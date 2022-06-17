«Мы зажимаем друг друга за горло»: На питерском форуме власти и бизнес поспорили, кто должен спасать нашу экономику

Постоянный ведущий делового завтрака – глава Сбера Герман Греф – обозначил развилку, куда мы можем пойти Фото: ТАСС

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛАДА ГРАНТА?

Деловой завтрак Сбера – традиционное мероприятие Петербургского международного экономического форума. Несмотря на раннее начало (8 утра), на него собирается весь политический и бизнес-бомонд. За сырниками, оладьями и канапе проблемы экономики обсуждают чуть ли не по-домашнему. Без лишнего официоза, откровенно – почти как на кухне. На этот раз участники дискутировали, как построить «мост в будущее». И перекладывали ответственность за «строительство» друг на друга…

Постоянный ведущий делового завтрака – глава Сбера Герман Греф – обозначил развилку, куда мы можем пойти. Первый сценарий – та же самая экономика, что и раньше, но с ориентацией условной «трубы» (как метафоры всех наших сырьевых экспортных товаров) на Восток. Второй – структурная трансформация с долгожданным снятием с сырьевой иглы.

- Ситуация уже не столь драматична, как могло показаться в марте. Рубль укрепился, инфляция остановилась, бюджет получает большие доходы от экспорта. Тем не менее, нам предстоит огромная работа. Нужна структурная трансформация экономики. Это то, что мы пытались сделать долгие годы, но безуспешно, - заявил Греф.

- Структурная трансформация будет с вероятностью 100%, - сразу же «успокоил» Андрей Макаров, глава думского комитета по бюджету и налогам. - А вот какой она будет – модернизация или деградация - вот это вопрос. Модернизация – это мечта. Реальность пока – это Лада Гранта, которую мы собираемся выпускать. Там не будет подушек безопасности и многих других важных вещей. Но стоить она будет дороже, чем еще недавно та же Лада Гранта с полным набором этих опций.

Конечно, все это последствия санкций. Быстро обойти наложенные ограничения трудно. А создать собственные производства – еще дольше и труднее. Но выбора у нас нет. Другое дело – как именно заниматься модернизацией. Куда и как направить те деньги, которые у нас еще есть.

- Экономика – это наука и практика о том, как максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы для покрытия неограниченных потребностей, - напомнил основы экономической науки зампред Центробанка Алексей Заботкин.

МЕЧТАТЕЛЕЙ МНОГО, А БЮДЖЕТ ОДИН

И здесь оказалось, что согласья у участников завтрака на этот счет нет. Государство считает, что вытащить страну из кризиса должен бизнес. Мол, ему нужно лишь дать свободу деятельности. Бизнес готов, но просит дешевых (а лучше бесплатных) денег, отмены проверок и гарантий безопасности. Министр финансов привычно отвечает: «Деньги есть, но не для всех».

- Минфин почему многие недолюбливают. Мечтателей много. А бюджет один. Баланс должен сходиться. Поэтому всех хочу призвать к реальности. Всем сестрам по серьгам не получится. Нужно помогать адресно и точечно. Давать субсидии на производство и поставку тех товаров, которые нам сейчас необходимы. Можно залить экономику деньгами, но, если это делать постоянно, придется проводить капремонт всей нашей финансовой системы, - пояснил Антон Силуанов.

По его словам, в правительстве уже сделали послабления. Выделили три триллиона рублей на различные меры поддержки, включая субсидии для импортеров. Правда, на те же кинотеатры, треть из которых уже закрылась, денег пожалели. Хотя цена вопроса была смешной – всего 5 млрд рублей.

- Бизнес сейчас не мыслит стратегиями. Он мыслит неделями. Многим лишь бы просто не умереть. По нашим опросам, санкциями затронуты 87% предприятий. Разрыв цепочек поставок, сложности с международными расчетами и другие проблемы, - перечислил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, принятые меры поддержки недостаточны: «Мы почему-то всегда строим мост только до половины реки». Чтобы достроить его до другого берега, нужно денежное стимулирование, считает Титов. Это то, что в последние 10 лет делали в США, Европе и Японии. Там печатали деньги для развития экономики. И дальше развернулась дискуссия.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА СОРВАЛО КРЫШУ

- Представьте: вы живете в доме, случился ураган и у вас сорвало крышу. Вы можете сменить ее, можете даже стропила поменять. Но вы точно не будете менять фундамент. Им является макроэкономическая стабильность: это бюджетная устойчивость и низкие темпы инфляции, - пояснил Заботкин.

По его словам, если печатать деньги и за счет этого пытаться восстановить экономику, будет только рост цен. В странах Запада была другая ситуация. Они боролись с дефляцией – снижением цен. Но в итоге тоже переборщили. Сейчас там рекордная за 40 лет инфляция, которая уже подбирается к двузначной цифре. Повторения такого сценария в ЦБ не хотят.

При этом Андрей Макаров считает, что, прежде чем придумывать какие-то новые субсидии и меры поддержки, нужно просто отменить глупые налоги. Например, выплаты НДС с авансовых платежей по госконтрактам.

- Цена вопроса – 600 млрд рублей в год. Это та сумма, на которую бизнес, по сути, кредитует государство. Но главная проблема в другом. На счетах компаний лежит 43 трлн рублей. Две трети из них - на депозитных счетах. Бизнес видит риски, и рисковать не хочет. Он готов рисковать только деньгами государства или бесплатными кредитами. Это нерешайка, - констатирует Макаров.

А не хочет рисковать бизнес по одной причине – неопределенности. Когда государство постоянно меняет правила игры и придумывает все новые способы «доить» бизнес, инвестировать в развитие отважится не каждый. Тем более что от государства предприниматели, как правило, получают не поддержку, а лишнюю головную боль.

- У нас снизилось производство продукции. Мы были вынуждены часть сотрудников отправить в простой с выплатой двух третей зарплаты. К нам тут же прокуратура пришла, инспекция по труду. Руководители заводов сейчас и так борются за жизнь предприятий, а им еще и к следователям надо ходить. Если мы вместе боремся с санкциями и вы просите нас активнее действовать, давайте как-то поддерживать друг друга, - обратился к членам правительства глава «Северстали» Алексей Мордашов.

- Бизнес же рационален. Пока такой хороший курс, принимайте быстрее инвестиционные решения, закупайте импорт, - как нерадивого студента начал поучать Греф одного из богатейших людей страны.

- Вы не поверите. Мы рациональны и мы действуем каждый день…

- Вы действуете медленно!

- Во-первых, вы правы. Во-вторых, на нашем месте мало кто быстрее бы действовал. В тех ограничениях, в которых мы оказались, быстрее не получается. Хотя желание у нас есть. У нас тоже на счетах лежат деньги. Почему мы их не инвестируем? А зачем инвестировать, если продавать непонятно куда?! Нужно дождаться стабилизации, понять, каким будет курс рубля. И нужна слаженная совместная работа: давайте чуть снизим ключевую ставку, давайте отменим проверки. Пока мы зажимаем друг друга за горло, - объяснил позицию бизнеса Мордашов.

- Если мы хотим выжить, мы должны провести эту структурную трансформацию. Да, это стресс и адаптационный шок. Но мы та нация, которая умеет преодолевать шоки. Нам нужно сделать невозможное. Только так мы сможем решить проблему, которую не могли решить десятилетиями. Главное – сохранить гибкость экономики, - как заправский мотивационный спикер на правах хозяина делового завтрака завершил дискуссию Герман Греф.

Но для этого быстрее и гибче должен быть не только бизнес, но и государство. И здесь хочется вспомнить слова Андрея Макарова.

- Кто будет отвечать за строительство «моста»? Те, кто занимался импортозамещением и все провалил? Тогда можно и не начинать строить! – подытожил глава думского комитета по бюджету и налогам.