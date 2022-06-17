Производство разлагаемой посуды и удобрений: что появится в Ленобласти после подписания новых соглашений на ПМЭФ

Как заявил губернатор Александр Дрозденко, за два дня область подпишет 34 соглашения на 286 млрд рублей – все средства «реально придут в экономику и социальную сферу Ленобласти». Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Ленинградская область похвасталась своими успехами на международном экономическом форуме. Как заявил губернатор Александр Дрозденко, за два дня область подпишет 34 соглашения на 286 млрд рублей – все средства «реально придут в экономику и социальную сферу Ленобласти». По словам чиновника, за последние 10 лет область показала отличные результаты – из всех подписанных соглашений в жизнь воплотили 81%.

- Соглашения разные. Мы говорим и о карбоновом следе, по которому будет оцениваться экспортная продукция в ближайшем будущем. И о строительства ветропарка и металлургического комбината. О переработке куриного помета, на который жалуются жители. Да, тема неприятная, но мы ведь регион-лидер по количеству птицефабрик и производству мяса птицы, кур, яиц. Наш инвестор будет перерабатывать помет и делать органо-минеральные удобрения, - рассказал Александр Дрозденко.

Кроме того, в области запустят производство органо-разлагающейся одноразовой посуды и упаковки. Губернатор подчеркнул, что инвесторы не теряют интерес к области – некоторые компании заключают соглашения по второму или даже третьему разу.

Упомянул губернатор и про ИКЕА, которая объявила об уходе из Ленобласти. По словам Дрозденко, компания много раз делала громкие заявления, но в области не переживают о ее уходе.

- Они собираются продавать бизнес, а у нас есть потенциальные покупатели фабрики. Бизнес точно будет сохранен, - заключил губернатор.