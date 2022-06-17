Путин всех удивил своей первой программной речью с начала спецоперации

Эксперты и бизнес ждали каких-то внятных сигналов от Путина Фото: REUTERS

ФОРУМ ПОД САНКЦИЯМИ

Юбилейный 25-й ПМЭФ в этом году заметно уступает прошлогоднему и по количеству гостей и по их, как бы помягче сказать, статусу. Сейчас приехали делегации из 40 стран, в прошлый раз были из 140 государств… В 2017-м форум посетил канцлер Австрии, в 2018-м — президент Франции, в 2019-м — китайский лидер Си Цзиньпин. В этом - визитеры из Намибии, Мали, Эфиопии, Сирии… Не забываем и о запрещенных в РФ талибах из Афганистана. Дипломаты в чалмах одними из первых пришли в зал пленарных заседаний послушать речь российского лидера.

ХАКЕРЫ ЗАСТАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТА ЖДАТЬ

Не удивительно, что в пятницу выступления президента ждали особо. За предыдущие два с половиной дня форума, ни Центробанк, ни Минфин, ни Минэкономики, так и не объяснили, как конкретно мы будем вытаскивать экономику из кризиса. Поэтому эксперты и бизнес ждали внятных сигналов от Путина. Больше, судя по всему, не от кого.

Ожидание главы государства несколько затянулось из-за атаки хакеров. Киберпреступники из Украины, Англии, Польши, Румынии, Чехии положили систему внутренних пропусков ПМЭФ. Именные бейджы перестали работать, и охрана не понимала, кто может пройти в зал президентской речи, а кто не может. Компьютерщикам форума понадобилось полтора часа, чтобы восстановить работу системы.

То ли поэтому, то ли из-за эпид. ограничений в зале осталось много свободных мест. Если партер с именными стульчиками был битком, то на задних рядах - дай бог, половина.

МЫ НЕ ВИНОВАТЫ В ВАШИХ ПРОБЛЕМАХ

Владимир Путин свою вступительную речь на час с лишним разбил на смысловые блоки. Начал со спецоперации и того, чем она обернулась для Запада:

- Полтора года назад в Давосе я говорил: однополярный мир завершился. Изъян в самой идее одной сильной державы и круга приближенных стран. Мир на таких догмах неустойчив. США объявили себя посланниками господа на земле - нет обязательств, но есть священные интересы.

Запад еще в иллюзиях, цепляется за тени прошлого о доминировании в экономике. Страны с людьми, не входящими в золотой миллиард, считают колониями. Отсюда желание задавить тех, кто выбивается из общего ряда, русофобия и безумные санкции, - заявил президент.

Но «заклинания про доллар по 200 рублей и крах экономики» не сработали.

- В той же Европе смотришь, какие силы приходят к власти… Ну это все похоже на ширму! Партии-близнецы сменяют друг друга, а суть остается прежней — интересы людей отодвигаются на задворки, - добавил Путин.

Как объяснил российский лидер, жителей Запада пугают «путинской инфляцией», но причина повышения цен не в спецоперации а в том, что США и ЕС последние несколько лет безудержно печатали деньги.

- Те, кто умеют читать и считать понимают, освобождение Донбасса не при чем. Инфляция из-за системных ошибок в действиях политиков. Корень в этом, - резюмировал он.

КАК БУДЕМ ПОМОГАТЬ САМИ СЕБЕ

- Вслед за тем, как Центробанк снизил ключевую ставку, предлагаю опустить и процент льготной ипотеки до 7%, - сказал Путин, напомнив, что до сегодняшнего дня льготные жилищные кредиты давали под 9%.

Буквально через 10 минут после предложения президента на сайтах Сбера и ВТБ появились сообщения о приеме заявок на 7-процентную ипотеку. Вот это оперативность!

- Для бизнеса создается промышленная ипотека. Государство даст льготные кредиты под 5% на покупку готовых площадей для производства, - анонсировал российский лидер. - И есть основания сделать еще один шаг: навсегда отказаться от проверок бизнеса там, где работы не связана с безопасностью людей или окружающей среды.

Это решение коммерсанты из зала встретили особенно долгими аплодисментами. Всего зрители 12 раз принимались хлопать российскому лидеру, пока он произносил свою программную речь.

Путин заверил бизнес, что у нас компаниям будет спокойнее:

- Дома — надежнее! Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов долларов. Вот таким оказалось якобы тихое убежище для капиталистов. Еще раз хочу сказать коллегам: не наступайте на старые грабли!

ШЕСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ

Перечислил российский лидер и по каким базовым правилам теперь станет работать наша экономика:

- Первое — это открытость. Мы не ищем врагов, Россия никогда не пойдет на самоизоляцию. Страна займется наращиванием экономического сотрудничества. Второе — опора на предпринимательские свободы. Каждая частная инициатива получит максимальную поддержку.

Третье — сбалансированная макроэкономическая политика. Мы будем стремиться к инфляции в 4% годовых. Правительство станет тратить ровно столько, сколько зарабатывает.

Президент пошутил, что сейчас резервные валюты «занимаются самоубийством». Видимо, речь как раз о печатном станке, который разогнал инфляцию с США и ЕС.

- Четвертое — сокращение неравенства. Мы будем добиваться снижения бедности и увеличения количества многодетных семей.

Пятое — опережающие темпы развития инфраструктуры. Мы ремонтируем дороги, инвестируем в восстановление ЖК, ремонт сельских домов культуры и так далее.

Шестое — достижение технологического суверенитета. Производить все и вся невозможно, но важно обладать критическими технологиями, - закончил перечислять принципы развития российский лидер.

ОТВЕТ ТЕМ, КОМУ СТЫДНО

Ведущая заседания Маргарита Симоньян спросила Путина, что он может сказать людям, которые говорят о стыде за страну.

- Они просто не связываюсь свою судьбу с Россией. А те, кто с Россией, те в душе заинтересованы в росте ее могущества. По-другому не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь жили его дети, - ответил президент.

Потом он перешел к тому, из-за чего люди, собственно, и говорят о стыде.

- Тот же цивилизационный выбор Украины. Какой, к черту, выбор? Олигархи украли денег и спрятали за границей. Что ни творят, все сходит с рук. Вот и весь цивилизационный выбор.

УКРАИНА В ЕС

- ЕС не является военной организацией. Мы всегда говорили: мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны присоединяться к экономическим объединениям. Пускай решают сами страны ЕС, насколько это целесообразно для них. Но если Украина не защитит свой внутренний рынок, она окончательно превратится в полуколонию, - заявил глава страны.

- Откуда взялась проблема 2014 года? Янукович сказал, что ему надо подумать об ассоциации с ЕС. Если почитать требования — они убивали напрочь все основные отрасли производства. Предлагалось раскрыть таможенные ворота для дешевой и качественной продукции из Европы. Так и произошло! Он же не сказал: не хочу. Он подумать хотел. А в итоге все утратили. Ну кому в ЕС нужно украинское авиастроение? А моторы? Все российские вертолеты - гражданские и военные - были с украинскими моторами. Кому они нужны, кроме нас? - задался вопросом он.

БУДУЩЕЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ

- Мы не должны города и населенные пункты, которые освобождаем, превращать в

Сталинград. Бессмысленные удары по Донецку украинской армии - результат того, что линия разграничения превращена в серьезный укрепрайон. В ДНР воюют местные жители, воюют хорошо, но штурмовать укрепрайоны совершенно нецелесообразно. Это приведет к большим жертвам. Тактика другая — идет работа по заходу в тыл укрепрайонам, - объяснил президент.

- Что касается будущего, мы готовы выстраивать отношения со всеми, несмотря на сегодняшние события. Но гарантией нашей безопасности может быть исключительно армия и флот! - заключил Путин.

На пленарном заседании вместе с российским лидером выступил и глава Казахстана. Касым-Жомарт Токаев. Он рассказал, что сам думает о судьбе Донбасса:

- У нас разные мнения. Современное международное право — это устав ООН. В нем заложено два противоположных принципа: территориальная целостность государств и право народов на самоопределение. Подсчитано, что если права на самоопределение будут реализованы, то вместо 193 стран будет более 500 или 600. Получится хаос. Поэтому мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию или Абхазию. Этот принцип будет применен к квазигосударствам, которыми являются ЛДНР, - честно признался президент Казахстана.