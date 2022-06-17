"Мы — сильные люди и справимся с любой задачей": Главное из выступления Владимира Путина на "ПМЭФ-2022"

Президент выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
- Ключевые для бизнеса понятия основательно подорваны нашими партнерами на Западе намеренно ради сохранения однополярного мира
- Нынешние изменения в экономике и международной политике - тектонические и революционные
- США после холодной войны объявили себя посланниками бога на земле, без ответственности, только с интересами
- Коллеги на Западе пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений
- Страны "золотого миллиарда" по-прежнему считают всех остальных своими колониями
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
- Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть, как прежде уже не будет
- Российские бизнес и власти во время введения санкций против России работали собранно и сплоченно
- Мы — сильные люди и справимся с любой задачей, об этом говорит тысячелетняя история нашей страны
- 16,7% большая инфляция, мы будем работать над ее снижением
- Бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с профицитом три триллиона рублей
- Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех, а санкционное оружие является обоюдоострым
- Только прямые потери Европы от введенных ею санкций за предстоящий год — 400 миллиардов долларов. Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%
- Высокие процентные ставки в РФ позволили сохранить сбережения людей в банках
- Ухудшение ситуации в глобальной экономике — не вопрос последних месяцев, оно не связано со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Страны Еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция у них высокая
- Россия непричастна к росту цен на энергоносители в Европе, он начался задолго до спецоперации
- Возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии. Запад словно пылесосом выгребал товары из беднейших стран, оставляя им лишь ошметки
- Нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит
- Заявления Запада про "путинскую инфляцию" рассчитаны на тех, кто читать и писать не умеет
- США могут украсть чужие деньги в любой момент, когда им что-то не понравится. Это объективный анализ
- Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Если украинское зерно пойдет в счет оплаты оружия, это будет совсем грустно
- Все задачи специальной военной операции будут решены, залогом тому — мужество и героизм воинов, консолидация общества
- Спецоперация России на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность
- Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции, будет расширять взаимодействие с теми, кто хочет с ней работать
- Долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе. Нужно обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес, и далее снимать административную нагрузку
- Большинство плановых проверок всего российского бизнеса, работа которого не связана с рисками высокого причинения вреда, должны быть отменены.
- Нужно аккуратно подойти к декриминализации экономических составов, к примеру тех, кто работает без лицензии или аккредитации
- Цель по инфляции остается - 4%
- Дома - надёжнее. Не наступайте на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом. Инвестируйте здесь, вкладывайтесь в создание новых рабочих мест, поддерживайте культуру, спорт и создавайте новые рабочие места – Путин представителям крупного бизнеса
- Некоторые мировые резервные валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно.
- Правительство должно принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми
- Будущее России — это семья с двумя, тремя детьми и больше
- Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России
- Необходимо запустить комплексную программу модернизации комплекса ЖКХ
- На 10 млрд больше надо тратить в 2023-2024 годах на программу комфортной городской среды.
- Часть продовольственных экспортных пошлин должна быть направлена на повышение уровня жизни в селе
- Должна быть запущена промышленная ипотека под 5% годовых, право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства
- Ставки по льготной ипотеке необходимо снизить до 7%
- Байкал должен стать визитной карточкой внутреннего туризма
- Все сферы жизни в стране должны быть выстроены на качественно новом технологическом уровне с использованием собственных решений
- Производить все и вся невозможно и не нужно, но Россия должна обладать критически важными технологиями
ТРАНСЛЯЦИЯ
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция
Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)
Полный текст выступления Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022: стенограмма
Сайт kp.ru публикует полный текст выступления Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 (подробнее)
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