Он всего на 13 лет младше: 59-летняя Деми Мур впервые опубликовала фото с новым бойфрендом

Деми Мур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весной этого года актриса Деми Мур начала встречаться с известным шеф-поваром Даниелем Хаммом. Пара впервые засветилась вместе на Парижской неделе моды. Влюбленные не раз появлялись вдвоем на публике, но до сих пор Деми не светила своего избранника. И вот теперь актриса решила порадовать поклонников первыми снимками с любимым. Мур опубликовала в социальных сетях кадры с Даниелем. Возлюбленные посетили финал Открытого чемпионата Франции по теннису. Судя по фото, они действительно счастливы вместе.

- Посещение дворца королей и королев… Листайте, чтобы увидеть королеву, - подписала фото Деми, запечатлев себя с Даниелем.

Актриса решила порадовать поклонников первыми снимками с любимым. Фото: соцсети.

Новый бойфренд актрисы моложе нее на 13 лет. Даниэль – швейцарец, он владеем собственным веганским рестораном, который получил пять звезд от одной из нью-йоркских газет. Звездный шеф-повар часто устраивает Деми романтические вечера и балует ее изысками блюдами.

Напомним, актриса трижды была замужем. Ее первым мужем стал рок-музыкант Фредди Мур, чью фамилию она носит до сих пор. Вторым супругом актрисы стал «Крепкий орешек» Брюс Уиллис. В браке у них родились три дочки – Румер, Скаут и Таллула. Но после 13 лет отношений супруги решили разойтись.

Возлюбленные посетили финал Открытого чемпионата Франции по теннису. Фото: соцсети.

В 2005 году Мур после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера. Он был младше ее на 15 лет. Их брак закончился громким скандалом – Эштон изменил ей. Бракоразводный процесс голливудской пары длился несколько лет.

Новый бойфренд актрисы моложе нее на 13 лет. Фото: соцсети.

За свою кинокарьеру Деми немало потрудилась над собственной внешностью. Хорошенькая от природы актриса с молодости совершенствовала то, что ей подарили папа и мама. Еще совсем юной Мур сделала ринопластику. Затем она неоднократно корректировала грудь, вставив импланты третьего размера. Ради фильма «Стриптиз» она сделала липосакцию и пластику ягодиц. С возрастом Деми прошла через несколько подтяжек кожи и даже решилась на пластику коленей – чтобы остановить процесс старения. Зато сейчас она выглядит просто потрясающе и гораздо моложе своих лет. Неудивительно, что все ее избранники младше Деми как минимум на 10 лет.