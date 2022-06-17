Норникель: Экология и диалог с обществом – приоритетные темы для бизнеса на ПМЭФ-2022

Споры промышленных компаний с жителями регионов, где они осуществляют свою деятельность, часто вредят обеим сторонам, и причиной этого нередко становится непонимание и плохая информированность друг о друге.

Таким образом, в бизнес уже давно пришло понимание, что учет мнения всех заинтересованных сторон и заблаговременное обсуждение всех проектов помогает успешно их реализовывать, придерживаясь целей устойчивого развития ООН. Этих принципов придерживается Норникель, крупнейший мировой производитель палладия и никеля.

В начале этой недели в Мурманске состоялись общественные слушания, на которых Норникель рассказал о реализации мероприятий в сфере экологического, социального и корпоративного управления (ESG), и в которых приняли участие представители общественных, экологических, природоохранных организаций и местных заповедников.

«Закрытость бизнеса часто создает «общественное неведение» о том, что происходит за дверями компании, провоцируя слухи и необоснованную критику, а общественные обсуждения призваны приоткрыть завесу тайны», - считает член совета директоров Норникеля Андрей Бугров. «Мероприятие направлено на то, чтобы улучшить понимание в обществе того, что делает бизнес. И на этой основе, возможно, появятся первые ростки взаимного доверия», — сказал он.

«Любая производственная деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду, но задача состоит в том, чтобы это влияние не было негативным», - сказал вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

«Для Кольского полуострова мы хотим получить то же самое, что и для всех регионов присутствия компании - чистую воду, чистый воздух и зеленые растения, вокруг которых должны присутствовать флора и фауна во всех её проявлениях. Наша цель - мирное сосуществование природы и человека», — добавил Селезнев. На прошедшем на этой неделе Петербургском экономическом форуме компания продолжила подкреплять эти слова делом. Было подписано соглашение с компанией Россети о строительстве современной электрической котельной в замену мазутной. Компания намерена полностью отказаться от использования мазута на промышленной площадке в Мончегорске.

Используя свой богатый опыт по взаимодействию с коренными народами на основании международных стандартов, Норникель в июне заблаговременно начал консультации о потенциальной разработке крупнейшего в России Колмозерского месторождения лития в Мурманской области с участием представителей коренных народов в поселках Ловозеро и Краснощелье — саамов, ненцев и коми, — представителей оленеводческих хозяйств, власти, партнера Норникеля по проекту госкорпорации «Росатом», и независимых экспертов в области прав коренных народов. Аукцион на Колмозерское месторождение ещё не назначен, и может пройти не ранее третьего квартала 2022 года. Росатом и Норникель ещё в апреле договорились совместно разрабатывать Колмозерское и проводить глубокую переработку литиевого сырья. Это стратегический проект для российской экономики. На данный момент Россия не имеет своего лития, при том, что спрос на этот металл растет каждый год.

Норникель поддерживает диалог и с местными сообществами не только в России — так, в понедельник его финское подразделение Nornickel Harjavalta представило проект расширения производства никеля, который создаст новые рабочие места.

Чтобы расширить производство, необходимо получить новое экологическое разрешение, и данное мероприятие, проведенное в Харьявалте, стало частью процесса оценки воздействия этого расширения на окружающую среду.

В целом этой повестке выстраивания диалога с общественностью в рамках ESG ответственности, а также экологическим вопросам была посвящена деловая программа Ноникеля на Петербургском экономическом форуме. Норникель» остается приверженцем «зеленой энергии» и подтверждает свои планы по движению в сторону ВИЭ, сокращению углеродного следа и реализации ключевых экологических проектов. И все это в диалоги с общественностью и всеми заинтересованными сторонами.