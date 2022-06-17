8 главных цитат Путина с петербургского форума

Мы собрали самые яркие фразы российского лидера, которые больше всего запомнятся слушателям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владимир Путин больше трех часов выступал на пленарном заседании ПМЭФ. Как всегда, завоевал симпатии зала своим красноречием. Мы собрали самые яркие фразы российского лидера, которые больше всего запомнятся слушателям:

НА КОГО МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

- Что касается будущего, мы готовы выстраивать отношения со всеми, несмотря на сегодняшние события. Но гарантией нашей безопасности может быть исключительно армия и флот!

ГДЕ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ

- Дома лучше! Кто не услышал этот посыл, потерял сотни миллионов долларов. Не наступайте на старые грабли — инвестируйте в Россию.

ИНФЛЯЦИЯ ДОЛЛАРА

- Некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством. Суицидальные настроения на лицо.

САНКЦИИ

- США вводили санкции на наши удобрения, но поняли куда попали, и отменили их. А в Европе бюрократия отменить не дает, она у них работает со скоростью мельницы 17 века.

МОГУЧИЕ И ВСЕМОГУЩИЕ

- Нам может и приятно услышать, что мы такие могучие и всемогущие. Инфляцию вздуваем в США и Европе. Но это не соответствует действительности.

ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР

- США объявили себя посланниками господа на земле. У них нет обязательств, но есть священные интересы.

ВЫБОРЫ В ЕВРОПЕ

- В той же Европе смотришь, какие силы приходят к власти… Ну это все похоже на ширму! Партии-близнецы сменяют друг друга, а суть остается прежней — интересы людей отодвигаются на задворки.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛИЦКРИГ

Экономический блицкриг против нашей экономики не удался. Как говорил Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены.