Сергей Степашин: Наш лидер свою страну и свой народ никогда не сдаст. Это - самый сильный заряд выступления президента Путина на форуме

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

- … Сергей Вадимович, здравствуйте! Радио "Комсомольская правда", сайт и газета. Мы сейчас прослушали речь президента на Питерском международном экономическом форуме. Это же первое такое большое выступление Владимира Путина после февраля?

- Да, я думаю, и площадка выбрана правильно. Потому что это - экономический форум.

Тем более, юбилейный, 25 лет ему. Кстати, когда-то и я выступал на этом форуме.

- А я помню. Когда Сергей Степашин был премьер-министром.

- Но это была другая история.

- Сергей Вадимович, а вот вам не кажется, что еще и время выбрано не случайно – 17 июня. Ровно год назад, 16 июня, мы были в Женеве. Я освещал переговоры Путина и Байдена.

- Может быть, да…

И ещё.

Давайте говорить откровенно. Большинство сегодня думали, что сейчас будет только выступление, связанное с бандитскими нападениями на мирных граждан в Донбассе со стороны НАТО и господина Зеленского.

Президент, конечно, оценку свою дал. Жесткую. Но не стал замыкаться только лишь на этом.

Его взгляд - шире. И - не прямолинеен.

Честно говоря, для меня, как генерала, офицера, это было не то что неожиданностью, все-таки Верховный Главнокомандующий…Скорее - новым таким откровением.

То есть, он показал, что ситуация на Украине, и то, что сейчас творит НАТО, и все остальное, что происходит вокруг - это для того, чтобы, что называется, лишить суверенитета нашу страну и построить новый миропорядок.

Там ведь именно эта главная оценка была…

- Согласен.

- Я ведь тоже послушал выступления вот этих ребят, которые там с утра были на форуме. Греф, еще где-то кто-то…

Значит, такое впечатление, что многие живут все еще в том, прежнем, мире. В - «дофевральском».

О глобализации говорили, о том, что мы и там, и там, и там…

Президент правильно сказал, что касается глобализации, она, оказывается, никакая вовсе и не глобализация, а - чистой воды гегемония…

Вот вся их глобализация. Всех построили.

И этих хлопцев троих, которые недавно на Украину приезжали, сами вещи свои несли, такие аккуратные, Шольц&Со. Разве они что-то решают?

- А вот если говорить о пяти принципах, которые назвал Путин и на которых строится наша сегодняшняя жизнь… Пять их, по-моему в речи было изложено.

- Ну, да.

Собственно говоря, ведь, скажу честно, особо нового-то я ничего не услышал - с точки зрения того, что вещи-то все очевидные.

- А кто спорит? Не будет говорить - не станут делать.

- Это - вопрос налогов, это вопрос социальной справедливости, это вопрос – хватит кошмарить бизнес, о чем президент много раз говорил.

Давайте подумаем и о нашей промышленной политике. Потому что ее, как таковой, у нас не было.

Кстати, сегодня утром об этом здорово говорил директор Курчатовского института, членкор Академии наук Ковальчук. (Не понимаю, почему только членкор?) Вот такие акценты мне представляются очень важными сегодня.

Ну, и имеет ведь значение другое, еще раз хочу подчеркнуть. Это - тональность. Тон выступления. Все - четко, спокойно, выдержанно.

У меня только одна претензия.

- Серьезно?

- К тем, кто находился в зале. Кто-то откровенно позевывал. Нашлись и те, кто смотрел в свои планшеты.

- Да и ладно…

- Ну, неловко должно быть.

(Я, слава Богу, по телевизору смотрел, там не присутствовал, хотя меня приглашали.)

И мысль, знаешь, какая меня «сверлила»? Вот кто же будет все это выполнять? Вот что меня больше всего волнует.

- Ну, как – кто? Правительство, Администрация президента.

- Я знаю, что такое правительство. Я сам был премьер-министром. Правительство - это правительство. Должны быть сильные, мощные люди и на местах тоже.

Сейчас время жестких перемен, в хорошем смысле слова. Это должны понимать те, кто возьмёт на себя личную ответственность, в конечном счете.

Да и все должны понимать, в какой стране мы сейчас живем, в каком мире... Пока я этого не чувствую, скажу откровенно.

- Понятно, вы же общаетесь с первыми руководителями, знаете, насколько требования сейчас повышаются - в Кремле, в «Белом доме».

- Ну, да.

- Еще президент конкретно остановился на проблеме ветхого жилья, ветхих сетей.

- Да, он сказал, что у нас с этим получается, слава Богу, давайте это использовать и в других сферах ЖКХ. В капитальном ремонте.

Вы знаете, вот казалось бы, война идет, спецоперацией мы это называем. Но я считаю, это война НАТО против нас.

А Путин спокойно говорит о насущных проблемах, которые людей волнуют. Они же домой приходят, они по телевизору смотрят из дома, с кухни. В магазины ходят, на всякий случай. И мы должны знать настроение народа.

Вот что меня больше всего порадовало в выступлении Путина, это спокойствие. И понятная программа. Что нужно делать…

Ну, и молодец, что сроки определил. (Вы извините, что я так немножко как бы фамильярно…)

- Ну, вы же с Путиным близко знакомы. «Оба - ленинградцы».

- А дальше посмотрим, кто может, кто не может. У нас очень много талантливых людей. Намного больше, чем тех, кто выступает по телевидению. (смеётся)

- Сергей Вадимович, вот вы, когда, значит, с Константином Цициным, гендиректором Фонда развития территорий бываете в регионах… (Степашин - председатель его Попечительского совета) И вручаете там гражданам таблички «Дом образцового быта». Прямо как в СССР! А я немножко иронизировал тогда, я извиняюсь, по этому поводу.

- Это для людей на самом деле.

- Вот что они говорят?

- Они говорят - спасибо. Люди по 50-60 лет жили в бараках, в трущобах.

- Я просто к чему. Я же был несколько раз на ваших мероприятиях, и на Дальнем Востоке, и на Кавказе. Дело в том, что я обратил внимание, что вот к Степашину и к Цицину приходят и благодарят не только те, кто вселяется, но и те, кто - рядом там, вот у кого еще только предстоит улучшить условия, вот они немножко с завистью смотрят. Вот вы…

- Наша программа не свернута. Владимир Владимирович очень коротко, но очень четко обозначил приоритеты.

- Какие конкретно

- ЖКХ, жилье, капремонт, новое современные здания, новая ипотека. Молодец, что поддержал 7-процентную. Это Виталий Мутко предлагал этот вариант, кстати.

Минфину это не очень понравится, правда, но хватит копить. Ну 300 миллиардов потеряли из копилки, Господи, хоть бы извинился кто-нибудь.

- Ну, ясно.

- И ещё о выступлении Путина…

Я все-таки не только вот в Фондах ЖКХ, развития территорий поработал в своей жизни, как ты знаешь. Повоевал немного.

Так вот - и выступление Путина на форуме прозвучало точно, четко и, главное, спокойно. И я понимаю, не одни мы слышали и слушали нашего президента, но и - господа из ЦРУ, Госдепа США, БНД и всяких остальных развед - и не только - служб.

Растерянности-то нет никакой!

Это же не мальчик в футболке с бороденкой, бегающий там, значит, орелик, попрыгунчик.

А Россия сегодня - это сильная страна. Да, сложно. Сильный лидер. Да, сложно, но мы вместе. Владимир правильно об этом сказал. Я про Путина.

Кстати, сейчас у нас появилась новая программа, очень серьезная. Мы перенесем наш опыт на освобожденные от нацистов территории в Донбассе. И не только. Будем там восстанавливать разрушенное, строить новые дома, заниматься капитальным ремонтом.

Это будет мощная программа восстановления жилищной инфраструктуры.

Сейчас смотрю репортажи наших военкоров… И просто ужасаюсь - что делают сволочи эти, ВСУ, нацбатальоны - они бьют по жилым кварталам. Ну, так вели себя только нацисты. Кстати, и англичане, когда сожгли город Дрезден в свое время, отомстив за Ковентри. Вот они научились, видимо, у них. Там же инструктора-то, вы знаете, кто у Зеленского. То есть - они вычеркнули из списка, понятно, людей, которые там живут.

Владимир Владимирович коротко сказал об этом. Но вот я накануне посмотрел, сколько выпустили сегодня снарядов по жилым кварталам. Я бывал в Донецке. Сволочи, конечно, слов других нет. Сволочи.

- Вот я ни у кого об этом, конечно, не смогу спросить, и только вы откровенно можете мне ответить. А вот тех, кто сбежал, и теперь продает свои дворцы здесь, кто, значит, быстренько умыкнул там где-то спасать свои вклады… Путин это не заметил? Или он намеренно о них не вспомнил?

- Ну, зачем мелочиться? Ну, Бог с ними. Господи, Саш, ну, еще не хватало. Путин все прекрасно знает. Он все-таки бывший директор ФСБ, как, кстати, и я, между прочим. Все явки известны, фамилии – тоже. Ушли и ушли. Катись колбаской по Малой Спасской. Владимир Владимирович любит иногда такие выражения, я готов повторить. Из нашего ленинградского загородного двора, Загородный проспект.

- То есть это настолько мелочи…

- Конечно, мелко, неинтересно. О чем мы говорим? Это же не «философский пароход» Ленина. Это же не белая эмиграция. Это же не те, кто создавал ту царскую империю. Это шпана, которая наворовала, давайте говорить откровенно, на всем - на приватизации или еще на чем-то, на «Челси». Ушли и ушли.

- Ясно. Ну, и завершающий вопрос. Программа Путина - на сколько? Там кто-то на форуме, не буду сейчас имя называть, сказал, что - для того, чтобы вернуться в 2021 год, нам надо еще десять лет…

- Это сказал Герман Греф, который предложил какие-то реформы.

Слово «реформа» и «перестройка» для нашей страны - это беда. Есть нормальная четкая программа. Я полагаю, два-три года. Два-три года - для того, чтобы страна смогла, действительно, вернуться к суверенной промышленной политике, не закрываясь, безусловно.

Плюс, давайте откровенно говорить, в Европе - они уже все понимают. Мы все время говорим: да, стрельнул себе в ногу, сейчас в голову себе кто-то собирается стрелять, в Америке или там во Франции где-то. Они же тоже прекрасно все понимаю.

А у нас ведь народ терпеливый. И, когда его не предают и не сдают, и говорят с ним откровенно, он тоже не сдает своих вождей.

Это - самый сильный заряд выступления Путина на форуме.

У них - на Западе- история другая. Они не поняли, на что могут нарваться на самом деле.

Посмотрите, как левые и правые радикалы сегодня почти поджимают власть во всех странах Европы. Они что, не понимают этого, что ли? Так Гитлер пришел к власти в 1933 году, на всякий случай…

- Ну, что ж, спасибо огромное.

- Спасибо, Саша, тебе, что у нас разговор с тобой такой - доскональный.

- Все будет хорошо.

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