Ольга Бузова покинула Россию и в ближайшее время не собирается возвращаться

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова улетела из России и в ближайшее время не вернется в Москву. 36-летняя телеведущая сообщила, что уехала за рубеж на полтора месяца. Накануне отъезда звезда «Дома-2» интриговала поклонников и не рассказывала, куда именно она собирается отправиться. И вот теперь поющая телеведущая раскрыла интригу: она приехала в ЮАР.

Ольга снялась на фоне Кейптауна и заявила, что очень рада находиться в этом городе.

- Ну все, не могу больше сдерживать эмоции – я в Кейптауне, одной из столиц ЮАР, - рассказала Бузова в соцсетях. – Я так счастлива, что снова здесь, потому что это то место, знаете… Если побываешь однажды, обязательно возвращаешься. Наконец я вернулась, был такой сложный перелет, почти 20 часов.

Подписчики Ольги ничуть не удивились. Они давно подозревали, что телеведущая уехала на съемки очередного сезона телешоу «Звезды в Африке». Фолловеры настаивали, что певица снова будет вести реалити-шоу вместе со своим напарником Михаилом Галустяном. И не ошиблись.

Ольга прилетела в Кейптаун. Фото: соцсети.

Это уже третий сезон «Звезд в Африке», в котором снимается Ольга. Телеведущая опубликовала снимки в легких летних нарядах, но на самом деле в ЮАР сейчас зима. Температура днем не превышает плюс 18 градусов, а вечером опускается до плюс 12. Ольга, отправившись вечером на прогулку в легком мини-платьице, пожаловалась, что замерзла до мурашек.

Предыдущие два сезона шоу «Звезды в Африке» снимались в лагере среди джунглей ЮАР. Звезды жили в полевых условиях и проверяли себя на прочность. Им пришлось пройти немало испытаний – как физических, так и моральных. Если участник шоу понимает, что больше не в силах терпеть все происходящее, он может крикнуть: «Я звезда! Заберите меня отсюда!». И тогда он немедленно покидает шоу. В финале победитель получает денежный приз, который будут перечислен на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.