Посол Эритреи в России: Даже если вопрос с «украинским зерном» будет решён — оно прежде всего пойдёт на производство макарон на Западе, а не в Африку

Глава дипмиссии, Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Эритрея в России Петрос Цеггай Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Эритрея — одна из самых молодых стран мира. Независимость получила в 1991 году, дипломатическое признание — в 1993-м. И сейчас Асмэра (столица республики) — одна из немногих, голосующих против антироссийских резолюций в ООН. Почему? Об этом в интервью KP.RU рассказал Глава дипмиссии, Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Эритрея в России — Петрос Цеггай.

— Господин Посол, мы беседуем в непростое время — Украинский кризис продолжается, и западные игроки возлагают всю вину на Россию.

— Разумеется, ситуация между Россией и Украиной вызывает у нас обеспокоенность. Но этот конфликт начался не 24 февраля 2022 года и даже не в 2014 году — а 30 лет назад, когда на Украину стали оказывать влияние некоторые страны. В юности я сам учился в этой республике и могу сказать: во время моего обучения я не чувствовал ненависти между этими братскими народами [русскими и украинцами — прим. ред.]. Особенно Одесса — открытый, многонациональный и толерантный город. Возможно, всё изменилось, когда после развала СССР националистические идеи стали извне насаждаться на Украине.

— Однако Запад из-за этого вводит санкции именно против России.

— Наше государство почти весь 31 год своей независимости также находилось под несправедливыми санкциями. [Их причиной были утверждения Запада о якобы «поддержке терроризма со стороны Эритреи»; примечательно, что Россия в 2019 году со своей стороны сняла все антиэритрейские санкции, убедившись в несостоятельности подобных обвинений — прим. ред.]. Эти меры бессмысленны. Достигли ли цели санкции хотя бы против одной страны — Ирана, Северной Кореи, Кубы или кого-либо еще?.. Мы против такого подхода в международной политике. По моему мнению, тем самым лишь усложняется жизнь мирного населения этих стран.

— И это причина, по которой Эритрея — одно из немногих государств, голосующих в ООН против антироссийских резолюций?

— Все видели нарушение суверенитета в Ираке, Афганистане или Сирии, но осуждение этих нарушений прав человека почему-то на голосование в ООН не выносится. Кажется, по-русски можно сказать «площадка для игрищ», — именно такой хотят сделать Организацию Объединённых Наций. Мы против двойных стандартов, поэтому мы поддерживаем идею реформирования ООН, чтобы в ней был слышен и голос малых стран, и чтобы представители Африки имели постоянное место в Совете Безопасности ООН.

Памятник Пушкину в Асмэре Фото: wikimedia.org

— Ещё западные игроки возлагают на Россию вину в срыве экспорта зерна с Украины — якобы «из-за этого может начаться голод в Африке.

— Они десятилетиями не вспоминали об Африке, а сейчас вдруг вспомнили. Мне кажется, даже если вопрос с «украинским зерном» будет решён — оно прежде всего пойдёт на производство макарон на Западе, а не куда-то ещё.

— Я был в другой африканской стране, Мали, и против неё тоже ввели санкции — за решение начать военно-техническое сотрудничество с Москвой.

— Мали — суверенное государство, которое имеет право пригласить к себе тех, кого посчитает нужным, например, россиян. Я не понимаю, почему присутствие каких-нибудь западных держав на континенте — в этой логике «хорошо», а присутствие России — «плохо».

— Теперь некоторые россияне рассматривают в качестве нового туристического направления Африку. Однако многих смущает сложившееся в СМИ впечатление об этой части света как «опасном месте».

— Эритрея — одна из самых мирных стран континента. Вы можете безопасно гулять по нашей столице, Асмэре, в любое время суток. Единственная наша проблема — неразвитость инфраструктуры: мы не можем прямо сейчас «принять тысячи туристов» на наших курортах. Но Эритрея над этим работает, мы всегда открыты и для туристов, и для инвесторов. Наконец, можно развивать и культурные контакты, ведь предки величайшего русского поэта Пушкина происходили из Эритреи.

— На этот счёт есть ряд версий; у нас полагают, что родина прадеда Пушкина, Абрама Ганнибала, находилась где-то в Эфиопии.

— Подобное мнение повелось, поскольку Эритрея до обретения независимости в 1991 году являлась колонией этой страны. Однако в реальности корни Пушкина — именно эритрейские. В 2009 году в Асмэре ему поставили памятник, кстати, крупнейший из монументов Александру Сергеевичу по всей Африке, в полный рост (в других странах ограничиваются бюстами). Это место уже стало популярным у нашего народа, к Пушкину с удовольствием приезжают фотографироваться молодожёны.