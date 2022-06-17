Стартовала работа над продолжением «Игры престолов». В центре сюжета — Джон Сноу

Сиквел с рабочим названием «Престолы» будет посвящен Джону Сноу.

21 августа студия HBO выпускает сериал «Драконы» — приквел популярнейшего сериала «Игра престолов», сюжет которого будет раскручиваться за 200 лет до основных событий саги.

Проект еще не вышел, рейтинги неизвестны, но его уже продлили на второй сезон — вот такой интерес и потенциал у шоу!

И расслабляться продюсеры и сценаристы не собираются ни на минуту. HBO уже объявил о том, что стартовала работа над продолжением «Игры престолов». Сиквел с рабочим названием «Престолы» будет посвящен одному из самых популярных героев сериала — Джону Сноу, сына Рейгара Таргариена и Лианны Старк, наследнику Железного трона.

Кит Харингтон в роли Джона Сноу.

Как пишет The Hollywood Reporter, главная роль в проекте достанется Киту Харингтону, который играл Сноу в основной версии сериала (и за это дважды был номинирован на «Эмми»).

«Престолы» станут седьмым проектом HBO по вселенной «Игры престолов». Подробности сюжета проекта пока не раскрываются. В финале сериала, как мы помним, Джон Сноу узнал настоящее имя и был изгнан на Север за стену, где уже однажды жил вместе с вольным народом. На этом его история закончилась.