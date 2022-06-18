От чего болит в груди: как отличить болезни сердца, легких, ЖКТ и других органов

В некоторых случаях нужно срочно обратиться за медпомощью Фото: Shutterstock

На первом месте среди видов боли, которая чаще всего мучает людей - головная. На втором - боли в спине. Болезненные ощущения в груди занимают третье место. Но по степени опасности причин, вызывающих такое недомогание, могут оказаться лидером.

При этом в зависимости от проблемы в организме боль в груди имеет определенные особенности. О характерных признаках - сигналах тех или иных заболеваний внутренних органов, рассказала в своем Телеграм-канале главный терапевт Минздрава, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Оксана Драпкина.

ЕСЛИ ПОРАЖЕНЫ СОСУДЫ И СЕРДЦЕ

Болезненные ощущения могут возникать в разных областях грудной клетки - от уровня плеч до нижней части ребер, поясняет Оксана Драпкина. Прислушайтесь к характеру своей боли: она может быть острой, колющей, давящей, тупой или жгучей.

Вот, какие особенности боли могут сигналить о болезнях сердечно-сосудистой системы:

- Инфаркт миокарда: сильная давящая или жгучая боль за грудиной. Может отдавать в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, в подложечную область. «Также у пациентов часто встречаются потливость, тошнота, рвота, страх смерти», - добавляет врач.

- Тромбоэмболия легочной артерии (то есть закупорка тромбом): боль в груди, усиливающаяся при дыхании. Пациента нередко мучают одышка и кровохарканье.

- Перикардит (воспаление оболочки сердца): давящая боль за грудиной, усиливающаяся в положении лежа и при вдохе. Может отдавать в лопатку.

- Миокардит (воспаление сердечной мышцы): острая боль в грудине, сопровождающаяся лихорадкой. Также часто возникает одышка, быстрая утомляемость, нарушение ритма сердца.

- Стенокардия (это проявление ишемической болезни сердца, возникает из-за недостаточного поступления кислорода к сердечной мышце): давящая или сжимающая боль за грудиной, отдающая в левую руку, челюсть.

Доктор медицинских наук Оксана Драпкина

КОГДА СТРАДАЮТ ЛЕГКИЕ

При легочных заболеваниях боль может иметь такие признаки:

- Пневмония: боль при вдохе, сопровождающаяся лихорадкой, кашлем с мокротой. Дыхание у больного учащенное.

- Плеврит (воспаление оболочки легких): острая, колющая, жгучая или тупая боль при дыхании. Плюс кашель, лихорадка и одышка.

- Пневмоторакс (это аномальное скопление воздуха в плевральном пространстве между легким и грудной стенкой; возникает при повреждении грудной клетки, других травмах, некоторых заболеваниях - например, эмфиземе легких): внезапная острая боль в груди, сопровождающаяся одышкой и кашлем.

- Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ): боль, которой сопутствуют одышка, кашель, усталость и головные боли.

- Туберкулез: боль в груди, которую сопровождают длительный кашель с мокротой, кровохарканье, одышка, утомляемость и ночная потливость.

- Рак легких: боль в груди с комплексом симптомов, которые включают кашель (иногда с кровью), одышку, потерю массы тела, слабость, повышение температуры.

ЕСЛИ БОЛЬНЫ ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Заболевания желудочно-кишечного тракта сигналят о себе такими особенностями боли:

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (заброс кислого содержимого желудка в пищевод): боль и жжение в груди, сопровождающиеся кислым привкусом во рту.

- Разрыв пищевода: острая боль после рвоты или операция на пищеводе.

- Ахалазия (нервно-мышечное заболевание, при котором нарушается расслабление сфинктера пищевода): боль в груди с затруднением глотания.

- Холецистит (воспаление желчного пузыря): боль в правом подреберье, которую сопровождают тошнота, рвота.

- Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы: боль в груди плюс затруднение глотания и изжога.

НА ЗАМЕТКУ

Другие причины: от панической атаки до герпеса

Среди других причин боли в груди, по словам Оксаны Драпкиной, наиболее часто встречаются такие:

- Паническая атака. Ее симптомы: боль в груди, чувство страха, сильное сердцебиение, потливость, дрожь, головокружение.

- Опоясывающий лишай (герпес 3-го типа): жгучие боли по ходу межреберных нервов. Позже на коже в этих местах образуются пузырьки с прозрачным содержимым.

- Перелом ребра: боль в груди, усиливающаяся при вдохе, припухлость, гематома на месте перелома.

ВАЖНО

В каких случаях звонить в Скорую

В некоторых случаях нужно срочно обратиться за медпомощью, подчеркивает доктор Драпкина. Поводом для звонка в Скорую являются:

- внезапно возникшая резкая, сильная боль за грудиной;

- боль в груди, которая отдает в челюсть, левую руку или спину;

- внезапная острая боль в груди с одышкой, особенно после длительного периода неподвижности;

- боль, которая сопровождается тошнотой, головокружением, учащенным сердцебиением и/или одышкой, спутанностью сознания, посинением губ или лица, чрезмерным потоотделением, снижением артериального давления.