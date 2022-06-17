«Россия никогда не будет валяться в грязи»: на ПМЭФ обсудили, куда нам двигаться дальше

Глава банка «ВТБ» Андрей Костин. Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

Доллар стал наркотиком

- Запад очень бы хотел, чтобы мы стали закрытой экономикой, и все для этого делает. Доллары - это не оружие, а наркотик, на который подсадили весь мир. Отказ от наркотика будет болезненным, - предупредил помощник президента Максим Орешкин.

Впрочем, как и полагается высокопоставленному чиновнику, он тут же подлил в свою речь чуточку оптимизма и патриотизма.

- Хотели нас изолировать? Не получится! Россия будет открытой экономикой, у нас много партнеров, - заметил Орешкин.

По мнению президентского советника, самый тяжелый период наша экономика уже прошла.

- Это был март. Все находились в стрессе. Банки, частный бизнес. Но сейчас нашли выход, справились. Граждане, культура - стресс везде преодолен, - заметил Орешкин, впрочем, быстро умерил пыл. - Понятно, что еще много надо сделать, чтобы выйти на устойчивую траекторию развития. Пока идет стабилизация, преодоление шока и начало планомерной работы по восстановлению позитивной динамики.

По словам Орешкина, главное правило, по которому Россия должна жить дальше: «думать о себе и верить в себя».

Глава находящегося под санкциями банка «ВТБ» Андрей Костин согласился, что первый шок прошел.

- Нам надо сфокусироваться на внутреннем рынке, в банковском секторе мы создали всю инфраструктуру. Теперь нужно сократить валютную составляющую, создать свой рынок - другого выхода нет, - отметил Костин.

По мнению Костина, Россия должна, не уходя из мирового пространства и не отказываясь от мирового сотрудничества, выстроить новую систему взаимоотношений, в которой наши интересы во всех сферах были бы учтены.

Помощник президента РФ Максим Орешкин. Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

«Доходы должны расти»

- Национальных целей, несмотря ни на что, нужно достигать! - заявил первый замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко.

По словам правительственного чиновника, все соцобязательства будут исполняться. Школы, больницы и другие социальные объекты продолжат строить.

- Но нужно вырасти в доходах! - заметил Сидоренко, правда, не пояснив, как этого добиться.

Он напомнил, что в правительстве есть план по преодолению последствий санкций, который включает около 300 различных мероприятий.

- Это меры краткосрочные и ситуативные, без которых нельзя было в настоящий момент. Но к концу года надо закрепить новые цели, сформировать новое видение развития, чтобы добиться экономического суверенитета, - заметил Сидоренко.

Научный руководитель «Высшей школы экономики» Ярослав Кузьминов призвал развивать отечественные бренды. По его мнению, именно от этого будут зависеть успехи нашей экономики.

- Наша экономика базировалась на чужих брендах. Сейчас перед нами стоит вызов: в какой степени нам удастся не заместить европейские бренды турецкими, а вырастить собственные. В образовании и культуре у нас такие бренды есть, - отметил Кузьминов.

Он также прокомментировал идею отказаться от болонской системы в образовании.

- Бренд российского образования существует, и он не поколеблен. Бакалавриат плюс магистратура - это система 90-х годов, она устарела. Не случайно, президент предлагал ввести систему 2+2+2. Вначале студенту дается фундаментальное образование, а потом внутри трека он выбирает, кем он будет. Главный тренд образования - расширение свободы выбора, - заметил Кузьминов.

При этом, по его словам, по ряду профессий надо возвращаться к минимум 5-летнему циклу подготовки.

- Нам нужно восстановить фундаментальное инженерное образование. Мы несколько важнейших образовательных направлений попытались не расширить до 6 лет, а упаковать в 4. Там точно нужно возвращаться как минимум к 5-летнему циклу подготовки, - сказал Кузьминов, заметив, что речь идет как об инженерах, так и об историках, юристах, востоковедах.

«Чайковского и Прокофьева не остановить»

- Мы не будем развиваться в культуре в закрытых границах. Мы не окажемся теми серыми личностями, которые скажут: «Мы Моцарту и Верди не дадим ни одного шанса!». Наши дети не будут расти в репертуаре, который сузится до вот такой бутылочки, - заметил, схватившись за бутылку с водой, художественный руководитель-директор «Государственного академического Мариинского театра» Валерий Гергиев. - И кто бы не давал команды, невозможно остановить Чайковского или Прокофьева. У меня много зарубежных друзей, мы любим, прежде всего, музыку, а не друг друга, и через это мы общаемся. Потенциал наших артистов огромен. Величайшая традиция не будет валяться в грязи!

Гергиев пообещал, что лишенные зарубежных гастролей артисты Мариинки, в самом отдаленном регионе России будут выступать не хуже, чем в Ла Скала.