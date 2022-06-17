Герои спецоперации «Z»: командир танка Малахов победил молниеносным маневром в бою

Гвардии сержант Сурэн Бальчунас и рядовой Динар Имангулов

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость и напористость в Минобороны России ставят в пример военнослужащим, которые получают навыки на полигонах, готовятся к ежегодному конкурсу «Танковый биатлон» и Армейским международным играм «АрМИ -2022».

Напомним, в этом году в «Танковом биатлоне» появился новый элемент: теперь экипажи также выполняют упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м.

Напомним, 8 марта в Минобороны России рассказали о трех российских танкистах, которые проявили смекалку на поле боя. Экипаж танка старшего сержанта Дмитрия Гарбуза, в который входит ефрейтор Артем Кабаев и рядовой Тахир Урунов в бою с украинскими силовиками отбили атаку трех вертолетов противника, которые снизились, чтобы обстрелять колонну российских войск. В том бою они сбили снарядами два украинских вертолета, чем спасли груз и жизни военнослужащих, которые следовали в той колонне.

«ГРАДОМ» УНИЧТОЖИЛ ПЯТЬ РСЗО ВСУ

Гвардии сержант Сурэн Бальчунас

«Командир отделения реактивной артиллерийской батареи батальонно-тактической группы, в составе которой действовал гвардии сержант Сурэн Бальчунас вела наступательные действия на позиции украинских националистов. Отступая, украинские радикалы вели артиллерийский и минометный огонь по российским войскам. Действуя в составе экипажа боевой машины реактивной системы залпового огня «Град», Сурэн точным огнем подавил огонь артиллерии противника, уничтожив 5 единиц вражеских артиллерийских систем и около 20 националистов. Смелые и самоотверженные действия гвардии сержанта Сурэна Бальчунаса существенно снизили боевые возможности националистов и способствовали стремительному наступлению российских войск, что привело к взятию стратегически важного участка местности под свой контроль».

УСТАНОВИЛ СВЯЗЬ НА ЗАХВАЧЕННОМ АЭРОДРОМЕ

Рядовой Динар Имангулов

«Группа военнослужащих, в состав которой входил радиотелеграфист рядовой Динар Имангулов десантировалась с вертолета на стратегически важный аэродром, после чего сразу вступила в бой с превосходящими силами противника. В ходе операции рядовой Динар Имангулов, умело действуя в составе подразделения, помог уничтожить дежурные огневые средства противника, а также принял участие во взятии под контроль КПП аэродрома. Рядовой Динар Имангулов лично принимал участие в блокировании критически важных объектов аэродрома и в разгрузке боеприпасов с взлетно-посадочной полосы под минометно-артиллерийским и снайперским огнем, а также доставке боеприпасов и продовольствия на позиции. Закрепившись на аэродроме развернул и ввел в действие узел связи, на котором нес круглосуточное боевое дежурство, тем самым обеспечивая бесперебойное и беспрерывное ведение передачи информации. Смелые и решительные действия рядового Динара Имангулова позволили группе тактического десанта выполнить задачу и выдавить врага с аэродрома».

ПОБЕДИЛ МАНЕВРОМ В ТАНКОВОМ БОЮ

Старший сержант Павел Малахов

«Экипаж танка под командованием старшего сержанта Павла Малахова действовал в составе охранения колонны, двигавшейся в заданный район. Продвигаясь по маршруту, Павел обнаружил группу националистов, вооруженных гранатометами, а также имеющих в распоряжении 2 танка Т-64. Завязался бой. Оценив тактическую обстановку, проявив смекалку, старший сержант Малахов приказал увести танк с линии огня в тыл, а после, с помощью стремительного обхода по левому флангу в тыл противника, смог нанести танкам противника огневое поражение, уничтожив их прицельным огнем. Дезорганизованные националисты, оставшись без поддержки танков, были уничтожены силами колонны. Благодаря умелым действиям старшего сержанта Павла Малахова удалось избежать потерь личного состава и техники в ходе движения и прибыть в заданный район своевременно и без потерь».

Старший сержант Павел Малахов

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

По словам Герасимова, выпускники академии обладают «глубокими знаниями военной теории, широким кругозором, аналитическими способностями, устойчивыми навыками управления войсками, что сегодня особенно актуально». И добавил, что «подготовка таких профессиональных кадров высшей военной квалификации основывается на эффективности и инновационности образовательного процесса, активности военно-научной работы, духовном совершенствовании обучаемых».

Всего из стен академии в пятницу выпустилось более 100 генералов и офицеров. И лучшие выпускники вместе с дипломами и знаками получили медали «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба».

Кстати, из академии также выпустились представители армий иностранных государств, с которыми РФ объединяют давняя дружба и многоплановое международное военное сотрудничество.