Если б я был султан: Эрдоган сулит Турции «великолепный век»

Не надорвется ли Реджеп Тайип Эрдоган в своем стремлении войти в число «великих держав»? Фото: REUTERS

2022-й год показал, у каких стран еще осталось стремление к собственной независимости, а какие готовы слепо идти в ногу с США. Турция явно относится к первому типу стран. В последнее время у Анкары все чаще возникает свое, особое мнение по целому ряду вопросов. Турция блокирует вхождение в НАТО Швеции и Финляндии, проводит на севере Сирии большую спецоперацию против курдов и идет на открытый конфликт с Грецией, который может закончится большой войной. Но не надорвется ли Реджеп Тайип Эрдоган в своем стремлении войти в число «великих держав»?

Новая экспансия

Внутри политической и военной элиты Турции в последнее время весьма популярны реваншистские и имперские настроения. Там многие хотят вернуть «Золотой век» османских завоеваний, когда Империя считалась одной из сильнейших держав планеты. И политики пропагандируют эти идеи населению. Там на самом высоком уровне, например, заявляют, что острова Родос, Крит, даже южная часть Кипра — «исконные тюркские земли, где стоят наши мечети». Поэтому греко-турецкая война - в недалеком будущем - не кажется чем-то фантастическим. Да и среди народа - идея о восстановлении былого величия или границ Османской империей находит отклик. А без конфликта с Западом этого не достичь.

«Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается их политики», - сказал Эрдоган на встрече с турецкой молодежью.

К тому же - Турция накопила огромный запас оружия и самое главное — ее армия имеет отличный опыт боевых действий в современных условиях в Сирии, Нагорном Карабахе и Ливии. Поэтому перекройка турецких границ - дело времени, считают эксперты. Но почему именно сейчас Турция стала ввести такую агрессивную внешнюю экспансию?

«Дело в том, что других вариантов у Эрдогана нет. У него на следующий год выборы, в стране просто экономический обвал. Он может только на внешнем фронте демонстрировать свою имперскую позицию. Он обещал, что Турция присоединит к себе Северную Сирию и Северный Ирак», - говорит известный историк и политолог Семен Багдасаров.

А противники Эрдогана не дремлют. Оппозиция планирует выдвинуть единого кандидата в президенты на выборах 2023 года. Это могло бы существенно уменьшить шансы нынешнего турецкого президента на переизбрание. По опросам, на победу претендуют как минимум два политика – мэры Анкары и Стамбула. Основная причина падения рейтингов нынешнего главы государства – экономическое положение - может существенно повлиять на итоги. Годовая инфляция в Турции в апреле достигла почти 70 процентов.

Бывший союзник

Предвидя войну, штатовцы начали накачивать Грецию современным оружием. США помогли Элладе обновить военно-морской флот и продали истребители F-35. А также помогли Афинам купить у европейских стран фрегаты с управляемым ракетным оружием. За все это Греция расплачивается своей независимостью - она должна предоставить Вашингтону свои острова для строительства новых военных баз. Турция совершенно справедливо считает, что они будут направлены против нее.

«США развернули девять баз в Греции. А против кого? Они говорят, что они направлены против России. В такой аргумент мы не верим»,— сказал недавно Эрдоган.

За какие-то десять лет из союзника Турция превратилась для американцев из самого близкого союзника на Ближнем Востоке - в потенциального военного противника. Поэтому США пытаются цветной революцией или каким-то другим путем сместить турецкого президента с должности и сменить его более лояльным для себя фигурой.

«Американцы плохо воспринимают, что Эрдоган сейчас проводит независимую внешнюю политику. Будут на выборах поддерживать его оппонентов. У него сейчас очень сложная ситуация, он уступает по рейтингу практически всем своим конкурентам», - отметил политолог Семен Багдасаров.

Сулеймановские планы

Турецкий президент пытается распространять влияние по всем территориям, где это только возможно.

«У Эрдогана многое получается во внешней политике. Он имеет влиятельные позиции на Южном Кавказе. В Средней Азии он создал Тюркский совет — это серьезная вещь. Северную Сирию и иракский Курдистан — он фактически контролирует. И в своих замыслах продвигается дальше», - резюмирует Багдасаров.

Планы у властей нынешней Турции действительно масштабные. Помимо постсоветского пространства и Ближнего Востока у Анкары есть теперь существенное влияние на Балканах — особенно в Боснии и Герцеговине и на юге Сербии, где проживают славяне-мусульмане — в Санджаке. Есть существенно продвижение турецких интересов в Ливии и других странах Африки.

Но для подобной экспансии нужны ресурсы, которых у Турции в таком количестве нет. Поэтому турки пытаются зарабатывать там, где только возможно. Например, продают ударные беспилотники украинской армии. Но шаткое экономическое положение внутри страны создает угрозу того, что эти сулеймановские (в честь легендарного османского правителя Сулеймана Великолепного) планы могут так и остаться несбыточными. Пока же Анкара ведет свою игру и пытается с максимальной выгодой для себя использовать противостояние между Россией и Западом.