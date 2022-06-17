Пока, кола! Что будет с заводами и напитками покинувшей Россию Coca-Cola

Coca-Cola HBC владеет в России десятью заводами. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

«Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», - следует из заявления компании. Сейчас, как подчеркивается в нем же, клиенты «опустошают имеющиеся на складах запасы».

Немного уточнений. Это заявление компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Собственно The Coca-Cola Company объявила о приостановке деятельности в России еще в марте. Но она занималась у нас в основном маркетингом. А заводы в России принадлежат как раз Coca-Cola HBC, которая до сих отмалчивалась и только цены подняла. Но — видимо, дожали. И что теперь?

ЗАКРОЮТСЯ ЛИ ЗАВОДЫ

Coca-Cola HBC владеет в России десятью заводами — в Москве, Щелково, Истре, Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Помимо Coca-Cola, там производится Fanta, Sprite, Burn, Fuzetea, Schweppes и т.п. А также вода BonAqua и популярные соки «Добрый», «Моя семья», Rich.

Но это не все возможные потери. На этих десяти предприятиях трудятся более 7000 человек (данные с официального российского сайта Coca-Cola), а если учесть всех поставщиков, смежников и т. п., то так или иначе нынешнее решение может затронуть судьбы примерно 66 тысяч человек.

Достоверной информации о том, что Coca-Cola HBC собирается делать с российскими заводами, пока нет. Сама компания детали ухода еще не прояснила. Эксперты предполагают, что она может попытаться продать свои промышленные мощности кому-нибудь из топовых отечественных производителей безалкогольных напитков. Чему будут всячески способствовать российские власти — ведь не лавочка из трех человек закрывается.

- Такие промышленные объекты могут быть интересны тем же концернам «Очаково» или «Черноголовка», у которых, к слову, будет возможность участвовать в тендере на поставки новых напитков в бывший McDonald’s, ныне «Вкусно и точка». Все то же самое можно сказать и о других напитках и товарах, которые выпускает концерн Coca-Cola – от минеральной воды до соков, - предполагает специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Вариант как с McDonald’s?

- Схема продажи, аналогичная с McDonald’s, здесь не сработает, - считает эксперт. - Если рестораны можно быстро привести в прежний вид, немного подрихтовав дизайн и поменяв вывеску, то перенастройка оборудования завода – это процесс более долгосрочный и дорогостоящий. То же и с закупкой сырья под рецептуру, которая будет отличаться от американской. Поэтому в ближайшее время без простоя, видимо, не обойтись. Если удастся быстро договориться о продаже, скорее всего, она будет с очень приличным дисконтом, как и в других случаях выхода западных компаний из России. Ни один уходящий бренд пока еще не получил за свои активы больше 50% от реальной рыночной стоимости.

ЧТО БУДЕТ С СОКАМИ И ДРУГОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Этот вопрос, по понятным причинам, связан с предыдущим. И также пока - в подвешенном состоянии. Coca-Cola HBC принадлежит, в частности, один из крупнейших в России заводов по производству соков в подмосковном Щелково. Им владеет АО «Мултон» - изначально российский производитель соков и нектаров («Добрый», Rich). «Кока» приобрела его в 2005 году. В 2010 году она же выкупила и бренд «Моя семья». Эти соки также сейчас производит «Мултон», ставший по факту «дочкой» Coca-Cola HBC.

В пятницу, через день после заявления Coca-Cola, на официальном сайте «Мултон» красовалось единственное сообщение - «На сайте проводятся технические работы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства». То же - и на сайте соков «Добрый».

Производство Coca Cola у нас началось в 1988 году Фото: EAST NEWS

ЧЕМ ЗАМЕНИМ

Варианты вроде бы есть. И речь не только об отечественных «Байкалах» и «Дюшесах». Наши производители уже с марта готовились и теперь чуть ли не в очередь выстраиваются с напитками, которые по вкусу и дизайну должны напоминать именно оригинальную «Колу» и «Фанту». Вот предложения только крупнейших производителей.

- Funky Monkey от «Мегапак» в вариантах Cola и Orange (со вкусом «Колы» и «Фанты» соответственно). Производится в Видном, обещают, что продукция поступит в магазины чуть ли не на этой неделе. По словам зампреда подмосковного правительства Георгия Филимонова, отечественные аналоги будут на 10-15% дешевле. При этом практически не отличимы от «настоящих» колы и фанты — разработчики проверили это с помощью слепых тестов.

- «Кола Черноголовка». Говорят, вкусно — хотя немного отличается от настоящей колы по запаху. Но это уже детали. Рецепт у «Черноголовки» свой — в составе, как утверждает производитель, исключительно натуральные ингредиенты: кофеин, карамельный колер (для цвета), сахар, артезианская вода.

- Сool Cola, Street и Fancy от «Очаково» (на замену коле, спрайту и фанте). Вкус похож, состав тоже, но в отечественном Street больше сахара (в Sprite использовались подсластители). Впечатления корреспондента «КП», отдегустировавшего напитки, можно почитать здесь. Решение логичное, ведь «Очаково» фанту в советские времена уже производило (см. «Из истории вопроса»).

Эксперты предполагают, что и «настоящая» Coca-Сola совсем уж из продажи у нас не исчезнет — будет в каких-то количествах завозиться из Казахстана, Киргизии и других стран ЕАЭС, с которыми у нас нет таможенной границы. А от поставок в эти страны Coca-Cola отказываться не собиралась.

А ЧТО СЕЙЧАС С PEPSI

Главная альтернатива «Коке» – это, конечно, продукция ее вечного конкурента «Пепси». PepsiCo еще в марте объявила, что сохранит в России производство только товаров первой необходимости — молочных продуктов («Домик в деревне», «Веселый молочник») и детского питания. А поставки Pepsi, 7Up, Mirinda свернет. Так что компания в России осталась — но без «пепси». Сообщалось, впрочем, что PepsiCo предполагает расширить ассортимент своего чисто российского бренда «Русский дар». Сейчас под этой маркой выпускается только квас. Возможно, будут еще и лимонады. Так сказать, «пепси» и «миринда» на другой лад, с продажей только на территории России.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

- Впервые, как утверждается на официальном сайте Coca Cola, напитки компании появились в СССР накануне московской Олимпиады 1980 года. Coca Cola и Fanta стали официальными напитками Олимпиады. Поэтому в 1979 году на Московском пивобезалкогольном комбинате (сейчас это «Очаково») началось производство Fanta в стеклянных бутылках («дети СССР» их хорошо помнят). Coca Cola в СССР не производилась, ее для Олимпиады завезли из Европы, в алюминиевых банках с логотипом на кириллице (выпускались для Болгарии).

Когда Олимпиада закончилась, Coca Cola в СССР снова исчезла. А выпуск Fanta так и продолжился.

- Производство же Coca Cola у нас началось в 1988 году. Основу для напитка завозили из -за границы, а разливали на Москворецком пивоваренном заводе. Выпускали небольшие партии — в основном для интуристов.

- Доступной для обычных россиян Coca Cola сделал «Макдоналдс». Она была в меню в первом «макдаке», открывшемся в 1990 году на Пушкинской площади.

- В 1991 году в Москве открылось представительство Coca Cola. А в 1992 году - первые заводы компании, в Ставрополе и Волгограде. В 1994 году торжественно открылся завод в Москве, его годом позже почтил визитом аж президент США Билл Клинтон.