Анна Семенович показала фигуру в купальнике после липосакции

Анна Семенович отдыхает в Турции. Фото: соцсети.

Анна Семенович отправилась в отпуск. Певица выбрала для отдыха солнечную Турцию. Безмятежный релакс на Средиземном море настолько захватил артистку, что в итоге она сдала обратный билет и решила остаться на курорте еще на некоторое время. Певица остановилась в пятизвездочном отеле в Белеке и проводит время с друзьями.

- Здесь так прекрасно, что я решила продлить свой отдых, - призналась Семенович. – Приехала к друзьям в гости, у нас будет обширная семейная программа. Мы выбрали очень интересный отель в марокканском стиле. Чувствую себя Шахерезадой.

Анна делится на своей странице снимками на фоне моря и, конечно, фотографиями в купальнике. Фото: соцсети.

Анна делится на своей странице снимками на фоне моря и, конечно, фотографиями в купальнике. Недавно певица сделала липосакцию. По словам Семенович, никакие жесткие диеты не давали желаемого результата, поэтому она решила обратиться к пластическому хирургу. Врач откачал жир в нужных местах, убрав объем в области подбородка, живота и предплечий. Результатами липосакции Анна тут же похвасталась в соцсетях.

Певица, облаченная в слитный купальник и ярко-розовый топ, сфотографировалась на палубе яхты. Семенович томно смотрит в камеру, слегка изогнувшись, чтобы подчеркнуть шикарные бедра и тонкую талию.

Недавно певица сделала липосакцию. Фото: соцсети.

Артистка следит за своей внешностью и периодически проходит детокс-процедуры для похудения в клинике.

- Стараюсь ездить два раза в год. Я не люблю сидеть на жестких диетах, поэтому мне там нравится: прекрасные процедуры, массажи, бассейн, баня... Такой, знаете, легкий апгрейд за неделю. Это время для себя любимой: без телефона, соцсетей… Там я просто отдыхаю и кайфую от жизни. Стоит такое удовольствие недешево — чуть больше ста тысяч рублей за неделю, - сообщила как-то 44-летняя Семенович.

Результатами липосакции Анна тут же похвасталась в соцсетях. Фото: соцсети.

А вот увеличение груди, в котором Семенович всегда подозревают поклонники, она на самом деле не делала. Анна от природы обладательница натурального бюста шестого размера. В 2017 году Семенович призналась, что страдает от гигантомастии — это врожденная склонность к формированию гипертрофированно большой груди. Пышный бюст артистки, ставший ее визитной карточкой, доставляет ей немало мучений. Певица жалуется на боли в спине и носит специальные бюстгальтеры, распределяющие нагрузку. Несколько лет назад ей пришлось перенести операцию по уменьшению молочных желез.