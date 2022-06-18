Зеленский хочет пополнить армию Украины с помощью России

Это решение Зеленского надо рассматривать исключительно в рамках внутриукраинской политики Фото: REUTERS

Зеленский вчера сообщил, что он все-таки решился и смог – Украина вводит визы для граждан России. Премьер-министр Незалежной Шмыгаль отрапортовал, что визы будут введены с первого июля.

Бред, скажете вы? Какие могут визу между странами, которые находятся в стадии "горячего конфликта", кто займется их оформлением, если дипломатические отношения между этими двумя субъектами международных отношений разорваны и не существуют? И еще десятки, десятки вопросов. "Комсомолка" не раз уже обращалась к этой теме и подробно разбирала ситуацию.

Но, подождите, не горячитесь. Это решение Зеленского надо рассматривать исключительно в рамках внутриукраинской политики. Помните, как недавно замминистра обороны Украины Ганна Маляр пообещала, что Украина мобилизует сотни тысяч новых бойцов в ВСУ. А соратник Зеленского по "Кварталу-95" Евгений Кошевой практически сразу на вопрос журналистов ответил, что он в армию и на фронт не собирается, потому что там его убить могут. Примерно, как каждого из тех 500 украинцев, которые ежедневно "могилизируются", по версии главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. А тут еще и Минобороны Украины заявило, что ВСУ потеряли около половины своих вооружений в боях, и это еще очень сильно заниженные цифры от Минобороны Украины (наверное, из-за врожденной скромности), которые в Киеве уже не могли не признать.

Если учесть, что большинство военнообязанных мужчин на Украине солидарны в этом вопросе с Евгением Кошевым, а не с Ганной Маляр, и приступили к регулярным тренировкам в беге на спринтерские дистанции при виде людей в военной форме и с бумажками в руках, то возникает закономерный вопрос, а откуда брать эти новые сотни тысяч тушек "пушечного мяса"?

И Зеленскому показалось, что он нашел ответ на него. Международные отношения – такая вещь, в которой один из главных принципов – это зеркальность действий. Сделали тебе хорошо, и ты в ответ приятное, сделали плохо – тогда получи в ответ, фашист проклятый. И, по обычной логике, Москва в ответ должна бы объявить визовый режим и для граждан Украины. То есть все, кто не будет иметь визы на момент вступления такого решения в силу, должны быть российскими властями депортированы из страны. а по ту сторону границы в таком случае эти сотни тысяч здоровых мужчин должны были бы ждать конвои с оружием и горы амуниции с оружием. Из-за границы, так сказать – и на фронт. Вот только логика эта не работает в нынешних условиях.

Зеркальность – это обычный ответ, но вовсе не обязательное действие. В Москве уже ответили, что никаких ответных действий Россия предпринимать не намерена, а это значит, что никаких виз для украинцев не будет. Об этом заявил, например, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. К тому же сама такая постановка вопроса смешна, поскольку в России больше миллиона только лишь беженцев из Украины. Да и никакой официальной границы между Россией и Украиной сейчас нет. Освобожденные территории – это еще не Россия, но уже не Украина. В реальности такое решение Зеленского приведет лишь к тому, что большая часть украинских граждан в России бросится немедленно писать заявления с просьбой о выдаче им российского паспорта. Так что, введение виз с Россией – это не что иное, как обычная пиаровская акция Зеленского, призванная подчеркнуть его решимость и бескомпромиссность. Правда, от них придется все же пострадать гражданам России. Но исключительно тем, кто переехал в Незалежную, кто оттуда поливает дерьмом русских, изо всех сил пытаясь стать для свидомитов своими. Самые умные, конечно, предпочитают делать это с территории других стран, а не Украины, но среди этой публики хватает и тупых.

Понимая это, в Киеве в реальности хотят решить проблемы с мобилизацией переходом в последующую "могилизацию" по иному методу. Заграница им поможет, но не та, которая неправильная и вражеская Россия, а правильная европейская. И министр обороны Алексей Резников обратился с письменной просьбой к главе МИД Украины Дмитро Кулебе с просьбой обязать сотрудников дипломатического корпуса включиться в процесс пополнения ВСУ "для решения проблем с комплектованием войсковых соединений и частей". Не самим собой, конечно же, а организацией работы с западными союзниками. И вот уже сам Дмитро Кулеба обратился к польскому коллеге Збигневу Рау с просьбой выслать на Украину всех граждан Незалежной мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку они срочно нужны в своей стране. А то, дескать, на Украине уже на фронт отправлять некого.

Паны вряд ли будут возражать и хлопов до хаты отправят.

Ну, в самом деле, не друзей же Зеленского в окопы гнать.

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