Мария Баталова высказалась за максимально строгое наказание Цивину и Дрожжиной

Мария - инвалид детства. Из-за ДЦП она не может разговаривать Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На прошлом судебном заседании, которое состоялось неделю назад, Мария Баталова отвечала на вопросы судьи, прокурора, адвокатов и обвиняемых в мошенничестве Михаила Цивина и его жены Натальи Дрожжиной. По версии следствия, супруги лишили Марию не только квартир, но и сняли деньги с ее банковских счетов.

Мария - инвалид детства. Из-за ДЦП она не может разговаривать. Но освоила компьютер и отвечает на вопросы с помощью специального приспособления, которое одевается на голову. Этим инструментом она, хоть и не быстро, но умело стучит по клавиатуре. Сегодня продолжился столь необычный опрос в суде.

Сперва судья Ольга Багрова огласила показания из материалов уголовного дела. Адвокаты Цивина и Дрожжиной увидели противоречия между показаниями, данными следователю, и тем, что сообщила Мария на заседании суду. Прежде всего это касалось времени, в течение которого Мария излагала свою версию произошедшего. Из ее слов стало понятно, что Михаил Цивин и Наталия Дрожжина пытались на протяжении 15 лет проникнуть в семью Баталовых.

"Цивин часто приносил нам букеты ", – зачитали в суде слова Марии. Она вспоминала о последних месяцах жизни своего отца, как у Алексея Баталова случился первый удар. С тех пор Алексей Владимирович стал ходить с палочкой. Спустя две недели после первого удара он упал с кровати. Ему надо было делать рентген, но он отказался. В результате перелом привел к тяжелым последствиями. И спустя несколько месяцев Баталов умер в больнице. При этих воспоминаниях Мария разрыдалась.

Когда она успокоилась, участники процесса задала ей ещё несколько вопросов. В частности адвокат Баталовых Сергей Лукин поинтересовался, какое наказание должны понести Цивин и Дрожжина, если суд признает их виновными в мошенничестве? Ответ удивил многих, в том числе находившихся в зале суда обвиняемых.

- Мария высказались за максимально строгое наказание, связанное с лишением свободы, - пояснил нам Сергей Лукин. - Этот же вопрос был задан и Гитане Аркадьевне (вдове Алексея Баталова). Её ответ был таким же категоричным. Раньше Гитана Аркадьевна говорила, что на этот вопрос должно ответить государство. Теперь и Мария, и её мама высказались более определенно.

Напомним, осенью 2020 года вдова Алексея Баталова обратилась в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в отношении юриста Михаила Цивина и его супруги, актрисы Наталии Дрожжиной. По словам Гитаны Аркадьевны, семейная пара, которая сумела втереться к ней в доверие, обманным путём завладела большей частью недвижимости Баталовых и деньгами, хранившимися на банковских счетах. В результате чего имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной (улица Серафимовича, 2), нежилое помещение в 20 м2 в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной. Со счетов Баталовых, в том числе валютных, пропали деньги. В рублевом эквиваленте это около 16 миллионов 700 рублей (по курсу на конец 2019 года).

В октябре 2020 года в отношении Цивина и Дрожжиной было возбуждено уголовное дело. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Они свою вину не признают.