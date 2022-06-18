«Сэкономит бизнес - сэкономит государство»: Как отказ от проверок бизнеса повлияет на экономику

Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров Фото: ТАСС

Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума призвал отказаться от проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.

- Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед - на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда, - отметил президент Владимир Путин.

Данной меры предпринимательское сообщество ждало давно. Об этом в частности писал в своей книге «Бизнес и власть: уроки новейшей истории» об отношениях власти и бизнеса в новейшей истории премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров. Презентация также проходила на полях ПМЭФ.

"Система требует дальнейшей донастройки. Базово, мы должны прийти к тому, что любая проверка проводится не отчетности ради, а лишь при необходимости. А наказание — применяется в случае, когда нарушение несет риски для жизни и здоровья людей или снижает качество поставляемых на рынок товаров и услуг", - писал Назаров.

- Более того, список требований к бизнесу должен быть разделен по отраслям для конкретных предприятий и умещаться в одну брошюру-памятку, так называемый гайдлайн. Сверяя свою компанию по этому листу, предприниматель сможет заранее прогнозировать и устранять все возможные нарушения. Ему больше не придется держать целый штат бухгалтеров и юристов, которые только и делают, что готовят отчетность для инспекторов разных органов, - пояснял Андрей Назаров.

"Сэкономит бизнес – сэкономит государство. Причем немало. Ущерб, который наносит избыточный контроль эксперты приравнивают к 1,5% ВВП, а бизнес-сообщества говорят даже о 7%. Сумма существенная и предприятиям для дальнейшего развития она бы явно не помешала", - отмечал Андрей Назаров.

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