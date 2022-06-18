Евросоюз обманул Грузию, разочаровавшись в недостатке русофобии в Тбилиси

Все заклинания и возмущения премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили не помогли Фото: REUTERS

Как и ожидалось, Еврокомиссия не рекомендовала предоставлять Грузии статут кандидата в члены Евросоюза. Все заклинания и возмущения премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили не помогли. Украине рекомендовали такой статус дать без всяких условий, Молдавии выставили ряд претензий, но морковки не лишили, а Грузии дали от ворот поворот. И совершенно зря Гарибашвили сравнивал положение дел в Грузии, Молдавии и на Украине. Потому что причина произошедшего не в состоянии демократии и количестве проведенных реформ, а в отношении к России.

В общем-то, статус кандидата в члены ЕС, кроме призрачных надежд сменить его на статус члена, ничего ни одной стране еще не дал. Скорее, наоборот, не предоставив никаких прав, он наложил на страны кандидаты кучу обязанностей и ограничений, вызванных необходимостью следовать рекомендациям Брюсселя, играющим для этих "недочленов" роль закона, доминирующего над национальным законодательством. По сути, речь об отказе от собственного суверенитета в угоду совершенно чужим и посторонним "дядькам и теткам". Но даже и этого "призрака Европы" Тбилиси лишили на годы.

И это после того, как все время, начиная с прихода к власти Михаила Саакашвили, Запад все время давил на Тбилиси обещаниями евроатлантической интеграции. В Брюсселе морщили лбы в потугах, что бы еще такого придумать для грузин, настаивали на дальнейшей демократизации , повышении эффективности госуправления, борьбе с коррупцией, на деле сводя все эти требования исключительно к закупкам непосильных для местной экономики западных вооружений. Но манили именно что морковкой. О вступлении в НАТО речь давно уже не идет, альянс сконцентрирован на украинском кризисе и наращивании своего присутствия в Центральной и Восточной Европе. А ЕС прокатил и с эфемерным статусом кандидата.

И всем понятно, что это наказание со стороны Европы за то, что Грузия не включилась в русофобский хор, сохранила свою суверенную позицию и не стала вводить антироссийские санкции. Воюющей Украине готовы дать его без всяких условий, хотя Киев предпринимает такие шаги в отношении свободы слова, частной собственности и прочих основополагающих узлов "цивилизованного" мира, что у большевиков в могилах зубы от зависти сводит. ЕС практически признался в том, что главный критерий для вступления в Евросоюз (даже на таком этапе "предварительных ласк") не просто политическая благонадежность, а русофобия. Чем она махровее, тем больше шансов.

Примечательно, что такое кардинальное изменение в отношении ЕС к Грузии случилось именно после того, как Тбилиси начал проводить более взвешенную политику в отношениях с Россией, стараясь выстроить баланс из возможных вариантов. Но недовольны не только в европейских столицах, и в самой Грузии. Недовольно откровенно прозападное "Единое национальное движение", созданное Саакашвили, недовольны многочисленные структуры Сороса и остальные западные НКО, до сих пор чувствующие себя в Грузии, как рыба в воде, все эти USAID, "Открытое общество Грузия", "Институт свободы", "Кавказский институт мира и демократии", вложившие в антироссийскую политику Тбилиси сотни миллионов долларов. Все вместе они организуют уличные акции протеста, при этом регулярно подворовывая из предоставляемых финансовых на личную безбедную жизнь. Но Запад смотрит на это подворовывание сквозь пальцы, продолжая возлагать на сии "институты гражданского общества", как и на так называемый "Грузинский легион", который сейчас воюет в Незалежной. Главарь последнего Мамука Мамулашвили, кстати, недавно дал интервью британской Independent, в котором сообщил, что на Украине воюет более 20 тысяч иностранных наемников, и больше всего их приехало якобы из Грузии.

Приврал, конечно, Минобороны России буквально вчера озвучило эти цифры. Из Грузии действительно приехали 355 наемников, но 120 из них уже уничтожено, а 90 выехали за пределы Украины. Казалось бы, не так уж много, но стоит учитывать, что все эти люди с реальным боевым опытом, не боящиеся пролить кровь, и Запад, вполне вероятно, намерен их использовать опорой в планируемой им смене власти в Тбилиси.

При этом, Запад ничем не помог грузинской экономике, которая так и не вышла из кризиса. Вместо этого ЕС все время обещал, что заклинания про реформы сами по себе должны сотворить чудо. Впрочем, Евросоюзу сейчас также не до Грузии: политическое единство этого международного союза вызывает все больше вопросов из-за обострившихся претензий стран друг к другу, а в экономике полным-полно разочарований и еще более тревожных ожиданий. На фоне этого беспрецедентного санкционного давления российская экономика демонстрирует удивительную стабильность, а российское руководство гарантирует свои обязательства в рамках ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

Скажем даже больше, Россия, как всегда заявляла и не отказывается от своих слов и сейчас, готова к нормализации отношений с Тбилиси, восстановление которых могло бы нормализовать экономическую ситуацию и в грузинской экономике и дать ей стимулы для развития. Несмотря на русофобские проявления во внешней политике, которые продолжают иметь место, у России и Грузии много общего – это и приверженность к традиционным консервативным и христианским ценностям, о чем, например, постоянно напоминают иерархи Грузинской православной церкви во главе с Католикосом-Патриархом Илией II. Благо, накал антироссийской истории в какой-то степени в Грузии сейчас снизился. Поспособствовал этому и сам Киев, постоянно обвиняющий Тбилиси в разного рода грехах и "преступлениях" против Украины.

Сейчас именно от Тбилиси зависит, выберется ли Грузия из евроатлантической ловушки, в которую ее загнал Запад вместе с прозападными политическими силами в самой стране. ЕС, чья главная задача – провоцировать постоянное противостояние третьих стран с Москвой, сделал для прозрения и настоящего освобождения Грузии из этой ловушки все, что только мог. Осталось лишь ввести санкции против самого Тбилиси за "недостаток русофобии". Но и этого, судя по развитию событий, осталось ждать не так уж долго. Право на ответное слово предоставляется Грузии.

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