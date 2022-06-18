Военная спецоперация на Украине 18 июня 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 июня 2022 года.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ее уход с поста главы правительства ФРГ мог повлиять на эскалацию конфликта на Украине. Вместе с тем она признала свое бессилие к концу срока ее пребывания на посту канцлера, пишет Redaktions Netzwerk Deutschland.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоялась в Киеве, видео визита главы британского правительства украинский лидер разместил в своем Telegram-канале. По словам Джонсона, они говорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022 заявил, что штурмовать укрепрайоны ВСУ под Донецком нецелесообразно, проводится работа по заходу в тыл, это требует времени. Также российский лидер, объясняя причину госпереворота на Украине, добавил, что Западу от Украины нужны только лес, пшеница и кукуруза.