Победивший Эмбер Херд в суде Джонни Депп снова под следствием. Его обвиняют в надменном избиении

Кажется, громкий процесс Джонни Деппа с Эмбер Херд ничему не научил оппонентов актера. Блестящая работа его юристов не отбила желание подавать иски к звезде Голливуда. Так, Cinema Blend пишет о том, что некий Грегори Брукс снова тащит Капитана Джека Воробья в суд.

Причина — избиение. Прошло пять лет с момента съемок Деппа в картине «Город лжи», а менеджер съемочной площадки Грегори Брукс не может забыть обидные издевательства и требует компенсации. Он уверяет, что Джонни на работе дважды ударил его в грудь, после чего несколько раз оскорбил. Самое обидное, по словам мужчины, что Депп делал это с насмешкой и даже предлагал ему 100 тысяч долларов за разрешение бить (в итоге, судя по всему делал это бесплатно, чем огорчил Брукса).

Разумеется, истец упомянул, что от Джонни разило алкоголем. О неадекватном поведении Деппа он пожаловался руководителю проекта, инцидент урегулировали мирно (взяв подписку о неразглашении), после чего избитого попросту уволили. Поэтому Брукс указывает, что испытал и физический, и эмоциональный стресс.

Депп не стал открещиваться и включать Джека Воробья, а лишь пояснил, что оборонялся, а этот самый Грегори угрожал его безопасности.

Слушание по делу состоится 25 июля, интересы Деппа снова будет представлять Камилла Васкес, выигравшая дело против Эмбер Херд.