Социально значимое служение: Росатом объяснил свое активное участие в решении экологических проблем страны

17 июня на Петербургском экономическом форуме состоялась сессия «Экология для бизнеса или бизнес для экологии?», организатором которой выступил «Росатом». Встреча руководства госкорпорации, органов власти, экспертов и бизнеса позволила обсудить меры, направленные на сохранение экологических ресурсов страны и роль бизнеса в этом процессе.

ИНВЕСТИЦИИ ПРЕВЫСИЛИ ТРИЛЛИОН В ГОД

Открывая сессию, вице-премьер федерального правительства Виктория Абрамченко отметила тенденцию роста инвестиций со стороны бизнеса в экологические проекты. Оказалось, что в 2021 году российский бизнес впервые в истории вложил в экологические проекты более 1 трлн рублей! При этом в России ежегодно образуется около 8 млрд тонн промышленных отходов и Росатом принимает активное участие в работе по их ликвидации. В частности, она отметила успешную работу госкорпорации по рекультивации крупнейшей в Европе свалки в Челябинске, что кардинально изменило экологическую ситуацию в регионе.

«Рекультивировав свалку, мы решили две задачи: город получил экологически чистую территорию для проведения, в том числе, спортивных мероприятий, и, второе – мы в Челябинске – городе, который входит в 12 городов РФ с наиболее грязным воздухом - на 20% снизили выбросы вредных веществ в атмосферу», - отметила Виктория Абрамченко.

Вице-премьер отметила и другие экологические проекты Росатома: работу по обезвреживанию и ликвидации накопленных отходов и очистка загрязнённых территорий в Усолье-Сибирском, ликвидация накопленного экологического вреда на полигоне «Красный Бор».

Глава Росатома Алексей Лихачёв рассказал о проектах госкорпорации в сфере экологии и о бизнес-составляющей экологических проектов.

«В стране продолжают нарабатываться самые опасные промышленные отходы I и II класса опасности, до 350 тысяч тонн ежегодно, сообщил Алексей Лихачев. Правительство поставило перед «Росатомом» задачу создать систему учёта и контроля оборота таких отходов. Система была запущена в тестовом режиме в прошлом году, под присмотром Правительства, при тесном взаимодействии с бизнесом, с Российским союзом промышленников и предпринимателей, мы оттестировали её и с 1 марта этого года она работает уже в «боевом» режиме. В системе более 30 тысяч пользователей, теперь мы понимаем где что образуется, куда всё свозится и как перерабатывается. Понятно, что в стране не хватает мощности для переработки, поэтому Правительство нам поставило ещё одну задачу: построить ещё 7 заводов, чтобы перекрыть весь спектр переработки этих наиболее опасных промышленных отходов. Задача в рамках нацпроекта «Экология» - в 2025 году все эти заводы должны работать».

«ВАЖНА РЕПУТАЦИЯ»

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в своем выступлении отметил, что Россия остается одним из лидеров по сокращению выбросов парниковых газов, продолжается развитие проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Приоритетными задачами остаются обращение с отходами, сохранение водных и лесных ресурсов, энергетического баланса.

«Крупный бизнес сам вкладывает деньги в решение этой проблемы. Важна репутация. Сегодня в мире если хоть одна компания нарушает экологические обязательства - она обречена. Сейчас если ты наносишь ущерб природе и сам его не ликвидируешь - у таких компаний нет будущего» - сказал Сергей Иванов.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в своем выступлении сделала акцент на ответственности бизнеса, для которого экологическая безопасность становится все более важной составляющей. По ее мнению, крупный бизнес медленно, но верно разворачивается в сторону экологии. Вместе с тем существует проблема взыскания с компаний, которые нарушили экологические нормы: самостоятельно платят только 15%, остальное приходится взыскивать.

«Госкорпорация «Росатом» считает свои экологические проекты бизнесом, но относится к ним как к социально значимому служению. В атомной отрасли всегда закладывались такие требования безопасности, которые с запасом, в разы предотвращали возможный ущерб, обеспечивали всю необходимую защиту. И нам важно принцип многократного просчета рисков перенести в экологические проекты», - резюмировал Алексей Лихачёв.