Слова Путина о Байдене взорвали соцсети в США

Байден, как он решил, нашел причины наибольшей за последние 40 лет инфляции в США Фото: REUTERS

Ответ президента России Владимира Путина американскому лидеру Джо Байдену, прозвучавший в рамках Петербургского международного экономического форума, вызвал небывалый ажиотаж со стороны пользователей соцсетей.

Началось все с того, что Байден, как он решил, нашел причины наибольшей за последние 40 лет инфляции в США: по мнению главы Белого дома это «путинское повышение цен».

В ответ на это российский президент сказал, что поверить в подобное объяснение могут лишь безграмотные люди.

– Концепция «путинской инфляции» на Западе рассчитана на тех, кто не умеет читать и писать, – прокомментировал заявление Байдена Путин.

Именно эта фраза и вызвала оживление среди американских пользователей социальных сетей, большинство из которых с российским лидером согласились.

– То есть практически на всех либеральных западников.

– Я называю их неграмотными. Путин не ошибается.

– Путин чертовски прав.

– Он только что описал четверть населения Америки.

– К сожалению, есть много образованных неграмотных людей, которые считают, что Путин вызвал все проблемы.

– Он прав, ты знаешь.

– Он имел в виду демократов.

– Камала не умеет читать. Байден: не умеет писать без плагиата. Да, всё сходится.

Не удержался от комментария и популярный телеведущий Fox News Такер Карлсон, назвав слова Байдена о «путинском росте цен» тупой пропагандой.

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