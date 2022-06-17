Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки до 7%: что будет с ценами на жилье и спросом на недвижимость

Льготная ипотека, которая действовала еще в 2021 году, оформлялась как раз под 7% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%», — сообщил Владимир Путин на пленарном заседании Питерского международного экономического форума.

И некоторые банки тут же заявили, что готовы принимать заявки на оформление ипотеки с госсподдержкой по новой ставке. Но давайте разберемся, что значит новая ставка.

В данном случае, 7% – это возвращение к прошлому. Льготная ипотека, которая действовала еще в 2021 году, оформлялась как раз под 7%. Но с 7 апреля 2022 года правила изменились. Ставка поднялась до 12%, в мае проценты понизились до 9, но оживления рынку жилья это не прибавило.

Что будет сейчас, после заявления главы государства?

- Сразу скажу, что рынок если и оживет, то не сильно, - пояснила риэлтор Зоя Вэбер. – 7% – это все равно ощутимая сумма, а у народа денег нет. Мы это чувствуем по нынешнему состоянию продаж. Уходят квартиры, которые, нужно срочно продать, и хозяева понижают стоимость. Квартиры в цене замерли. Никто их не покупает. Плюс не забывайте про сезонность. Сейчас лето. В это время квартирные продажи традиционно падают. Поэтому ажиотажа не будет точно, но если банки начнут предлагать более выгодные условия по страховке, первоначальному взносу, то к осени рынок оживится.

Иными словами, спрос на жилье вырастет, хотя и не сильно. А вот на ценах квартир, по словам риэлтора, снижение ставки не отразится.

Напомним, что льготную ипотеку могут оформить все граждане РФ независимо от семейного положения, наличия детей и региона покупки недвижимости. Государство субсидирует ставку, что позволяло банку снизить ее до 9% годовых (а теперь и до 7%). Первоначальный взнос - 15-20%. Срок кредита - до 25-30 лет. Ипотеку можно взять как на строящееся жилье, так и на готовое, главное условие — приобрести жильё именно у застройщика.

По заявлению президента, льготная ипотека будет доступна до конца 2022 года.