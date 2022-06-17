Телеведущая Юлия Барановская рассталась с близким человеком и мучается Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская после разрыва отношений с Андреем Аршавиным так и не смогла обрести личное счастье. Мама троих детей не скрывает, что могла бы давно выйти замуж, однако рядом с ней оказывались не те мужчины. А на днях телеведущая совершенно внезапно рассказала о печальном опыте, о котором она очень сожалеет.

Юлия Барановская выступила с покаянием перед певицей Натальей Чистяковой-Ионовой. Многодетная мама сообщила, что рассталась с близким мужчиной. Этот случай все никак не отпускает ее.

Когда-то рядом с ведущей находился человек, на которого она всегда могла положиться. Однако по вине бывшей избранницы Андрея Аршавина эти отношения оборвались.

"Самое тяжело расставание у меня было не то, о котором знает вся страна. Я рассталась с близким другом. Я спокойно оставалась у него ночевать, мы спали на одной кровати под разными одеялами... Он много делал для меня, приезжал на 8 Марта, поздравлял. Я его обидела, а он меня просто не простил. И уже много лет прошло", - заявила Барановская в шоу "Быть человеком".

Имя близкого друга Юлия так и не назвала. Впрочем, поклонники и не удивились. Знаменитость тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. Несколько лет назад Чистякова-Ионова даже обвинила Барановскую в "скучной" жизни. Мол, "никаких скандалов, любовников, вся такая правильная".

Юлия не раз признавалась, что мечтает о крепкой семье. Ведущая верит - у нее все еще впереди. "Мечтаю родить еще одного ребенка, а может, двоих. Как бы выйти замуж уже могла и несколько раз… Вот я знакомлюсь и точно понимаю, кто передо мной сидит. Дальше начинаю разговаривать с собой, спрашиваю: «Нравится он тебе?». Тогда и понимаю, хочу я этого человека или нет, хочу ли с ним отношений", - откровенничала Барановская.