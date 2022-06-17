Владимирская область не потеряла ни одного зарубежного инвестора

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С какими вызовами сталкиваются губернаторы нового «призыва»? Их много. Последствия пандемии, разработка стимулов для импортозамещения, развитие инфраструктуры… Но это теория. О прикладной правде жизни в открытой студии медиагруппы «Комсомольской правды», размещенной на полях Петербургского международного экономического форума, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

«МУРОММАШЗАВОД» ЗАМЕНИЛ БОШЕВСКИЙ ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ

- Александр Александрович, осенью прошлого годапрезидент России Владимир Путин назначил вас временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области. Прошло уже больше полугода. С какими инициативами приехали на Петербургский форум?

- Действительно, это произошло в октябре и задача первого времени – необходимо было оперативно вникнуть в хозяйственную повестку. Если помните, время тогда было непростое. В октябре-ноябре бушевал коронавирус. Справляться необходимо было с проблемами в системе здравоохранения– с обеспечением свободных мест в больницах, сдефицитом кислородом и т.д. Параллельно из-за снежной зимы происходили отключения электричества, непростые процессы в экономике. Но первой задачей было – детально изучить промышленный, индустриальный, коммерческий и предпринимательский потенциал региона. Понять, какие отрасли могут являться точками роста Владимирской области. Какой потенциал есть для развития налоговой базы, развития трудовых ресурсов и повышения занятости на предприятиях области. В конце - концов, как регион встроен в экономику страны, и соответствует ли современным трендам.

И уже подходя к Петербургскому форуму, сложилось понимание, где требуется чисто номинальная поддержка, потому что предприятие самодостаточно и есть хорошие заказы. Например, оборонные.

- Кому-то лучше совсем «не мешать»?

- Такое тоже есть. А где-то требуются серьезное вложение средств и усилий. А также использование тех возможностей, которые дают различные программы институтов развития.

К примеру, есть программы Ростуризма, стимулирующие путешествия по стране. Владимирская область - центр внутреннего туризма. Участие таких городов, как Суздаль, Муром, Гроховец, Владимир позволяет создавать туристический код, зоны отдыха, кемпинги и туристические маршруты. Это не только понимание, куда двигаться и малому бизнесу, и региону, но и демонстрация факта, что эту сферу поддерживает государство и нашим предпринимателям, органам власти обязательно нужно участвовать в программах Ростуризма.

Есть программы, которые поддерживают создание инфраструктуры для развития промышленных предприятий. Область активно участвует в так называемом «инфраструктурном меню», пользуется инфраструктурным бюджетом для развития территории опережающего развития. У нас есть особая экономическая зона, где идет активное развитие дорожной, социальной и жилищной инфраструктур, уже появляются промышленные предприятия. Есть ряд других направлений, где предприятиям требуется поддержка. Так, «Муроммашзавод»совместно с КАМАЗом занимается важнейшей на сегодня задачей – развитием технологической независимости отрасли. К примеру, раньше на КАМАЗе использовали бошевский гидроусилитель руля, анаше предприятие его полностью заменит. На форум мы приехали, чтобы подписать соответствующее соглашение, помочь развитию этого сотрудничества. Но при этом воспользовались инфраструктурным меню и привлекаем более 600 миллионов рублей федеральных денег для того, чтобы создать промтехнопарк для «Муроммашзавода». Здесь появятся новые рабочие места, будут выпускать новые изделия. Причем, как в кооперации с КАМАЗом, так и с другими российскими производителями.

Производители региона сами говорят, какая поддержка им нужна – где-то дорога, газ или электричество, а в каких-то случаях промплощадка или промышленные корпуса, на которых можно размещать новые производства. С этим мы приехали на форум. Уже здесь провели ряд переговоров, которые дают надежду, что у нас помимо существующих центров потенциального роста появятся еще несколько. Подписали несколько соглашений.

НЕ УГРОЗА, А ВОЗМОЖНОСТЬ

- Не секрет, что санкции в той или иной степени отразились на жизни практически всех регионов. Как вы с этими вызовами справляетесь?

- Вы знаете, санкции 2014 года, как бы кому ни хотелось, привели к тому, что объемы российского производства только выросли. К примеру, у нас стали производить сыры, которых раньше не было. А наши промышленные предприятия нарастили объемы производства продукции, которые раньше импортировали. У нас есть примеры, когда по ряду направлений продукция импортировалась из Турции, а теперь наши предприятия ее заместили и занимают 30% всего российского рынка. И нынешние санкции наши промышленники воспринимают не как угрозу, а как возможность занять ниши уходящих предприятий, или воспользоваться тем временным промежутком, пока не перестроилась система логистики по поставке комплектующих, оборудования и т.д. Плюс надо признать, государство внимательно смотрит за этим и есть возможность подписания специального инвестиционного контракта, воспользоваться инфраструктурным бюджетным кредитом или средствами Фонда развития промышленности. За четыре месяца 2022 года промроизводство в регионе относительно аналогичного периода прошлого года выросло более чем на 20%.В регионе запрос на то, чтобы продолжать инвестиционную программу и набирать персонал. Предприятия испытывают дефицит в кадрах.

Был, конечно, сбой, когда Центральный банк вынужденно поднял ставку рефинансирования и очень много проектов заблокировалось в этот момент. Но сейчас ставка рефинансирования вернулась к своему дофевральскому уровню. Уверен, предприятия воспользуются этим и продолжат развитие.

- Вы привели очень яркий пример импортозамещения в автомобилестроении. Какие еще отрасли могут получить импульс к развитию в нынешней ситуации?

- У нас есть предприятия с иностранным капиталом. И они тоже подверглись давлению со стороны своих правительств на предмет того, что они должны были свернуть свое производство. Вы знаете историю с «Макдональдсом», с РЕНО и т.д.

- Таких примеров очень много по стране!

- В нашей области есть предприятия с европейским, турецким, американским капиталом, но ни одно из них не закрылось. Больше того, половина из них планирует дальше инвестировать и развиваться. Конкретный пример - совместное российско-нидерландское производство кормов для животных. Вместо того, чтобы свернуть инвестиционную активность, они готовы строить производство кормов для рыбы. В России таких производств нет. Сегодня страна зависит от поставок из Южной Америки, Европы, а скоро это будет делать Владимирская область. Мы намерены всячески поддержать этот проект. Потому что он дает нам не только развитие этого предприятия – новые рабочие места на этой площадке, но и возможность малому и среднему бизнесу развивать систему выращивания аквакультуры.

СТОПРОЦЕНТНАЯ ЗАГРУЗКА

- В нынешнем году насколько активно регион посещают туристы?

- Сложно оценивать, но цифры для Владимирской области впечатляющие. Конечно, в 2020-2021 годы была низкая база в связи с карантином. Но могу сказать, что по сравнению с 2021-м туристический поток вырос в четыре раза: если за первый квартал прошлого года регион посетило чуть больше 200 тысяч туристов, то в нынешнем году - 800 тысяч. Руководство отелей, ресторанов и кафе сигнализирует о стопроцентной загрузке. Особенно в наших знаменитых на весь мир городах, типа Суздаля. Сам Суздаль посещают в год от миллиона до полутора миллионов туристов. Я думаю, что в этом году мы вернемся к показателям доковидных времен. Причем, теперь для нас становится принципиально важно не восстанавливать нагрузку, которая была, а создавать новую инфраструктуру, которая позволила бы не только вместиться бОльшему количеству туристов, но и предложить бОльшее количество сервисов и возможностей.

Так, у нас в Суздале примерно 10 тысяч населения, при этом официально зарегистрированных мест размещения– 4,5 тысячи. То есть, один к двум. Думаю, нет ни одного города в нашей стране, в котором такое соотношение. При этом есть еще неофициальные гостевые дома. В году у нас 52 недели, а в Суздале уже проходит как минимум 56 различных мероприятий: фестивалей, ивентов и т.д... Наша задача сделать так, чтобы они проводились не только в выходные, когда всплеск загрузки гостиниц и другой инфраструктуру, а и в будние дни. Это позволит получить более равномерную загрузку туристической инфраструктуры. Количество событий будет разрастаться. К сожалению, пешеходная инфраструктура, состояние зданий и мест массового посещения туристов или местных жителей далеко не идеальны. Их необходимо привести в порядок. Чтобы к 1000-летию Суздаля в 2024 году город был максимально готов к принятию большого количества людей и организации яркогопраздника.

- Хотелось бы вернуться к началу нашего интервью. Напомним, что вы были назначены временно исполняющим обязанности губернатора в октябре прошлого года. Формирование новой команды управленцев в регионе завершено?

- Нельзя привезти людей и думать, что они быстренько разберутся во всем и начнут работать лучше, чем те, кто работали раньше. Надо знать внутреннюю специфику, иметь уважение к традициям региона. Это очень кропотливая работа. Кому-то, может быть, хотелось, чтобы кадровые изменения происходили быстрее, жестче, с какими-то выговорами, скандалами и т.д. Я не сторонник такого подхода. Нужно внимательно подходить к ситуации, обучать людей, использовать внутреннюю энергию и знания, наращивать кадровый потенциал самого региона. Знаю, что Владимирская земля полна талантами, профессионалами своего дела, и моя задача – максимально привлечь их на благо развития родной области.