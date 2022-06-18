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В мире18 июня 2022 9:10

Он уедет петь в Лондон: Евровидение-2023 отобрали у Украины

Евровидение-2023 отобрали у Украины и передали Великобритании
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Никак не хотят на Украине понять, что Запад пытается избавит Киев от последующих унижений

Никак не хотят на Украине понять, что Запад пытается избавит Киев от последующих унижений

Фото: REUTERS

Европейский вещательный союз EBU (нашли же стервецы такую аббревиатуру, что я, короче говоря, пребываю в перманентном удивлении) решил, что международный конкурс "Евровидение" в следующем году не может быть проведен на Украине. Руководство союза уже обратилось к Великобритании, занявшей второе место в этом году, с просьбой принять конкурс в 2023-м на своей территории. В самом EBU принятое решение обосновали "текущей ситуацией в области безопасности".

Все выглядит вполне логично. Безопасность должна быть обеспечена не только для исполнителей, но и для многочисленных туристов, которые обычно приезжают в город проведения финала конкурса. Тем более, что подготовка к конкурсу следующего года, как правило, начинается на следующий же день после оглашения результатов проведенного. А что на Украине будет через год, предугадать невозможно, если непонятно даже, что случится уже завтра.

Но это решение моментально вызвало на Украине возмущение.

- Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. Мы считаем, что имеем все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны, - заявил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко. - Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому вещательному союзу.

Напомним, это тот самый министр, который требовал неделю назад отобрать у России все принадлежащие ей культурные центры и объекты русской культуры за рубежом, продать их, а вырученные средства направить Украине.

Глупцы в Европе, наверное, не смотрят выступления Арестовича или Подоляка, а то и самого Зеленского, в которых все вышеупомянутые регулярно сообщают о "перемогах" украинской армии и о том, как доблестно они сокрушают "агрессора".

А, может, они даже не в курсе, что сам президент Украины Зеленский пообещал провести в следующем году финал конкурса не просто на Украине, но и в "освобожденном силами ВСУ Мариуполе"?

Наверное, сразу после того, как Киев проведет военный и военно-морской (наверное, на резиновых лодках и надувных плотиках) парады "перемоги" в Севастополе.

Зеленский наверняка рассчитывал снова использовать финал этого конкурса, чтобы выступить перед большой международной аудиторией, попросить денег (насчет оружия эта публика вряд ли чем смогла бы помочь). "Евровидение-2023" на Украине – для него всего лишь еще один ход, чтобы показать свою бескомпромиссность и решимость. Комик, которым он не перестал быть, заняв место президента, не осознает, что к этому времени не только его в кресле президента Украины, но и самой Украины может уже не быть. А организаторы конкурса не могут ставить его судьбу в зависимость от таких мало значащих факторов, как та же Украина. В конце концов, это вам не ковид, хотя по заложенному в нее разрушительному потенциалу Украина вполне сравнима с коронавирусом.

Никак не хотят на Украине понять, что Запад пытается избавит Киев от последующих унижений. Даже вот уже и EBU подключился.

Но ничего не помогает.

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