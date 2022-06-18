Как сохранить свои деньги: что будет с процентами по вкладам, кредитам и ипотеке

Чем дешевле займы, тем больше спрос на кредиты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ключевая ставка вернулась туда, откуда пришла: в начале июня ЦБ понизил ее с 11% до 9,5% годовых. Ключевая ставка – очень важный показатель, именно она определяет процент, под который Центробанк кредитует коммерческие банки. И чем она ниже, тем ниже процент, под который банки готовы выдавать кредиты нам с вами и организациям. Причины понижения ставки понятны. Ситуация на финансовых рынках успокоилась. Отток вкладов приостановился. Инфляция – тоже. Теперь главная задача – раскочегарить экономический рост. А без низких ставок по кредитам, которые напрямую зависят от ключевой ставки, добиться этого невозможно.

НАШЕ СПАСЕНИЕ – НИЗКИЕ СТАВКИ

В начале марта Центробанку пришлось резко поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Это требовалось, чтобы сбить волну паники среди населения, которое за несколько рабочих дней вынесло из банков два триллиона рублей. Высокие ставки по вкладам стимулировали людей вернуть деньги в банки. После этого ЦБ несколько раз снижал ключевую ставку, а сейчас и вовсе вернул ее на докризисный уровень. Теперь задача правительства – повышать потребительскую активность за счет более низких ставок по кредитам.

Чем дешевле займы для бизнеса и людей, тем больше спрос на кредиты. Поэтому низкие ставки – стимул для развития экономики. Именно поэтому в последние 10 лет США и Евросоюз держали ставки вообще на нуле. Это позволяло гражданам и бизнесу легко брать деньги в долг. В таких условиях проще брать ипотеку, затевать новый бизнес-проект. Как результат – растет активность в экономике, которая тянет за собой и потребительский спрос. В нашем Центробанке сейчас считают идеальной ключевую ставку в 4% годовых – это некий баланс, к которому стремятся в ЦБ.

ОДНОЗНАЧНЫЙ ПРОЦЕНТ

Ключевая ставка влияет почти на все традиционные банковские продукты. Изменения по вкладам происходят быстрее всего. Ставки по ним уже в конце мая были ниже 10% годовых (подробнее – см. графику). Банки стали понижать их заблаговременно, понимая логику решений ЦБ.

- Снижение ключевой ставки было ожидаемо рынком, - заявил «КП» Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Мосбиржи.

По его словам, ставки продолжат снижаться, и до конца июня они могут упасть в среднем с 9% до 7,5 – 8% годовых. Это ожидаемый уровень ключевой ставки на конец этого года. Такой прогноз на форуме в Санкт-Петербурге озвучил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

СТАВКИ НЕ СПЕШАТ ОПУСКАТЬСЯ

А вот проценты по кредитам, даже несмотря на уменьшение ключевой ставки, банки снижать не торопятся – этот процесс идет гораздо медленнее. Выдача всех видов кредитов в последние месяцы упала в разы. Брать ипотеку или потребительские займы по нынешним ставкам мало кто хочет. Спрос формируют только льготные программы, частично субсидируемые из бюджета. Но надежда на то, что кредиты станут доступнее, все-таки есть.

- По кредитам также можно ожидать снижения ставок, хотя они в меньшей степени зависят от ключевой ставки. Средняя ставка по потребительским кредитам в топ-20 банков по состоянию на 9 июня составила 23,61% годовых. Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели - 24,90%, по залоговым кредитам - 19,78%, - объясняет Игорь Алутин.

Ипотека реагирует быстрее. К примеру, Сбербанк опустил ставки по жилищным займам до 10,5% годовых. Тем не менее спрос на них остается невысоким. В условиях неопределенности заемщики тоже не спешат брать на себя долгосрочные обязательства. И плюс ко всему ждут, когда ставки опустятся еще ниже.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как менялись ставки по вкладам в этом году (% годовых)

Январь 7,8%

Февраль 8,6%

Март 18,6%

Апрель 13%

Май 9,8%

По данным ЦБ на конец каждого месяца.

Сколько денег россияне хранят в банках (трлн рублей)

Январь 34,7

Февраль 34,2

Март 33,5

Апрель 33,3

Май 33,6

P.S. Для сравнения, общий объем задолженности на треть меньше – около 25 трлн рублей.

По данным ЦБ на начало каждого месяца.

КСТАТИ

Хранить валюту стало накладно

Банки один за другим стали вводить комиссии за хранение иностранной валюты. Ограничения касаются, как правило, счетов в долларах и евро, а также британских фунтах стерлингов и швейцарских франках. Условия в разных банках отличаются. Как по минимальной необлагаемой сумме, так и по проценту, который придется платить клиентам за обслуживание их валютных счетов.

Напомним, до 9 сентября в России действуют валютные ограничения. По ним любой клиент банка может снять со своих счетов не более 10 тысяч долларов или евро в наличном виде (в том случае, если эти деньги лежали на счете до 9 марта этого года). Если сумма нужна больше, то все что сверху – банк выдаст не в иностранной валюте, а в рублях.

В этих условиях эксперты рекомендуют переводить безналичные валютные накопления (если они есть) в другие формы сбережений. Среди вариантов: золото, другие валюты (например, китайский юань или гонконгский доллар), ценные бумаги (но только российских компаний). Чтобы сократить издержки до минимума, валюту лучше продавать через брокерский счет. Тогда комиссии будут в разы ниже, чем если использовать банковский курс обмена.

Как объясняют в банках, комиссии по валютным счетам – вынужденная мера. Мол, есть риски, что эти накопления будут заморожены на счетах в иностранных банках-корреспондентах. Поэтому банки тем самым снижают свои валютные позиции. Но в ЦБ считают, что банки не должны перекладывать свою головную боль на плечи клиентов.

- Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей. По мнению Банка России, недопустимо взимание с клиентов комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке, без получения согласия клиента на применение новых тарифов, - объяснили в ЦБ.

Регулятор отправил банкам информационное письмо. В случае неповиновения ЦБ будет принимать меры и выходить с проверками.

БДИ!

Запрети себе сам

Отличное предложение для тех, кто не может обойтись без кредитов. Или тех, кто боится утечки собственных персональных данных. Нередки случаи, когда мошенники вступали в сговор с банковскими менеджерами и оформляли кредиты на утерянные паспорта. В итоге ничего не подозревавшие люди были вынуждены доказывать, что ничего не брали в долг и никому не обязаны возвращать проценты, пени и штрафы.

Новый механизм придумали в Центробанке. По нему человек может сам себе запретить получение тех или иных кредитов. Как считают в ЦБ, это снизит риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии паспортов, логины, пароли.

- Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика, не запретил ли он выдачу себе кредитов. И если, несмотря на то, что этот запрет действует, банк все равно выдаст деньги, он не сможет потом требовать погашения долга, - пояснил Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или на отдельные виды кредитов и займов.

- При желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз, в зависимости от жизненной ситуации. Достаточно обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через портал госуслуг), банк или МФО, - рассказал Алексей Луковников, директор Департамента управления данными Банка России.

ЦБ уже подготовил законодательные предложения на этот счет.

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