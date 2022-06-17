Шувалов: «Наши успехи – создавать возможности для людей»

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В числе ключевых принципов российской экономики Президент Владимир Путин сегодня отметил открытость, опору на частный бизнес и предпринимательскую свободу, внимание к социальной ответственности и росту качества жизни людей в результате реализации проектов. "Бизнес – это не только извлечение прибыли. Служение людям ничего не заменит", - подчеркнул Владимир Путин.

В разговоре о будущем экономике и рецептах его роста и молодые экономисты, и глава банка развития – ВЭБ.РФ Игорь Шувалов такое внимание уделили человеку. «Любые наши успехи должны создавать возможности для талантливых и амбициозных людей. И тем, кто не имеет таких способностей, нужно дать возможность чувствовать себя достойно», - подчеркнул Игорь Шувалов на Петербуржском международном экономическом форуме.

Как он отметил, средняя рядовая семья РФ должна потреблять не меньше и не хуже чем рядовая семья европейская. «У страны для этого есть все необходимые возможности», - сказал глава ВЭБа. И сам ВЭБ в партнерстве с крупнейшими коммерческими банками активно меняет жизнь людей к лучшему. Мы уже писали о масштабной программе строительства школ, обновлении парков автобусов и электробусов в городах, строительстве новых аэропортов и современных магистралей. Чтобы в такой проект зашел частник, банк развития подставляет плечо на самых сложных для проекта этапах. В ситуации «глубокой заморозки» со стороны Запада перед экономикой страны стоят несколько важных вызовов: как обеспечить поставку или выпуск продукции, которую на нашем рынке пока не производят, где взять деньги для технологического перевооружения промышленных предприятий, в каких нишах создавать рабочие места. Как выяснилось в ходе организованной ВЭБом дискуссии с молодыми экономистами, решения таких непростых вопросов есть. Разумеется, они потребуют объединения усилий большого числа игроков.

В частности, Игорь Шувалов спрогнозировал рост числа частного- государственных партнерств – как на уровне федерации, так и на региональном и городском уровне. Главный экономист по России ВТБ Александр Исаков уверен, что наша страна может существенно нарастить взаимодействие с дружественными и развивающимися экономиками. Нашей стране стоит наращивать экспорт высокотехнологичной продукции – сказал президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

В свою очередь главный экономист «Ренессанс капитала» Россия Софья Донец назвала три слагаемых успеха экономики страны: демографическая ситуация (рождаемость), доступу к ресурсам и образованию. Как минимум с двумя из трех компонентов у России полный порядок. Наши люди все активно пробуют себя и в малом бизнесе – указывает директор финансового центра Сколково – РЭШ Олег Шибанов - важном дать им более широкие возможности для реализации, в том числе через льготы по налогам. Ключевой вывод дискуссии – в стране есть все необходимое для роста экономики. Причем такой рост может быть выгодным для всех сторон: и для государства, и для частного бизнеса, и, прежде всего, для обычных людей.