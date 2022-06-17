Сергей Марков: Путин четко обозначил, куда двигаться в близком будущем

Сергей Марков Фото: Иван ПРОХОРОВ

Владимир Путин 17 июня выступил с речью на 25-м Питерском международном экономическом форме (ПМЭФ). «КП» выделила несколько главных позиций в выступлении российского лидера. Мы предложила прокомментировать их известного политолога, гендиректора «Института политических исследований» Сергея Маркова.

О ПРАВИЛАХ ЖИЗНИ

Владимир Путин сказал следующее:

- Правила жизни будут задавать только сильные и суверенные государства.

Комментарий политолога:

- Путин абсолютно уверен в политике, которую он проводит. Он источал эту уверенность. Эта уверенность нужна правительству, бизнесу, гражданам. Президент уверен в правильном понимании реальности. Всё идёт так, как он и предполагал. Идёт коррекция политики, но стратегических прыжков не будет.

О ПРИНЦИПАХ РАЗВИТИЯ

Президент назвал их шесть. Но главный такой:

- Социальная защищённость остаётся основным принципом нашего развития.

Комментарий политолога:

- Социальная справедливость - это самое главное. Да, говорилось и о необходимости убрать давление на бизнес. Но Путин говорит об этом не в первый раз. Заявление о необходимости поддерживать социальную справедливость стратегически важнее.

О ВЕЛИЧИИ АМЕРИКИ

Президент сказал:

- Америка посчитала себя богом на земле, полагая что ее интересы священны.

Комментарий политолога:

- Россия не признает главенство США. А многие до сих пор признают. Главное в другом - американцы и Европа проводят колониальную политику в отношении других государств. Показывают, что вы люди второго сорта и обязаны к нам присоединиться. Потому что это в ваших интересах. А мы считаем иначе.

О ШАБЛОНАХ

Что сказал российский лидер:

- Шаблоны сейчас не работают.

Комментарий политолога:

- В этом одна из проблем. Запад будет стараться создавать шаблоны. Но у них плохо получается. И тут повторение прежнего Путинского тезиса. Дело не в том, что Запад плохо действует. Дело в том, что он необоснованно хочет быть лидером. Но не получается - слишком слаб. А шаблоны создавать продолжают. И так мы можем оказаться в мире хаоса.

О ВАЛЮТАХ

Путин сказал :

- Доверие к мировым валютам подорвано.

Комментарий политолога:

- Инфляция идёт во всем мире. Основные валюты обесцениваются на 8 процентов в год. То есть напечатали огромное количество необеспеченных денег. Последствия обозначены.

О СВЯЗЯХ С ВОСТОКОМ

Президент заявил:

- Наши связи с давними надёжными партнёрами подтверждены.

Комментарий политолога:

- Да, не были названы ни Китай, ни Индия, ни Иран. Но надо помнить, что к санкциям против России присоединились только страны НАТО и союзники их. Около 40 стран. Раммштайн плюс. Президент просто напоминает, что большинство стран не присоединилось. И мы с ними работаем.

ГЛАВНОЕ В РЕЧИ

Комментарий политолога:

- Очень большая уверенность. Не только в том, что президент говорит. Но и то, как именно он говорит.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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