молекулы, присутствие или отсутствие других (например, молекул спирта) их не волнует. Скорее всего, для людей в состоянии алкогольного опьянения клещи представляют большую опасность — ведь в этом состоянии бдительность и скорость реакции снижаются, но возрастает есть риск заметить “врага” лишь через несколько дней.

Миф 4. Клеща можно достать при помощи растительного масла

Другие подобные народные средства — вазелин, уксус, спирт и детский крем. По легенде, если капнуть на присосавшегося клеща чем-то жирным или резко пахнущим, он сразу умрет и «отвалится». На самом деле, такие методы только усугубляют ситуацию. Да, так клещу можно навредить, но в первые минуты он лишь сильнее уйдет в кожные покровы и выпустит больше вредных веществ.

Миф 5. Клещи кусают людей только с определенной группой крови

Этот миф основан на наблюдениях: зачастую клещ кусает определенного человека из компании, которая, например, регулярно ходит в лес вместе. Статистики на этот счет нет. А вот пол жертвы косвенно может влиять на «вкусовые предпочтения» членистоногих. Некоторые исследования показали, что клещи в лабораторных условиях выбирали чаще женские феромоны — однако разница в тысячных долях процентов.

Миф 6. Прививка от клещевого энцефалита решает все проблемы

Вакцинация — самая эффективная защита от клещевого энцефалита, но она не защищает от самого укуса, а лишь позволяет избежать серьезных последствий, связанных с одним заболеванием. Но клещи могут быть носителями боррелиоза, ку-лихорадки, туляремии, североазиатского клещевого риккетсиоза, моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) и некоторых других болезней. Все эти заболевания лечат по-разному, поэтому пока нет универсального средства, которое бы защищало от всех возможных последствий укусов.

Как защититься от укусов клещей и что делать, если клещ все-таки укусил

Отказываться от прогулок в теплое время года, конечно, не стоит. Но есть ряд рекомендаций, которые помогут защититься от укусов клещей.

1. Носите одежду с длинными рукавами, а брюки заправляйте в носки. Чем меньше открытых участков тела у вас будет, тем ниже риск укуса. Головные уборы тоже помогут. Если собираетесь в долгий поход, можете приобрести накомарник — головной убор с сеткой, который защитит от назойливых комаров, мошки и других насекомых.

2. Перед прогулкой наносите на одежду репелленты — средства, отпугивающие клещей. Они могут отпугивать насекомых резким запахом и снижать вероятность укуса. Внимательно читайте инструкции: некоторые средства предназначены только для нанесения на одежду, а некоторые можно наносить на кожу.

3. Периодически осматривайте себя и близких во время прогулки, после возвращения домой смените одежду и примите душ. Особенно пристально осмотрите голову, подмышки, спину, пупок, ягодицы — места, где легче всего не заметить клеща.

4. Если клещ все-таки укусил вас, не нужно пользоваться народными методами — купите клещедер, ротационный экстрактор, клещ-отвертку или просто возьмите прочную нить, аккуратно подденьте клеща и удалите его вращательными движениями. Ваша задача — не раздавить клеща и не оторвать головку от туловища. После извлечения положите его в небольшой контейнер — например, в баночку для анализов с влажным ватным диском. Клеща нужно сдать на анализ в лабораторию.

5. Место укуса нужно обработать любым антисептиком — это нужно для обеззараживания и снятия зуда после укуса. Если место укуса чешется, можно воспользоваться специальными мазями.

Лучше всего после укуса клеща обратиться к врачу, особенно если речь идет о ребенке. В ряде случаев специалист может порекомендовать прием антибиотиков и/или антигистаминных препаратов — но заниматься самолечением не следует. Приобрести все необходимое для защиты от насекомых или борьбы с последствиями укусов можно на Яндекс Маркете в разделе «Аптека» - заблаговременно и с доставкой на дом.