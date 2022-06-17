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Экономика17 июня 2022 14:40

Производство разлагаемой посуды и удобрений: что появится в Ленобласти после подписания новых соглашений на ПМЭФ

Ленобласть подпишет на ПМЭФ 30 соглашений на 286 млрд рублей
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Как заявил губернатор Александр Дрозденко, за два дня область подпишет 34 соглашения на 286 млрд рублей – все средства «реально придут в экономику и социальную сферу Ленобласти». Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Как заявил губернатор Александр Дрозденко, за два дня область подпишет 34 соглашения на 286 млрд рублей – все средства «реально придут в экономику и социальную сферу Ленобласти». Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Ленинградская область похвасталась своими успехами на международном экономическом форуме. Как заявил губернатор Александр Дрозденко, за два дня область подпишет 34 соглашения на 286 млрд рублей – все средства «реально придут в экономику и социальную сферу Ленобласти». По словам чиновника, за последние 10 лет область показала отличные результаты – из всех подписанных соглашений в жизнь воплотили 81%.

- Соглашения разные. Мы говорим и о карбоновом следе, по которому будет оцениваться экспортная продукция в ближайшем будущем. И о строительства ветропарка и металлургического комбината. О переработке куриного помета, на который жалуются жители. Да, тема неприятная, но мы ведь регион-лидер по количеству птицефабрик и производству мяса птицы, кур, яиц. Наш инвестор будет перерабатывать помет и делать органо-минеральные удобрения, - рассказал Александр Дрозденко.

Кроме того, в области запустят производство органо-разлагающейся одноразовой посуды и упаковки. Губернатор подчеркнул, что инвесторы не теряют интерес к области – некоторые компании заключают соглашения по второму или даже третьему разу.

Упомянул губернатор и про ИКЕА, которая объявила об уходе из Ленобласти. По словам Дрозденко, компания много раз делала громкие заявления, но в области не переживают о ее уходе.

- Они собираются продавать бизнес, а у нас есть потенциальные покупатели фабрики. Бизнес точно будет сохранен, - заключил губернатор.

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