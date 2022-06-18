«Больше победителей – больше радости»: как рост тревожности отражается на рынке лотерей?

Екатерина Тутон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ «БОЛЬШОГО СПОРТЛОТО» - 300 МИЛЛИОНОВ

- Екатерина, как в нынешних условиях чувствует себя лотерейная индустрия?

- Существует заблуждение, что когда происходят разные сложные события, то люди начинают активнее покупать лотерейные билеты. На самом деле, это не так. Лотерея – это развлечение. Люди обычно развлекаются тогда, когда у них все хорошо, когда все спокойно, когда они немножко заскучали... Как мы сегодня видим, лотереи стали привычным развлечением для россиян, особенно если мы говорим про цифровое потребление. Сегодня мы конкурируем в кошельке потребителя с онлайн-кинотеатрами, компьютерными играми и играми в мобильных приложениях. Тренд на приобретение электронных лотерейных билетов сохраняется, доля их в продажах растет. При этом и типографские билеты тоже продаются, они распространяются более чем в ста тысячах точках продаж в 85 федеральных субъектах Российской Федерации, а получить выигрыш можно в 45 тысячах точках.

- Интересная история: недавно появилась новая лотерея «Большое Спортлото». Много ли людей уже приняли в ней участие?

- Мы надеемся, что это будет наша новый флагманский продукт. У «Спортлото» большая история. 70% населения в Советском Союзе знали и любили «Спортлото».

- У меня папа регулярно в него играл...

- Все знали замечательный фильм, мемы первые, песни, все, что с этим связано. Но в нашей линейке лотерей до сих пор большей популярностью пользовалось «Русское лото». Это чисто российское изобретение, такой лотереи с бочонками нет нигде в мире, и она по популярности была на первом месте. Но мы надеемся, что «Большое Спортлото» станет вторым флагманом. Чем оно интересно? У него повышенный призовой фонд, то есть, главный приз – 300 миллионов рублей. Еще несколько категорий призов и повышенный в целом призовой фонд - выше, чем призовой фонд во многих лотереях. Так что он должен приносить больше выигрышей, больше должно быть победителей и, соответственно, больше радости.

ПОД КОНТРОЛЕМ ФНС

- Как государство контролирует вашу деятельность?

- Доверие – ключевая вещь. Понятно, что, не доверяя процессу проведения лотерей, покупать лотерейные билеты никто не станет. Напомню, что с 2014 года все лотереи в стране государственные, организатором лотерей является министерство спорта и министерство финансов, все проходит под контролем Федеральной налоговой службы. Она контролирует и проведение, и выплату выигрышей. Крупнейший оператор лотереи ГСЛ входит в онлайн налоговый мониторинг. Компания «ТК Центр», которая является владельцем бренда «Столото», тоже входит в онлайн налоговый мониторинг.

Расскажу, если позволите, немного про то, как все происходит в онлайне. Это удивительный, интересный и очень сложный IT-процесс. Каждый раз, когда покупаете лотерейный билет на кассе, вы получаете обязательно фискальный чек и все фискальные данные поступают в базу ФНС. То есть, в этот момент регистрируется продажа лотерейного билета. Этоодна из точек контроля. Дальше при продаже лотерейного билета те же самые данные вместе с игровой комбинацией, которую вы выбрали, уходят в лотерейную систему, которая стоит в Минфине и Минспорта. Она учитывает все проданные билеты и гарантирует, что только проданные билеты могут принять участие в розыгрыше, потому что именно от проданных билетов формируется призовой фонд - от 50 до 70%. Потому что в рамках нашего законодательства, чем лотерея отличается от азартных игр? Тем, что призовой фонд обязательно разыгрывается и, если, например, в течение года он накоплен, но не был снят (суперприз или джекпот), он обязательно принудительно разыгрывается по итогам года. В то время, как в азартных играх, если никто не выиграл, весь выигрыш достается организатору.

ФНС проверяет как происходят выплаты выигрышей, как происходит учет и контроль протоколов проведения розыгрышей. Точно так же контролируются ежеквартальные перечисления целевых отчислений, которые по итогам 2021 года от распространения билетов под брендом «Столото» составили 2,6 миллиардов. А общие отчисления – налоги, сборы и целевые отчисления от распространения билетов государственных лотерей в 2021 году составили 7,5 миллиардов! Для сравнения. Известно, что государство потратило на поездку олимпийской сборной на Олимпиаду 7 миллиардов рублей. Еще 400 миллионов были потрачены на антиковидные меры. То есть, в общей сложности это составило 7,4 миллиарда. Так вот, за 2021 год отчисления от лотерейной деятельности составили 7,5.

ПРАВИЛА ЦИФРОВОЙ ГИГИЕНЫ

- В Советские времена средства от Спортлото шли на развитие спорта: строились те же стадионы при подготовке к Олимпиаде 1980 года и другие проекты… Получается, сейчас средства от лотерей тоже идут на финансирование спорта?

- Совершенно верно. Это прописано в 138-м федеральном законе о лотереях. Все лотереи в нашей стране проводятся с целью пополнения федерального бюджета и идут на цели финансирования спорта, специальных мероприятий по развитию спорта, поддержку олимпийской сборной и спорта высших достижений.

- Насколько высока сейчас активность мошенников, которые пытаются мимикрировать под гослотереи?

- Вы знаете, безопасность участников лотерей для нас стоит, конечно, во главе угла. Потому что это ключевое и базовое правило безопасности. Например, все данные наших участников российских пользователей всегда хранились только на российских серверах, никогда не было никакой трансграничной передачи данных. Мониторинг совместно с нашими партнерами по кибербезопасности, правоохранительными органами, мониторинг мошеннических ресурсов идет круглосуточно 365 дней в году.

Конечно же, нужно помнить и самим участникам правила цифровой гигиены. Не раскрывать свои персональные данные, следить, с каких ресурсов вам присылают смс или приходят емейлы, потому что отличаться может один символ, а вы будете думать, что это официальный источник. Но самое главное правило – помнить, во-первых, что нельзя выиграть в лотерею, если вы не покупали лотерейный билет. Второе - что государственные лотереи никогда и ни при каких обстоятельствах не требуют от участников уплаты чего-либо за выигрыш. Потому что все налоги перечисляются с выигрыша.Суммы до 4 тысяч рублей вообще не требуют уплаты налога. Если в течение года суммарный выигрыш участника государственных лотерей составил от 4 000 до 14 999 рублей, победитель обязан самостоятельно уведомить налоговую службу и заплатить налог на выигрыш. Если размер выигрыша составил от 15 тысяч рублей, мы являемся налоговым агентом, перечисляем налоги до выплаты выигрыша, какого бы размера выигрыш ни был. И все выигрыши перечисляем уже за вычетом налога, который составляет 13% до 5 миллионов и 15% - свыше 5 миллионов рублей.

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ

- Заключительный вопрос. Как вы думаете, как будет развиваться отрасль лотереи в ближайшее время?

- Совершенно очевидно, что тренд на цифровизацию, диджитализацию продолжится. Мы видим приток молодежи, потому что это понятный и удобный для них инструмент. Хотя типографские билеты продолжают пользоваться такой же популярностью и являются одним из самых популярных подарков. Особенно к разным праздникам. Поэтому я думаю, что обеспечение безопасности будет продолжать оставаться важным трендом, ну и, конечно же, как только мы все немножко станем менее тревожными, то мы продолжим и начнем больше развлекаться, и, конечно, получать радостные эмоции от участия и выигрышей в лотерею.