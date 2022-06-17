Герман Греф: «Россия - удивительная страна, которой удавалось в самой невозможной ситуации реализовывать всегда оптимистичную стратегию»

Фото: Пресс службы Сбера

Россия не раз сталкивалась с мировыми политическими и экономическими вызовами, но в любой ситуации выстраивала максимально выгодную для себя стратегию, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф. Глава крупнейшего банка страны поделился своим прогнозом о будущем отечественной экономики на деловом завтраке Сбера, организованном в рамках Петербургского международного экономического форума.

Участниками дискуссии на тему «Российская экономика: как построить мост в будущее?» стали премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, руководитель Минфина РФ Антон Силуанов, председатель комитета по бюджету Государственной думы РФ Андрей Макаров, уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте РФ Борис Титов, глава совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, зампредседателя Банка России Алексей Заботкин и другие. Герман Греф выступил модератором мероприятия.

Фото: Пресс службы Сбера

Перед началом встречи участники ответили на два вопроса. Первый – о том, какой сценарий им кажется наиболее оптимальным для развития экономики России: перенаправление торговых потоков на восток при сохранении текущей структуры экономики или изменение структуры экономики? Второй: какой из этих сценариев они считают наиболее вероятным. Сторонниками перенаправления торговых потоков оказались 27,8% участников голосования. За изменение структуры высказались 72,2%. При ответе на второй вопрос голоса разделились как 40,6% и 59,4% соответственно.

Открывая дискуссию, Герман Греф отметил, что в существующих условиях обеспечение структурной перестройки российской экономики становится главным вызовом. Именно сегодня у России есть уникальный шанс сформировать стратегию движения на длинном горизонте, до 2030 года. Глава Сбербанка уверен, что сейчас нашей стране необходимо совершить трансформационный рывок, который не удавалось сделать за последние десятилетия.

Участники встречи пришли к единому мнению, что трансформация структуры российской экономики неизбежна. Для этого необходимо оперативно разработать стратегию строительства «моста в будущее». Государство должно помочь бизнесу: нужно продолжать совершенствовать механизмы госуправления, снимать административные барьеры, расширять каналы обратной связи между правительством и предпринимателями. В числе мер помощи необходимо совершенствовать механизмы адресной поддержки бизнеса, при этом сохраняя гибкость и рыночный характер экономики, поощряя её конкурентность.

По мнению главы Сбербанка, правительство России уже доказало свою способность принимать оперативные и взвешенные решения в беспрецедентной ситуации давления западных санкций.

- Сейчас на повестке дня как никогда остро стоит вопрос коллаборации правительства и бизнеса, и в первую очередь чуткости и быстрой реакции на возникающие потребности, - отметил Герман Греф. - И я вижу динамику, с которой правительство начинает решать проблемы: с такой скоростью никогда раньше не принимались законы и решения. Я вижу, как работают открытые механизмы обратной связи от власти к бизнесу, как каждую неделю выходят новые нормативные акты, появляются новые идеи по поводу того, как поддержать бизнес, которые ранее не принимались.

Фото: Пресс службы Сбера

Глава Сбербанка уверен, что в новых экономических реалиях у России хватит запаса мощности сделать рывок вперед и выстроить оптимальную стратегию развития.

- Невозможное как стратегия — сегодня у нас другого пути нет. И мне кажется, что ключевое качество любого руководителя - это оптимизм. Невозможно быть предпринимателем и лидером, не будучи оптимистом, - считает Герман Греф. - Россия - удивительная страна, которой удавалось в самой невозможной ситуации реализовать всегда оптимистичную стратегию, добиться результата. Я абсолютный оптимист: я считаю, что у нас есть все предпосылки к тому, чтобы в условиях кардинальной перестройки всего решить ту проблему, которую мы десятилетиями не могли решить.

В финале дискуссии ее участники вновь проголосовали за то, какой сценарий развития экономики России до 2030 года они считают наиболее реальным. На этот раз вариант структурной трансформации предпочли 68,2% участников голосования (на 9% больше чем в первый раз).

«Это означает, что оптимизм участников вырос», - подвел итоги встречи глава Сбербанка, пожелав всем оптимизма и удачи в достижении общих целей.