Жена запретила Байдену общаться с журналистами

Когда в разговоре что-то пошло не так, Джилл вовремя спохватилась. И попросту увела супруга Фото: REUTERS

Первая леди и супруга президента США Джилл Байден, уже не в первый раз проявляет политическую волю, вовремя спасая своего мужа в неловких ситуациях. Женщина напрямую координирует поведение мужа. чтобы он в очередной раз не опозорился или не сказал лишнего перед прессой. На этот раз он решила прекратить его общение с журналистами, которое глава Белого дома начал, стоя на лужайке перед своей резиденцией. Когда в разговоре что-то пошло не так, Джилл вовремя спохватилась. И попросту увела супруга под ручку, запретив ему общаться с прессой.

До эскапады супруги Байден достаточно внятно отвечал на вопросы сотрудников СМИ. Но первой леди то ли что-то не понравилось в этой импровизированной пресс-конференции. Можно, конечно, предположить, что первая леди просто очень торопилась и решила, что государственные дела могут подождать...но это вряд ли. В результате, Джилл Байден не нашла ничего лучшего, как подойти к собравшимся и безапелляционно заявить – «нам пора». Сразу после этого она взяла мужа под руку и увела его с лужайки.

Напомним, что несколькими неделями ранее Джилл Байден также вмешалась в ситуацию, когда президент США общался с народом. После своего выступления перед сторонниками Демократической партии Джо Байден вдруг растерялся. Жена тут же начала подсказывать ему, что правильнее всего будет помахать рукой публике, что президент США и начал делать.

Эти странные указания, адресованные главе государства, попали в объективы телекамер и мгновенно стали объектом многочисленных насмешек. Новый инцидент с участием Джилл Байден также был запечатлен на видео и уже повеселил пользователей Интернета.

Впрочем, такое своевольное поведение супруги главы Белого дома можно понять иначе – возможно женщину попросили следить за высказываниями мужа. Ведь не секрет, что многие в США и в Европе начали сомневаться в здоровье Байдена. Опытные врачи даже предполагают, что у президента налицо признаки деменции. Именно поэтому Джилл Байден попросту может спасать политическую честь Соединенных штатов.

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