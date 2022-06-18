От чего болит в груди: как отличить болезни сердца, легких, ЖКТ и других органов

В некоторых случаях нужно срочно обратиться за медпомощью
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На первом месте среди видов боли, которая чаще всего мучает людей - головная. На втором - боли в спине. Болезненные ощущения в груди занимают третье место. Но по степени опасности причин, вызывающих такое недомогание, могут оказаться лидером.
При этом в зависимости от проблемы в организме боль в груди имеет определенные особенности. О характерных признаках - сигналах тех или иных заболеваний внутренних органов, рассказала в своем Телеграм-канале главный терапевт Минздрава, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Оксана Драпкина.
ЕСЛИ ПОРАЖЕНЫ СОСУДЫ И СЕРДЦЕ
Болезненные ощущения могут возникать в разных областях грудной клетки - от уровня плеч до нижней части ребер, поясняет Оксана Драпкина. Прислушайтесь к характеру своей боли: она может быть острой, колющей, давящей, тупой или жгучей.
Вот, какие особенности боли могут сигналить о болезнях сердечно-сосудистой системы:
- Инфаркт миокарда: сильная давящая или жгучая боль за грудиной. Может отдавать в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, в подложечную область. «Также у пациентов часто встречаются потливость, тошнота, рвота, страх смерти», - добавляет врач.
- Тромбоэмболия легочной артерии (то есть закупорка тромбом): боль в груди, усиливающаяся при дыхании. Пациента нередко мучают одышка и кровохарканье.
- Перикардит (воспаление оболочки сердца): давящая боль за грудиной, усиливающаяся в положении лежа и при вдохе. Может отдавать в лопатку.
- Миокардит (воспаление сердечной мышцы): острая боль в грудине, сопровождающаяся лихорадкой. Также часто возникает одышка, быстрая утомляемость, нарушение ритма сердца.
- Стенокардия (это проявление ишемической болезни сердца, возникает из-за недостаточного поступления кислорода к сердечной мышце): давящая или сжимающая боль за грудиной, отдающая в левую руку, челюсть.
Доктор медицинских наук Оксана Драпкина
КОГДА СТРАДАЮТ ЛЕГКИЕ
При легочных заболеваниях боль может иметь такие признаки:
- Пневмония: боль при вдохе, сопровождающаяся лихорадкой, кашлем с мокротой. Дыхание у больного учащенное.
- Плеврит (воспаление оболочки легких): острая, колющая, жгучая или тупая боль при дыхании. Плюс кашель, лихорадка и одышка.
- Пневмоторакс (это аномальное скопление воздуха в плевральном пространстве между легким и грудной стенкой; возникает при повреждении грудной клетки, других травмах, некоторых заболеваниях - например, эмфиземе легких): внезапная острая боль в груди, сопровождающаяся одышкой и кашлем.
- Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ): боль, которой сопутствуют одышка, кашель, усталость и головные боли.
- Туберкулез: боль в груди, которую сопровождают длительный кашель с мокротой, кровохарканье, одышка, утомляемость и ночная потливость.
- Рак легких: боль в груди с комплексом симптомов, которые включают кашель (иногда с кровью), одышку, потерю массы тела, слабость, повышение температуры.
ЕСЛИ БОЛЬНЫ ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Заболевания желудочно-кишечного тракта сигналят о себе такими особенностями боли:
- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (заброс кислого содержимого желудка в пищевод): боль и жжение в груди, сопровождающиеся кислым привкусом во рту.
- Разрыв пищевода: острая боль после рвоты или операция на пищеводе.
- Ахалазия (нервно-мышечное заболевание, при котором нарушается расслабление сфинктера пищевода): боль в груди с затруднением глотания.
- Холецистит (воспаление желчного пузыря): боль в правом подреберье, которую сопровождают тошнота, рвота.
- Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы: боль в груди плюс затруднение глотания и изжога.
НА ЗАМЕТКУ
Другие причины: от панической атаки до герпеса
Среди других причин боли в груди, по словам Оксаны Драпкиной, наиболее часто встречаются такие:
- Паническая атака. Ее симптомы: боль в груди, чувство страха, сильное сердцебиение, потливость, дрожь, головокружение.
- Опоясывающий лишай (герпес 3-го типа): жгучие боли по ходу межреберных нервов. Позже на коже в этих местах образуются пузырьки с прозрачным содержимым.
- Перелом ребра: боль в груди, усиливающаяся при вдохе, припухлость, гематома на месте перелома.
ВАЖНО
В каких случаях звонить в Скорую
В некоторых случаях нужно срочно обратиться за медпомощью, подчеркивает доктор Драпкина. Поводом для звонка в Скорую являются:
- внезапно возникшая резкая, сильная боль за грудиной;
- боль в груди, которая отдает в челюсть, левую руку или спину;
- внезапная острая боль в груди с одышкой, особенно после длительного периода неподвижности;
- боль, которая сопровождается тошнотой, головокружением, учащенным сердцебиением и/или одышкой, спутанностью сознания, посинением губ или лица, чрезмерным потоотделением, снижением артериального давления.