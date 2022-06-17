«Газпром нефть» и российские регионы определили приоритетные направления сотрудничества

«Газпром нефть» расширяет сотрудничество с российскими регионами. На Петербургском международном экономическом форуме компания заключила ряд важных соглашений с правительствами Ярославской, Самарской, Белгородской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Новые деловые договоренности обеспечат дополнительные поставки бензина и дизельного топлива, битума, импортозамещающих масел и смазочных материалов для промышленных, сельскохозяйственных и строительных предприятий этих регионов.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ: БИТУМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ И АЭРОПОРТА

«Газпром нефть» увеличит поставки в Самарскую область высококачественных битумных материалов. Битум активно используется в крупных строительных проектах региона. Поставки «Газпром нефти» обеспечивают материалами строительство объезда города Тольятти, Фрунзенского моста в Самаре и реконструкцию международного аэропорта «Курумоч». Всего за последние три года «Газпром нефть» отправила в Самарскую область более 50 тысяч тонн высокотехнологичных битумных материалов. На ПМЭФ-2022 компания заключила с правительством региона соглашение об увеличении поставок битумной продукции для дорожного и промышленно-гражданского строительства.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ: ТОПЛИВО ДЛЯ АГРАРИЕВ

В Ярославской области будет создана единая система топливообеспечения региональных сельхозпроизводителей. Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок бензина и дизельного топлива для предприятий аграрно-промышленного комплекса на ПМЭФ-2022 подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и врио губернатора региона Михаил Евраев. Топливо для аграриев будет поставляться с нефтеперерабатывающего завода в Ярославле. Этим займется специализированное предприятие «Газпромнефть-Региональные продажи».

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Губернатор региона Вячеслав Гладков и председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения моторных и индустриальных масел. Компания будет поставлять в Белгородскую область высокотехнологичные смазочные материалы и технические жидкости, которые заменят продукцию ушедших с российского рынка западных производителей. Поставки будут осуществлять Московский и Омский заводы смазочных материалов.

Соглашение также предусматривает расширение сервисных услуг по подбору масел для автомобильной, сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования. Эксперты «Газпром нефти» проведут мониторинг состояния техники, проанализировав состав работающего в ней масла. По результатам исследований будут разработаны рекомендации по необходимому сервисному обслуживанию оборудования. За точность предиктивной диагностики отвечает собственная цифровая платформа «Газпром нефти» G-Lab, разработанная специалистами компании на основе технологии искусственного интеллекта.

ЯНАО: НОВЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ

На Петербургском экономическом форуме «Гапром нефть» и правительство ЯНАО определили приоритетные направления сотрудничества. Ямало-Ненецкий автономный округ – один из ключевых партнеров компании среди российских регионов. На его территории реализуются крупные проекты по разработке нефти и газа, а также социальные инвестиционные соглашения. На ПМЭФ-2022 председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписали меморандум о взаимодействии, разработанный в соответствии со Стратегией развития округа до 2035 года.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере развития транспортной инфраструктуры в перспективных районах недропользования и интенсификации добычи углеводородов из трудноизвлекаемых запасов, в том числе в Надым-Пур-Тазовском регионе. Приоритетными направлениями также станут развитие образовательной инфраструктуры для подготовки специалистов и закупка оборудования отечественного производства.