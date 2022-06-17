Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов: «Некоторые западные топ-менеджеры этой весной попросили о российском гражданстве»

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Гостей открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме стал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Разговор зашел о положении дел в торговых сетях.

- По данным Росстата, в июне цены начали в магазинах начали снижаться. С чем вы это связываете? Ограничение цен на социально-значимые товары, сезонность?

- По социально-значимым товарам ограничение наценки торговые сети взяли на себя добровольно и достаточно давно. По некоторым позициям еще в конце прошлого года. Безусловно, мы рады, что инфляция в России остановилась, рассчитывали на это. Первый вице-премьер Андрей Белоусов держал руку на пульсе. Мы каждую неделю собирались вместе с сетями, разбирали проблемные позиции. На ряд позиций был серьезный ажиотажный спрос полтора-два месяца, потом все устаканилось.

К остановке роста цен привели объективные факторы. У нас хорошая конкуренция, нет дефицита товаров. Введенные санкции не сильно повлияли на продовольственную безопасность. Можно сказать, вообще не повлияли. Мы не так много продукции импортируем.

Есть и сезонные факторы, которые связаны, прежде всего, с овощами. В частности, мы наблюдаем сезонность по борщевому набору. Мы удовлетворены и тем, что происходит в непродовольственном секторе. Там тоже были ажиотажные всплески. По бытовой технике, например. Сейчас все нормализовалось. Компании завозят импортную технику, когда это необходимо. отечественные производители эффективно работают.

Что касается легкой промышленности - во-первых, у нас достаточное количество своих производителей одежды, обуви. Во-вторых, основным поставщиком из-за границы у нас был Китай. Он никакие поставки не перекрывал.

- IKEA объявила, что закрывает свои производства в России. Что будет дальше? Есть ли претенденты на эти торговые комплексы?

- Я бы не стал драматизировать ситуацию. IKEA временно – подчеркну это – прекратила свою работу. Но торговые комплексы «Мега» они оставили. IKEA, действительно, готова продать четыре своих деревообрабатывающих завода. Они найдут покупателя. Что касается самих магазинов, они их не продают. Они их пока закрыли и не открывают, но будут искать возможность возобновить работу на российском рынке.

IKEA, сократив половину своего штата, объявила, что выплачивают хорошее выходное пособие, равное зарплате за семь месяцев. Это дает возможность сотрудникам компании найти себе новое место работы. Когда IKEA была в простое, платила зарплату, данная компания при этом никак не ограничивала своих сотрудников в том, чтобы найти себе работу и где-то подрабатывать, либо полностью устраиваться по трудовому договору. Я думаю, что многие сотрудники уже для себя такие варианты искали. Высококвалифицированный штат, который, безусловно, будет востребован на рынке.

- Двери российского рынка в дальнейшем будут открыты для IKEA?

- Конечно. Ведь это уход не по политическим мотивам. Никаких неадекватных заявлений по поводу спецоперации не было. С учетом того, что у компании очень сложная структура поставок, они просто не могут продавать часть ассортимента. Тогда ты купишь шкаф либо без дверей, либо кроватку без матраса. Они хотят открыться снова, но чтобы это был полный формат. И ждут, что вопросы, связанные с логистикой, будут решены.

- А что касается популярных магазинов одежды Zara?

- Простой факт: у Zara один из российских магазинов давал ей самую большую выручку по Европе. У компании очень интересная бизнес-модель. Никому не удалось ее скопировать. Уверен, что компания заинтересована в российском рынке. Об их планах говорить преждевременно. Ситуация та же самая – никаких политических заявлений. Все связано с тем, что контрактное производство, огромное количество заводов поставляет продукцию. Нужно, чтобы все было с колес. Zara меняет модельный ряд не раз в сезон, а раз в две-три недели.

Пусть принимают решение. Мы не можем заранее говорить о идущих переговорах. Могу лишь сказать, что многие западные ретейлеры ответственно ведут себя по отношению к трудовым коллективам в России. Многие очень любят нашу страну. У нас есть пример руководителей компании, которые подали весной заявление на получение российского гражданства. И некоторые из этих заявлений уже удовлетворили.