На случай апокалипсиса на Шпицбергене сохранят коллекцию мировой музыки

Находиться кварцевые пластины будут в так называемом Хранилище судного дня Фото: EAST NEWS

Инженеры компании Elire Group вместе с представителями Microsoft приступили к записи выдающихся музыкальных произведений на специальные кварцевые пластины, способные пережить мировую катастрофу.

Для записи выбрана перспективная технология Project Silica, которая позволяет записывать данные с помощью лазера на кварцевые пластины. Каждая пластина размером 75х75х2 миллиметра способна хранить до 100 гигабайт данных и может без труда пережить даже ядерную войну.

По утверждениям ученых, пластину с данными крайне трудно повредить, а на записанные на ней, вернее – в ней, данные не влияют никакие виды излучений.

– Пластину можно запекать, кипятить, чистить, заливать водой, подвергать электромагнитным импульсам и другими способами пытаться повредить, но это не повлияет на записанные данные, – рассказали в пресс-службе проекта.

Правда, ученым еще предстоит разобрать с самой технологией и выяснить, как будут храниться и извлекаться музыкальные данные. Но чисто теоретически кварцевые пластины позволят сберечь музыку в течение тысяч лет.

Первые записи планируется сделать уже в следующем году, а дальше (видимо, до самой катастрофы) хранилище ежегодно будет пополняться десятками миллионов гигабайт информации.

Находиться кварцевые пластины будут в так называемом Хранилище судного дня – тоннеля, расположенного на глубине 120 метров на норвежском острове Шпицберген. По мнению ученых, именно здесь существуют наибольшие шансы уцелеть во время мировой катастрофы.

На данный момент в хранилище находятся образцы более 145 тысяч видов растений, собранных со всего мира – слабая тектоническая активность и вечная мерзлота позволяют надеяться, что даже после исчезновения с лица земли всего живого, семена растений останутся невредимыми и послужат будущей цивилизации.

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