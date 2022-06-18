Великобритания возмутилась действиями суда, игнорирующего иски России и жителей Донбасса

Москва, по решению ЕСПЧ обязана предоставить наемникам все необходимые лекарства и медицинскую помощь Фото: Иван ЖИЛЯК

Европейский суд по правам человека потребовал 17-го июня от России, чтобы Москва обеспечила неприменение смертной казни в ДНР к марокканскому наемнику Брагиму Саадуну, которого приговорили в Донецке к этой исключительной мере наказания. Более того, Москва, по решению ЕСПЧ обязана предоставить наемнику все необходимые лекарства и медицинскую помощь.

Нет, в том, что, если он нуждается в лечении, его сначала вылечат, сомнений нет. как и в том, что потом расстреляют, если приговор не будет заменен помилованием и пожизненным заключением. Но факт сам по себе примечательный. Непонятно лишь, всеобщая деградация и не профессионализм докатились уже и до юристов и судей и ЕСПЧ, или же это новая попытка политического давления? Скорее, все-таки второе. Потому что в ЕСПЧ не могут не знать, что вынесенные после 15-го марта решения ЕСПЧ не имеют никакой юридической силы. О чем соответствующие законодательные акты подписал Владимир Путин. Не говоря уже о том, что ДНР вместе с ЛНР для Европы и того же ЕСПЧ не существуют не только потому, что их в том мире не признают, но и по той причине, что обе республики не подписывали ни одного документа о признании юрисдикции ЕСПЧ на их территории.

Можно сказать, что в Европах берега попутали, если бы не одно "но". Вернее, много этих самых "Но", если посмотреть на историю решений международных судов, посредством которых Запад приватизировал для себя исключительное право на правосудие. И речь тут не только про ЕСПЧ, но и про МУС (Международный уголовный суд) и МС ООН (Международный суд ООН).

Вот, например, МУС. В 2016-м он начал рассматривать преступления, якобы совершенные югоосетинскими ополченцами и российскими военными, но он же не стал рассматривать ранее (и позже) ни одного задокументированного факта целенаправленного убийствами грузинскими военными осетин в августе 2008-го.

Тем же ЕСПЧ в 2013-го по 2020-й годы были оставлены без внимания более 7350 жалоб жителей ДНР и ЛНР. А 370 индивидуальных жалоб жителей Юной Осетии на Грузию по делу о нарушении прав человека в ходе войны 2008-го года в марте этого года были признаны "неприемлемыми".

Не лучше выступает и МС ООН. 26-го февраля нынешнего года он принял к производству иск Украины к Российской Федерации, который выходит за рамки его официально определенной компетенции. Судьи МС ООН наплевали на Конвенцию ООН 1948 года, по которой вопросы межгосударственного вооруженного противостояния не регулируются Конвенцией о предупреждении геноцида и наказании за него, но основании которой МС ООН и действует.

Еще более примечательна история с попыткой привлечения МУС военнослужащих США к ответственности за военные преступления. Стоило лишь заикнуться об этом, как Вашингтон предупредил, что в случае принятия и рассмотрения такого иска США введут санкции против судей МУС и прочего обслуживающего персонала. И что же МУС? Возмутился? Воззвал к Фемиде? Может, пригрозил в ответ сам санкциями или судебным процессом за попытку оказания давления на него заинтересованной стороной? Как бы не так. Главный прокурор МУС британский юрист Карим Ахмад Хан в октябре 2021-го отказался расследовать преступления американских военных в Афганистане. А доказательная база там была – мечта прокурора.

Самое интересное, что в самой Европе, если их что-то не устраивает, привыкли уже плевать на тот же ЕСПЧ с высокой колокольни. Например, того же Тауэра, если она там есть. Глава МВД Великобритании Прити Пател раскритиковала Европейский суд по правам человека за попытку помешать депортации нелегальных мигрантов в Руанду, заявив, что ЕСПЧ непрозрачен и политизирован.

Что уж говорить нам, если практически все решения этих международных как бы правосудных структур сконцентрированы на производстве практически только по искам против России, а выносимые ими решения не просто политически ангажированы, но и имеют явно антироссийский характер. О какой объективности и о каком правосудии тут можно говорить, если из каждого даже не второго, а из каждого первого торчат политические ослиные уши.

Но для устойчивости своего существования и обеспечения права, в том числе, и тех же прав человека, миру необходимы такие структуры. Так почему бы после отказа от признания вышеупомянутых структур России не заняться их созданием. Например, Евразийского международного суда. Который, право слово, будет востребован для защиты прав человека не только в России, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Абхазии, но и в других странах, по меньшей мере, Евразии, а, вполне вероятно, и на других континентах.