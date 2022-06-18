Составлен список человеческих имен, запрещенных в разных странах мира

Почти в каждой стране есть имена, назвать которыми ребенка вам просто не позволят
Фото: Артем КИЛЬКИН
В современном мире многое перемешалось – глобализация, иммиграция, переезды и прочее привели к тому, что среди жителей разных стран можно встретить совершенно непривычные и нетрадиционные для них имена.
Уже давно никого не удивишь Джоном на российской Кубани или Владимиром в американском Техасе. Причем вовсе не в семьях иммигрантов, а у рожденных в самых что ни на есть исконно местных ячейках общества.
Тем не менее, почти в каждой стране есть имена, назвать которыми ребенка вам просто не позволят. Некоторые из запретов вполне обоснованы, некоторые вызывают недоумение.
Изданием Silive.com был опубликован список наиболее ярких из «запретных» имен, с объяснениями - почему в конкретной стране или местности не удастся назвать ребенка именно так.
Мексика, штат Сонора: Фейсбук
Значение имени: социальная сеть.
Причина запрета: в этом мексиканском штате запрещены имена, «не имеющие смысла».
Мексика, штат Сонора: Гарри Поттер
Значение имени: имя связано с вымышленным волшебником из романов Роулинг.
Причина запрета: имя может вызвать издевательства над ребенком
Норвегия: Гешер
Значение имени: на иврите - мост.
Причина запрета: нет в списке одобренных правительством Норвегии имен.
Австралия, штат Виктория: Бог
Значение имени: всемогущее существо.
Причина запрета: имя явно связано с религией.
Австралия: Икея
Значение имени: сеть супермаркетов шведской мебели.
Причина запрета: не подходит для имени ребенка.
Австралия: iMac
Значение имени: настольный компьютер производства Apple.
Причина запрета: это предмет, а не имя человека.
Аргентина: Месси
Значение имени: фамилия легендарного футболиста Лионеля Месси.
Причина запрета: фамилии нельзя использовать в качестве имен.
Саудовская Аравия: Линда
Значение имени: мягкая, нежная, красивая.
Причина запрета: иностранное.
Саудовская Аравия: Амир
Значение имени: князь.
Причина запрета: саудитам нельзя давать своим детям имена, имеющие отношение к королевской семье.
Саудовская Аравия: Малек
Значение имени: король.
Причина запрета: имя зарезервировано исключительно для членов королевской семьи.
Великобритания: Цианид
Значение имени: смертельный яд.
Причина запрета: имя может нанести вред ребенку в будущем.
Германия: Усама бен Ладен
Значение имени: имя бывшего лидера «Аль-Каиды»*.
Причина запрета: оскорбительно.
Япония: Акума
Значение имени: дьявол.
Причина запрета: чтобы оградить ребенка от насмешек.
Германия, Малайзия, Мексика и Новая Зеландия: Адольф Гитлер.
Значение имени: имя лидера нацистской Германии.
Причина запрета: оскорбительно.
*- террористическая организация, запрещенная в РФ