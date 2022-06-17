Песков ответил на слова Пушилина об "освобождении всех русских городов"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Денис Пушилин, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме, сделал несколько важных заявлений.

«Противник, получая новое вооружение, по сути заставляет нас не останавливаться на границе. Почему? - сказал, в частности, глава Донецкой народной республики. - Потому что мы должны обезопасить граждан ЛДНР. Если противник получает серьезные вооружения с большой дальностью поражения, то нам придется тогда принимать соответствующие решения».

Судя по всему, продвижение армии не закончится и на максимальной дальности полета ракет.

В ответ на вопрос о судьбе Одессы (которая, кстати, довольно далеко от Донецка) руководитель республики заявил, что спецоперация должна закончиться «освобождением всех русских городов».

Эти заявления и стали поводом для вопроса, который журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов адресовал официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову:

- …Дмитрий Сергеевич, Денис Пушилин на полях форума сказал, что спецоперация должна закончиться «освобождением всех русских городов». Вписывается ли это в концепцию Кремля?

- Главной целью операции, - ответил Песков, - является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от тех варварских актов, варварских обстрелов со стороны киевской военщины…

Этим пресс-секретарь решил и ограничиться.