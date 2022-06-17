Располневшая Наташа Королева показала фигуру в красном бикини

У певицы появился внушительный животик и пышные бедра Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Наташа Королева несколько дней назад уехала в Ставропольский край поправить здоровье. 49-летняя певица лечится под присмотром опытных врачей. При этом артистка не забывает радовать публику фигурой в бикини.

Наташа Королева прилетела в Железноводск. Она поселилась в санатории. Супруга Сергея Глушко проходит полноценный курс лечения, включающий грязевые и нарзанные ванны, общий массаж и спа-процедуры. "Ну вот я омолаживаюсь в углекислой ванной. Ой, молодая буду!" - с энтузиазмом делилась певица.

Фото: СОЦСЕТИ

Она также намерена сбросить лишние килограммы. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" никогда не скрывала, что давно хочет похудеть. Наташа не хочет отказываться от вкусняшек, потому ей приходится нелегко. Она практикует лечение пиявками. По мнению артистки, регулярные сеансы гирудотерапии омолаживают организм.

Фото: СОЦСЕТИ

А еще вокалистка проходила хиджаму, когда на коже человека делают небольшие надрезы, на которые ставят медицинские банки. Они вытягивают кровь. Считается, что во время хиджамы кровь полностью обновляется. В старину это считалось кровопусканием.

На днях артистка показала располневшую фигуру в красном бикини. Поклонники отметили, что у певицы есть животик и пышные бедра. Впрочем, Королева давно научилась принимать себя. "Возраст, цифры в паспорте - дело относительное. Главное, как себя ощущаешь. Я чувствую себя где-то лет на 25-30. Остается только и выглядеть на такой возраст!" - рассказывала певица.