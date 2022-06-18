Трамп озвучил зловещий прогноз о будущем мира

Не преминул Трамп напомнить и о том, что Америка тратит на Украину колоссальные суммы Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действия его политических оппонентов, находящихся у руля страны, в связи с ситуацией вокруг Украины вполне способны привести к новой мировой войне.

– Возможно, это приведет к Третьей мировой войне из-за того, как мы управляемся с этим, – заявил своим сторонникам в Теннесси экс-глава Белого дома.

И, конечно же, не забыл упомянуть, что если бы он остался у руля страны, то такой ситуации не произошло бы вовсе.

Складывается впечатление, что на военной спецоперации России на Украине не пиарится лишь ленивый, рассказывая потенциальным избирателям, что именно он способен разрешить ситуацию – чего стоили одни звонки французского лидера Эмманюэля Макрона президенту России Владимиру Путину накануне выборов во Франции.

Не преминул Трамп напомнить и о том, что Америка тратит на Украину колоссальные суммы, в то время как Европа финансово почти не участвует в поддержке Украины.

Впрочем, согласно опросам, если ситуация в США не изменится, то у Трампа действительно есть все шансы победить на выборах в 2024 году – уровень поддержки действующего президента Джо Байдена скатился до рекордно низких показателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хиллари Клинтон заявила, что США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа президентом

Своим мнением она поделилась с изданием Financial Times (подробнее)