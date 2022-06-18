Он уедет петь в Лондон: Евровидение-2023 отобрали у Украины

Никак не хотят на Украине понять, что Запад пытается избавит Киев от последующих унижений Фото: REUTERS

Европейский вещательный союз EBU (нашли же стервецы такую аббревиатуру, что я, короче говоря, пребываю в перманентном удивлении) решил, что международный конкурс "Евровидение" в следующем году не может быть проведен на Украине. Руководство союза уже обратилось к Великобритании, занявшей второе место в этом году, с просьбой принять конкурс в 2023-м на своей территории. В самом EBU принятое решение обосновали "текущей ситуацией в области безопасности".

Все выглядит вполне логично. Безопасность должна быть обеспечена не только для исполнителей, но и для многочисленных туристов, которые обычно приезжают в город проведения финала конкурса. Тем более, что подготовка к конкурсу следующего года, как правило, начинается на следующий же день после оглашения результатов проведенного. А что на Украине будет через год, предугадать невозможно, если непонятно даже, что случится уже завтра.

Но это решение моментально вызвало на Украине возмущение.

- Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. Мы считаем, что имеем все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны, - заявил министр культуры Незалежной Александр Ткаченко. - Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому вещательному союзу.

Напомним, это тот самый министр, который требовал неделю назад отобрать у России все принадлежащие ей культурные центры и объекты русской культуры за рубежом, продать их, а вырученные средства направить Украине.

Глупцы в Европе, наверное, не смотрят выступления Арестовича или Подоляка, а то и самого Зеленского, в которых все вышеупомянутые регулярно сообщают о "перемогах" украинской армии и о том, как доблестно они сокрушают "агрессора".

А, может, они даже не в курсе, что сам президент Украины Зеленский пообещал провести в следующем году финал конкурса не просто на Украине, но и в "освобожденном силами ВСУ Мариуполе"?

Наверное, сразу после того, как Киев проведет военный и военно-морской (наверное, на резиновых лодках и надувных плотиках) парады "перемоги" в Севастополе.

Зеленский наверняка рассчитывал снова использовать финал этого конкурса, чтобы выступить перед большой международной аудиторией, попросить денег (насчет оружия эта публика вряд ли чем смогла бы помочь). "Евровидение-2023" на Украине – для него всего лишь еще один ход, чтобы показать свою бескомпромиссность и решимость. Комик, которым он не перестал быть, заняв место президента, не осознает, что к этому времени не только его в кресле президента Украины, но и самой Украины может уже не быть. А организаторы конкурса не могут ставить его судьбу в зависимость от таких мало значащих факторов, как та же Украина. В конце концов, это вам не ковид, хотя по заложенному в нее разрушительному потенциалу Украина вполне сравнима с коронавирусом.

Никак не хотят на Украине понять, что Запад пытается избавит Киев от последующих унижений. Даже вот уже и EBU подключился.

Но ничего не помогает.

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