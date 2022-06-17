Вячеслав Никонов: Если США хотят сближения с Россией - пусть ищут пути. Нам от них ничего не нужно

Вячеслав Никонов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- … Вячеслав Алексеевич, ровно год назад, вернувшись из Женевы, где освещал переговоры Путина с Байденом, я спросил у вас, с каким счетом закончилась эта встреча? И вы тогда поддержали нашего президента, сказали, что такие встречи нельзя так оценивать – по счету. Тогда - оттуда, из Женевы, 2022-й не казался нам таким страшным. Вроде были какие-то надежды. Почему же они улетучились, пропали так быстро?

- Надежды и в то время были не очень большие, на самом деле, потому что США тогда кардинально своей политики не поменяли.

Естественно, тогда я говорил, что Байден не мог провалить тот визит, потому что его все действия полностью поддерживались в Соединенных Штатах Америки…

Что нельзя сказать о сегодняшнем дне – далеко уже не все действия Байдена поддерживаются, у него - самый низкий рейтинг из всех президентов последнего времени и он идет только вниз.

Что касается изменений, которые произошли, - ну, действительно, Соединенные Штаты просто продолжили ту линию, которую администрация Байдена изначально заявила, на конфронтацию с Россией.

И, если не считать только продления действия договора СНВ-3, все остальные шаги были нацелены на то, чтобы усиливать военно-политическое давление на нашу страну, создавать военные базы вблизи наших границ, вооружать Украину и так далее…

То есть, собственно, напряженность нарастала.

И, в какой-то момент наша страна тогда сказала: мы у вас просим очень немного - ну, выполняйте основополагающую от 1997 года договорённость и не принимайте Украину в НАТО, Ничего другого мы не просили, кроме еще - и выполнения Минских соглашений.

Но ведь это было жестко отвергнуто той стороной и, действительно, мы подходили к очень опасной черте, когда уже готовилось под американским командованием военное нападение на Донецкую и Луганскую республики и на Крым.

Ясно, что планы Соединенных Штатов были жесткими, и они были пресечены,

И началось уже то, что началось – специальная военная операция, которая вывела отношения на совершенно новый уровень, на совершенно новую спираль.

Сейчас мы находимся в другом мире. За год мир стал другим.

- Да. И, все-таки, наши действия, действия Владимира Путина, наша успешная, по сути, спецоперация – это американцев отрезвит?

- Конечно, отрезвляющий эффект уже -,сильно налицо. Соединенные Штаты понимают, что они находятся в другом положении.

Байден теряет популярность, Америка – экономические позиции.

Инфляция в Америке - наивысшая, фондовый рынок падает рекордными темпами со времен Великой Депрессии.

Так что - да, я думаю, Америка начинает немножко трезветь.

Но, не столько в результате наших действий, сколько - в результате последствий собственных санкций на Россию.

И экономические последствия для Америки оказались очень и очень тяжелыми, а для Европы еще более тяжелыми. Поэтому - да, отрезвление приходит. Но это - не отрезвление к тому, что там надо с Россией о чем-то договариваться.

Пока что продолжают давить, хотя уже понимают, что давить-то - себе дороже. Каждый их «давящий шаг» оказывается выигрышем для России.

Ну, запретили они покупать нашу нефть. Ну, не покупают они сами нашу, а - какую-то другую, но гораздо дороже и в гораздо меньших количествах.

Зато мы продаем нефти больше тем, кто хочет ее покупать, и по ценам, которые гораздо выше, нежели были некоторое время назад из-за санкций.

Да, конечно, есть проблемы для нас, прежде всего, в технологической области, в обеспечении каких-то производственных цепочек, прежде всего, в автомобильной промышленности, о чем вчера (в четверг, 16 июня. А.Г.) Путин говорил.

Но в целом экономические последствия для запада долговременны и гораздо более серьезны, чем для нас. Для нас это, прежде всего, серьезный толчок в развитии, в том, чтобы выйти на новый технологический уклад, провести, наконец-то, перестройку экономики, о чем мы говорили.

- А что дальше будет? Похмелье у США после отрезвления наступит?

- Что там дальше наступит? Меня, на самом деле, мало волнует теперь, чего у них там наступит. Потому что отношений у нас с ними не будет в ближайшее время и, на мой взгляд, слава Богу. Зачем они нам нужны теперь? Честно говоря, я не вижу причин, почему мы должны искать каких-то путей сближения с Америкой или с Европой?

Если им нужно, пусть сами ищут. Нам от них сейчас ничего не нужно абсолютно. Все, что нам надо, либо мы купим где-то в другом месте, либо сами произведем.

А от них только неприятности – а зачем разговаривать с теми, кто тебе желает одни только неприятности? Смысла я в этом никакого не вижу. Поэтому, и для нас должно быть отрезвление, что мы слишком много внимания им уделяли, надо было уделять им поменьше внимания и уж точно не доверять ни одному слову.

По-моему, для нас урок хороший.

- Как говорит Вячеслав Алексеевич Никонов в своей программе «Большая игра», «Наше дело правое, победа будет за нами!». Спасибо огромное.