В Минпромторге рассказали о необходимости прорыва в судостроении

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Россия должна ускорить процесс импортозамещения в судостроении. Об этом в открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

- У нас и раньше существовали планы по достижению технологической независимости в судостроении, но теперь они должны быть активизированы. Другое дело, что даже в таких гигантах этой отрасли как Китай, Южная Корея, Япония ни одна из верфей полностью не импортозамещена. Всегда есть кооператоры из других стран, - отметил Евтухов.

Наибольший процент локализации производства достигнут при строительстве атомных ледоколов – порядка 90%. Кроме того, в России хорошо строят суда типа «река-море», вспомогательные суда, суда обеспечения, аварийно-спасательные суда, дизельные ледоколы, перечислил Евтухов. На судоверфи «Звезда» строят крупнотоннажные газовозы для транспортировки СПГ и нефтяные танкеры.

Одним из ключевых направлений является судовое двигателестроение.

- По двигателям надо провести прорывную работу, - отметил Евтухов. – Прежде всего, рассчитываем на «Трансмашхолдинг». Они наработали хорошие компетенции, но двигатели для автомобилей и локомотивов – это одно. А для судостроения их необходимо «оморячить».

Заместитель министра добавил, что необходимо также доработать навигационные системы, есть вопросы по винторулевым колонкам большой мощности, по капитанскому мостику, софту.

Одним из путей решения может стать трансферт военных технологий. Кооперация с иностранными поставщиками тоже будет сохранена.

- Даже заводы в недружественных странах готовы идти к нам с поставками. Они понимают, что российский рынок интересный, и мы никого не обманываем. У нас много судового оборудования оплачено, но не поставлено. И западные компании готовы выполнить свои обязательства. Как они будут их выполнять? Придумаем. Вода всегда найдет, куда течь, - заключил Виктор Евтухов.