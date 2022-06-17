"Мы — сильные люди и справимся с любой задачей": Главное из выступления Владимира Путина на "ПМЭФ-2022"

Президент выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- Ключевые для бизнеса понятия основательно подорваны нашими партнерами на Западе намеренно ради сохранения однополярного мира

- Нынешние изменения в экономике и международной политике - тектонические и революционные

- США после холодной войны объявили себя посланниками бога на земле, без ответственности, только с интересами

- Коллеги на Западе пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений

- Страны "золотого миллиарда" по-прежнему считают всех остальных своими колониями

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

«МЫ СПРАВИМСЯ»

- Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно пересидеть, как прежде уже не будет

- Российские бизнес и власти во время введения санкций против России работали собранно и сплоченно

- Мы — сильные люди и справимся с любой задачей, об этом говорит тысячелетняя история нашей страны

БЮДЖЕТ - ПРОФИЦИТНЫЙ

- 16,7% большая инфляция, мы будем работать над ее снижением

- Бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с профицитом три триллиона рублей

- Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех, а санкционное оружие является обоюдоострым

- Только прямые потери Европы от введенных ею санкций за предстоящий год — 400 миллиардов долларов. Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%

- Высокие процентные ставки в РФ позволили сохранить сбережения людей в банках

ВСЕ НАЧАЛОСЬ ДАВНО

- Ухудшение ситуации в глобальной экономике — не вопрос последних месяцев, оно не связано со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Страны Еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция у них высокая

- Россия непричастна к росту цен на энергоносители в Европе, он начался задолго до спецоперации

- Возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии. Запад словно пылесосом выгребал товары из беднейших стран, оставляя им лишь ошметки

ЕС УТРАТИЛ СУВЕРЕНИТЕТ

- Нынешняя ситуация в Европе приведет к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит

- Заявления Запада про "путинскую инфляцию" рассчитаны на тех, кто читать и писать не умеет

- США могут украсть чужие деньги в любой момент, когда им что-то не понравится. Это объективный анализ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ - НАШЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ

- Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. Если украинское зерно пойдет в счет оплаты оружия, это будет совсем грустно

- Все задачи специальной военной операции будут решены, залогом тому — мужество и героизм воинов, консолидация общества

- Спецоперация России на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность

- Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции, будет расширять взаимодействие с теми, кто хочет с ней работать

БУДУЩЕЕ В ЧАСТНОМ БИЗНЕСЕ

- Долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе. Нужно обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес, и далее снимать административную нагрузку

- Большинство плановых проверок всего российского бизнеса, работа которого не связана с рисками высокого причинения вреда, должны быть отменены.

- Нужно аккуратно подойти к декриминализации экономических составов, к примеру тех, кто работает без лицензии или аккредитации

- Цель по инфляции остается - 4%

В СЕМЬЕ ПО ДВОЕ-ТРОЕ ДЕТЕЙ

- Дома - надёжнее. Не наступайте на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом. Инвестируйте здесь, вкладывайтесь в создание новых рабочих мест, поддерживайте культуру, спорт и создавайте новые рабочие места – Путин представителям крупного бизнеса

- Некоторые мировые резервные валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно.

- Правительство должно принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми

- Будущее России — это семья с двумя, тремя детьми и больше

- Социальная справедливость станет одним из принципов развития экономики России

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

- Необходимо запустить комплексную программу модернизации комплекса ЖКХ

- На 10 млрд больше надо тратить в 2023-2024 годах на программу комфортной городской среды.

- Часть продовольственных экспортных пошлин должна быть направлена на повышение уровня жизни в селе

- Должна быть запущена промышленная ипотека под 5% годовых, право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства

- Ставки по льготной ипотеке необходимо снизить до 7%

- Байкал должен стать визитной карточкой внутреннего туризма

- Все сферы жизни в стране должны быть выстроены на качественно новом технологическом уровне с использованием собственных решений

- Производить все и вся невозможно и не нужно, но Россия должна обладать критически важными технологиями

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

Полный текст выступления Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022: стенограмма

Сайт kp.ru публикует полный текст выступления Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 (подробнее)

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