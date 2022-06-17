Дмитрий Песков: Россия стала жертвой масштабных кибератак. Выступление президента перенесено на 15:00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

-… Продолжаем работать на Питерском форуме, и в этой связи вот что я имею вам сообщить, - так начал в пятницу, 17 июня, около 14 часов, своё экстренное заявление официальный представитель Кремля. - Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные DDoS-атаки на интернет и на систему аккредитации Питерского экономического форума.

Ее вчера и ночью «держали», но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников форума к системе аккредитации и система допуска по базам. Поэтому, к сожалению, там сейчас возникла заминка с получением базы, с подтверждением прохода на основную планерку. Специалисты сейчас работают над тем, чтобы эту проблему устранить, мы это починим, но на это потребуется время.

В этой связи президент принял решение перенести свое выступление на час. Оно состоится не в два часа, а в три часа.

За это время как раз будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибер-атак, все будет налажено и, главное, будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там.

Поэтому, ждем выступление президента в три часа. (В 15.00.)

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