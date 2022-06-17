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Экономика17 июня 2022 15:35

Социально значимое служение: Росатом объяснил свое активное участие в решении экологических проблем страны

На ПМЭФ-2022 прошла сессия «Экология для бизнеса или бизнес для экологии?»
Павел ЧЕРНЫШОВ

17 июня на Петербургском экономическом форуме состоялась сессия «Экология для бизнеса или бизнес для экологии?», организатором которой выступил «Росатом». Встреча руководства госкорпорации, органов власти, экспертов и бизнеса позволила обсудить меры, направленные на сохранение экологических ресурсов страны и роль бизнеса в этом процессе.

ИНВЕСТИЦИИ ПРЕВЫСИЛИ ТРИЛЛИОН В ГОД

Открывая сессию, вице-премьер федерального правительства Виктория Абрамченко отметила тенденцию роста инвестиций со стороны бизнеса в экологические проекты. Оказалось, что в 2021 году российский бизнес впервые в истории вложил в экологические проекты более 1 трлн рублей! При этом в России ежегодно образуется около 8 млрд тонн промышленных отходов и Росатом принимает активное участие в работе по их ликвидации. В частности, она отметила успешную работу госкорпорации по рекультивации крупнейшей в Европе свалки в Челябинске, что кардинально изменило экологическую ситуацию в регионе.

«Рекультивировав свалку, мы решили две задачи: город получил экологически чистую территорию для проведения, в том числе, спортивных мероприятий, и, второе – мы в Челябинске – городе, который входит в 12 городов РФ с наиболее грязным воздухом - на 20% снизили выбросы вредных веществ в атмосферу», - отметила Виктория Абрамченко.

Вице-премьер отметила и другие экологические проекты Росатома: работу по обезвреживанию и ликвидации накопленных отходов и очистка загрязнённых территорий в Усолье-Сибирском, ликвидация накопленного экологического вреда на полигоне «Красный Бор».

Глава Росатома Алексей Лихачёв рассказал о проектах госкорпорации в сфере экологии и о бизнес-составляющей экологических проектов.

«В стране продолжают нарабатываться самые опасные промышленные отходы I и II класса опасности, до 350 тысяч тонн ежегодно, сообщил Алексей Лихачев. Правительство поставило перед «Росатомом» задачу создать систему учёта и контроля оборота таких отходов. Система была запущена в тестовом режиме в прошлом году, под присмотром Правительства, при тесном взаимодействии с бизнесом, с Российским союзом промышленников и предпринимателей, мы оттестировали её и с 1 марта этого года она работает уже в «боевом» режиме. В системе более 30 тысяч пользователей, теперь мы понимаем где что образуется, куда всё свозится и как перерабатывается. Понятно, что в стране не хватает мощности для переработки, поэтому Правительство нам поставило ещё одну задачу: построить ещё 7 заводов, чтобы перекрыть весь спектр переработки этих наиболее опасных промышленных отходов. Задача в рамках нацпроекта «Экология» - в 2025 году все эти заводы должны работать».

«ВАЖНА РЕПУТАЦИЯ»

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в своем выступлении отметил, что Россия остается одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов, продолжается развитие проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Приоритетными задачами остаются обращение с отходами, сохранение водных и лесных ресурсов, энергетического баланса.

«Крупный бизнес сам вкладывает деньги в решение этой проблемы. Важна репутация. Сегодня в мире если хоть одна компания нарушает экологические обязательства - она обречена. Сейчас если ты наносишь ущерб природе и сам его не ликвидируешь - у таких компаний нет будущего» - сказал Сергей Иванов.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в своем выступлении сделала акцент на ответственности бизнеса, для которого экологическая безопасность становится все более важной составляющей. По ее мнению, крупный бизнес медленно, но верно разворачивается в сторону экологии. Вместе с тем существует проблема взыскания с компаний, которые нарушили экологические нормы: самостоятельно платят только 15%, остальное приходится взыскивать.

«Госкорпорация «Росатом» считает свои экологические проекты бизнесом, но относится к ним как к социально значимому служению. В атомной отрасли всегда закладывались такие требования безопасности, которые с запасом, в разы предотвращали возможный ущерб, обеспечивали всю необходимую защиту. И нам важно принцип многократного просчета рисков перенести в экологические проекты», - резюмировал Алексей Лихачёв.

Экология: люди и делаПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2022