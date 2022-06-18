Составлен список человеческих имен, запрещенных в разных странах мира

Почти в каждой стране есть имена, назвать которыми ребенка вам просто не позволят Фото: Артем КИЛЬКИН

В современном мире многое перемешалось – глобализация, иммиграция, переезды и прочее привели к тому, что среди жителей разных стран можно встретить совершенно непривычные и нетрадиционные для них имена.

Уже давно никого не удивишь Джоном на российской Кубани или Владимиром в американском Техасе. Причем вовсе не в семьях иммигрантов, а у рожденных в самых что ни на есть исконно местных ячейках общества.

Тем не менее, почти в каждой стране есть имена, назвать которыми ребенка вам просто не позволят. Некоторые из запретов вполне обоснованы, некоторые вызывают недоумение.

Изданием Silive.com был опубликован список наиболее ярких из «запретных» имен, с объяснениями - почему в конкретной стране или местности не удастся назвать ребенка именно так.

Мексика, штат Сонора: Фейсбук

Значение имени: социальная сеть.

Причина запрета: в этом мексиканском штате запрещены имена, «не имеющие смысла».

Мексика, штат Сонора: Гарри Поттер

Значение имени: имя связано с вымышленным волшебником из романов Роулинг.

Причина запрета: имя может вызвать издевательства над ребенком

Норвегия: Гешер

Значение имени: на иврите - мост.

Причина запрета: нет в списке одобренных правительством Норвегии имен.

Австралия, штат Виктория: Бог

Значение имени: всемогущее существо.

Причина запрета: имя явно связано с религией.

Австралия: Икея

Значение имени: сеть супермаркетов шведской мебели.

Причина запрета: не подходит для имени ребенка.

Австралия: iMac

Значение имени: настольный компьютер производства Apple.

Причина запрета: это предмет, а не имя человека.

Аргентина: Месси

Значение имени: фамилия легендарного футболиста Лионеля Месси.

Причина запрета: фамилии нельзя использовать в качестве имен.

Саудовская Аравия: Линда

Значение имени: мягкая, нежная, красивая.

Причина запрета: иностранное.

Саудовская Аравия: Амир

Значение имени: князь.

Причина запрета: саудитам нельзя давать своим детям имена, имеющие отношение к королевской семье.

Саудовская Аравия: Малек

Значение имени: король.

Причина запрета: имя зарезервировано исключительно для членов королевской семьи.

Великобритания: Цианид

Значение имени: смертельный яд.

Причина запрета: имя может нанести вред ребенку в будущем.

Германия: Усама бен Ладен

Значение имени: имя бывшего лидера «Аль-Каиды»*.

Причина запрета: оскорбительно.

Япония: Акума

Значение имени: дьявол.

Причина запрета: чтобы оградить ребенка от насмешек.

Германия, Малайзия, Мексика и Новая Зеландия: Адольф Гитлер.

Значение имени: имя лидера нацистской Германии.

Причина запрета: оскорбительно.

*- террористическая организация, запрещенная в РФ